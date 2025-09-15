Archiviato il lancio dei nuovi iPhone 17, con le inevitabili code mediatiche che ogni anno accompagnano i nuovi top di gamma di Cupertino, le indiscrezioni puntuali come sempre si spostano già sul futuro; a iniziare, in questo caso, è Mark Gurman di Bloomberg che nella sua newsletter Power On anticipa una roadmap piuttosto ricca: almeno dieci prodotti in arrivo tra la fine del 2025 e la prima metà del 2026, alcuni semplici aggiornamenti, altri potenzialmente inediti per il catalogo Apple.

Le prossime novità nel futuro di Apple

Il prossimo annuncio sicuro sembra essere il nuovo iPad Pro con chip M5, atteso secondo Gurman già a ottobre; non solo un aggiornamento di routine, si parla infatti di una seconda fotocamera frontale pensata per chi usa il tablet prevalentemente in verticale, dettaglio che confermerebbe l’attenzione di Apple alle abitudini d’uso reali e non soltanto alle specifiche tecniche. Dopo iPad, il nuovo processore M5 arriverà anche su MacBook Pro e MacBook Air, ma per questi modelli il calendario sarebbe spostato a inizio 2026.

Per la prima parte del prossimo anno è previsto anche iPhone 17e, versione più economica della gamma, stando alle prime indiscrezioni le novità sarebbero limitate, design e dotazione resterebbero molto vicini a quelli dell’attuale 16e, ma sotto il cofano ci sarebbe il nuovo chip A19, lo stesso della linea principale iPhone 17; un aggiornamento di sostanza più che di forma, ideale per mantenere vivo l’interesse sul segmento entry level senza stravolgere i costi.

Il prodotto più intrigante, perché rappresenterebbe una nuova categoria per Apple, è il già chiacchierato hub per la smart home, nome in codice J590; le prime indiscrezioni lo volevano in arrivo la scorsa primavera, ma il progetto sembra aver subito un rinvio e Gurman parla ora di un debutto nella primavera del 2026. Si tratterebbe di uno smart display vero e proprio, evoluzione naturale della strategia che Apple ha iniziato a costruire con HomePod e iPad, pronto a diventare un centro di controllo unico per la casa intelligente.

Nel frattempo, il 2026 vedrà anche un refresh hardware per Apple TV e HomePod Mini, con processori più efficienti e integrazione piena con Apple Intelligence e la nuova versione di Siri. Stesso destino per Apple Vision Pro, che riceverà un processore M4 e una fascia migliorata (il vero redesign però è atteso solo per il 2027); arriveranno infine anche gli AirTag 2, dotati di un nuovo chip wireless capace di aumentare portata e precisione, e due monitor inediti (identificati con i codici J427 e J527) che potrebbero essere i successori di Pro Display XDR e Studio Display, entrambi ormai datati.

Se le previsioni di Gurman si riveleranno esatte, i prossimi mesi di Apple saranno tutt’altro che interlocutori, dall’iPad Pro M5 con fotocamera sdoppiata al debutto del nuovo hub smart, fino ai rinnovamenti minori di gamma, la sensazione è che l’azienda stia preparando un ecosistema sempre più integrato, pronto a spingersi ben oltre il classico binomio iPhone-Mac. Gli utenti dovranno dunque attendere ancora qualche mese per le conferme ufficiali, ma tutto lascia intendere che Apple si stia muovendo su più fronti, con un occhio alla casa intelligente e un altro al consolidamento di tutti i dispositivi chiave del suo ecosistema.