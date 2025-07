Apple continua a puntare forte sui servizi in abbonamento, e lo fa stavolta toccando un ambito particolarmente caro agli utenti, ovvero l’assistenza e la protezione dei propri dispositivi; a partire dal 24 luglio 2025 infatti debutta AppleCare One, un nuovo piano di copertura che promette di semplificare e rendere più conveniente la gestione della protezione su più prodotti Apple.

Come funziona AppleCare One, un solo piano per tutto

Il nuovo abbonamento parte da 19,99 dollari al mese e consente di coprire fino a tre dispositivi contemporaneamente, siano essi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o AirPods, con la possibilità di aggiungere ulteriori prodotti al costo di 5,99 dollari mensili ciascuno. Si tratta di fatto di una versione potenziata e condivisa di AppleCare+, che offre tutti i benefici già noti agli utenti Apple, ma con una formula più flessibile e cumulativa.

Nel dettaglio, AppleCare One include:

riparazioni illimitate per danni accidentali, come cadute o contatti con liquidi

per danni accidentali, come cadute o contatti con liquidi assistenza prioritaria 24/7 direttamente da parte di esperti Apple

direttamente da parte di esperti Apple copertura della batteria e assistenza certificata

e assistenza certificata protezione da furto e smarrimento per iPhone, iPad e Apple Watch

Un elemento particolarmente interessante riguarda l’idoneità dei dispositivi, AppleCare One permette di includere anche prodotti acquistati fino a quattro anni fa, superando di gran lunga la consueta finestra di 60 giorni prevista per AppleCare+; unico vincolo, i dispositivi devono essere in buone condizioni, e Apple potrà effettuare verifiche diagnostiche prima di approvare l’inclusione. Per quel che concerne le cuffie invece, queste possono essere aggiunte solo se hanno meno di un anno di vita.

Il nuovo abbonamento AppleCare One è pensato per accompagnare l’utente nel tempo, adattandosi dinamicamente alle sue esigenze, se per esempio si effettua una permuta di un prodotto coperto il piano si aggiorna automaticamente per coprire il nuovo dispositivo, senza ulteriori passaggi manuali; inoltre, l’utente può aggiungere o rimuovere dispositivi dal piano in qualsiasi momento, mantenendo il pieno controllo della spesa e della copertura.

Oltre alla comodità, AppleCare One si distingue anche per la sua convenienza economica, secondo quanto dichiarato dall’azienda chi decide di includere i propri iPhone, iPad e Apple Watch in un unico piano può arrivare a risparmiare fino a 11 dollari al mese rispetto all’attivazione di singoli AppleCare+ per ogni dispositivo.

AppleCare One sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 24 luglio 2025 e potrà essere attivato direttamente da iPhone, iPad e Mac, oppure tramite un qualsiasi Apple Store.

Apple non ha ancora fornito indicazioni sull’arrivo del servizio in altri mercati, ma considerando l’importanza strategica dei servizi nella visione dell’azienda (solo lo scorso trimestre i ricavi da servizi hanno toccato un nuovo record), è lecito aspettarsi un’espansione internazionale nel corso dei prossimi mesi.

AppleCare One rappresenta l’ennesima mossa di Cupertino per fidelizzare i propri utenti, offrendo maggiore semplicità, flessibilità e risparmio; gli utenti Apple nostrani dovranno pazientare ancora un po’ per scoprirne l’eventuale disponibilità in Italia.