Nel corso dell’evento “Awe Dropping“, palcoscenico in cui Apple ha presentato i nuovi Apple Watch SE 3, Series 11 e Ultra 3, il colosso ha introdotto un sistema di notifiche per l’ipertensione sugli Apple Watch con watchOS 26.

La funzione è appena stata approvata dalla FDA, ricevendo così il via libera per il debutto anche su modelli già esistenti; aprendo le porte all’ennesima funzione di grado medico sugli smartwatch della mela morsicata.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Via libera dalla FDA alle notifiche di ipertensione di Apple Watch

La notifica per l’ipertensione ha ricevuto il via libera ufficiale dalla Food and Drug Administration, ovvero l’agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare e controllare la sicurezza di farmaci, dispositivi medici e molto altro.

Lo ha confermato un portavoce di Apple, Zaina Khachadourian, in una dichiarazione via e-mail alla stampa, evidenziando come la funzione sia stata sviluppata nel rispetto dei più alti standard clinici.

Come funziona: algoritmi e sensori ottici

Come approfondito nel nostro articolo dedicato a Apple Watch Ultra 3, il nuovo smartwatch è infatti in grado di inviare notifiche in caso di pressione alta cronica, nota come ipertensione, una funzione utile sia per chi è già a conoscenza della propria criticità sia per chi invece ne era ignaro.

L’algoritmo utilizza il lettore ottico che rileva il battito cardiaco per misurare come i vasi sanguigni rispondano al battito del cuore, analizza i dati per 30 giorni e invia una notifica in caso di costanti segnali di ipertensione. In questo modo l’utente può recarsi dal proprio medico per effettuare esami più approfonditi ed eventualmente curare la propria patologia.

Come sempre, Apple ha utilizzato un metodo di validazione scientifica per ottenere dati affidabili, con dati raccolti da studi multipli che hanno coinvolto oltre 100.000 partecipanti, con uno studio clinico di validazione basato su oltre 2.000 persone. Apple prevede che questa nuova funzione possa rendere consapevoli della propria malattia oltre un milione di persone solo nel primo anno di utilizzo.

Ampia disponibilità globale e sfide future

Apple ha annunciato che la funzione sarà disponibile in oltre 150 Paesi e regioni fin dal lancio di watchOS 26, previsto per il 15 settembre 2025.

Questo conferma l’ambizione dell’azienda di estendere l’impatto delle sue funzionalità per la salute ben oltre il mercato statunitense.

Al momento, non è chiaro se il rollout dovrà essere accompagnato da certificazioni specifiche anche in Europa (come la marcatura CE per i dispositivi medici) considerando che la FDA rimane pur sempre un ente statunitense, ma Apple ha spesso attivato funzioni simili dopo aver ottenuto l’approvazione degli enti locali.

La nuova funzione si inserisce in una strategia ormai consolidata di Apple: rendere l’Apple Watch uno strumento sempre più completo per la prevenzione e il monitoraggio della salute cardiovascolare.

Dopo il successo delle notifiche di frequenza cardiaca irregolare e la funzione ECG, ora arriva anche il supporto per l’ipertensione, una condizione cronica che colpisce milioni di persone nel mondo. Il fatto che la nuova funzionalità sia compatibile anche con dispositivi già sul mercato, come Watch Series 9 e Ultra 2, rende la novità ancora più rilevante.

Inoltre, l’uso di sensori ottici, già presenti su Apple Watch da anni, per finalità mediche sempre più sofisticate dimostra quanto il margine di miglioramento sia ancora ampio, grazie soprattutto agli algoritmi di machine learning dell’azienda e all’analisi dei big data sanitari.

Il lancio delle notifiche di ipertensione rafforza ancora di più il ruolo dell’Apple Watch come vero e proprio compagno per la salute e il benessere generale, a metà tra un dispositivo medico e uno smartwatch, consolidandosi come punto di riferimento assoluto nella categoria.