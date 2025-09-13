Dopo l’evento Apple di martedì, le pagine ufficiali dedicate agli iPhone si sono arricchite di un dettaglio che non è passato inosservato: alcune delle app preinstallate sui dispositivi iOS riceveranno presto nuove icone in stile Liquid Glass, il linguaggio visivo introdotto con iOS 26 e destinato a ridefinire l’aspetto grafico del sistema operativo.

Queste applicazioni riceveranno nuove icone con il rilascio di iOS 26

Le nuove icone, già visibili nelle pagine delle specifiche tecniche degli iPhone 16, riguardano applicazioni di sistema molto diffuse come Apple Store, Clips, GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers e Pages; si tratta perlopiù di app che Apple installa nativamente sui nuovi iPhone, ma che non sono apparse né nelle versioni Beta né nella release candidate di iOS 26, dal momento che vengono aggiornate separatamente tramite l’App Store.

Secondo quanto indicato, gli utenti riceveranno le nuove icone a partire da lunedì, in concomitanza con il rollout ufficiale di iOS 26 e con il rilascio degli aggiornamenti delle rispettive applicazioni.

La maggior parte degli interventi estetici è piuttosto delicata, parliamo di piccoli ritocchi alla trasparenza e alla resa visiva degli elementi, coerenti con lo stile vetroso che caratterizza Liquid Glass; in alcuni casi specifici però, il cambiamento appare più evidente, Clips e GarageBand per esempio mostrano variazioni più consistenti, con un rinnovamento che potrebbe incidere anche sul modo in cui l’icona comunica la funzione dell’app stessa.

Curiosamente, nonostante le pagine dei prodotti iPhone mostrino già queste novità, quelle dedicate ai Mac continuano a esporre le versioni attuali delle icone per macOS; è lecito aspettarsi che il cambiamento arrivi anche su desktop, soprattutto considerando che macOS Tahoe verrà distribuito proprio in parallelo a iOS 26.

Apple non prevede aggiornamenti hardware per la gamma Mac prima della fine del 2025 (o più probabilmente nei primi mesi del 2026), ma la coerenza grafica tra le piattaforme resta una priorità e con ogni probabilità le nuove icone saranno presto visibili anche nel Mac App Store.

Il debutto delle icone Liquid Glass rappresenta dunque un ulteriore tassello del percorso intrapreso da Apple per dare un’impronta più omogenea e moderna alla propria interfaccia; dopo anni di evoluzioni stilistiche, dal minimalismo piatto al graduale ritorno di texture e profondità, il nuovo linguaggio sembra voler coniugare chiarezza e ricercatezza visiva, offrendo un’esperienza coerente tra i vari dispositivi.

Gli utenti iPhone non dovranno fare nulla di particolare, basterà aggiornare le app coinvolte lunedì prossimo per vedere comparire le nuove icone nella schermata principale; un cambiamento forse di facciata, ma che conferma la grande attenzione di Apple per i dettagli grafici, anche i più sottili, che contribuiscono a definire l’identità del suo ecosistema software.