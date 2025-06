Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane lo definivano una sorta di rivale dei dispositivi WHOOP, e invece Garmin oggi ha tirato fuori dal cilindro un bracciale che è sì smart, ma non versatile come questi ultimi, essendo focalizzato quasi esclusivamente sul monitoraggio del sonno e del recupero.

Si chiama infatti Garmin Index Sleep Monitor, ed è una sorta di fascia smart che aiuta a tenere traccia del sonno e del recupero, un dispositivo pensato per essere indossato di notte al posto dello smartwatch, con cui tuttavia si interfaccia per fornire un quadro più completo dello stato di salute dell’utente. Eccone una panoramica.

Come funziona Garmin Index Sleep Monitor e a che serve

Non si indossa in prossimità del polso come le smartband, gli smartwatch o lo stesso WHOOP, ma Garmin Index Sleep va indossato sulla parte superiore del braccio, alla stregua delle fasce cardio da braccio, per intenderci. La fascia è realizzata per il 70% da nylon e per il restante 30% da spandex, materiali che restituiscono una resa morbida, elasticizzata e traspirante, sottolinea il produttore, che ne commercializza due misure:

S-M misura S-M: 326 x 63,5 x 0,55 mm, pesa 15,8 grammi

misura S-M: 326 x 63,5 x 0,55 mm, pesa 15,8 grammi L-XL: 452 x 63,5 x 0,55 mm, pesa 20 grammi

Misura invece 41,7 x 37,6 x 7,8 mm il modulo contenente tutto l’hardware, realizzato in plastica e dal peso di 14,5 grammi, un dispositivo privo di schermo ma dotato di un sensore Garmin Elevate Gen5, la versione più recente montata sugli ultimi smartwatch Garmin, come i Fenix 8 o i Forerunner 570 e 970.

Oltre alla frequenza cardiaca, Garmin Index Sleep Monitor può monitorare la frequenza respiratoria, la temperatura corporea, la saturazione dell’ossigeno, alcuni parametri per la salute della donna (tra cui il monitoraggio del ciclo o le stime dall’ovulazione passata). Per quanto riguarda l’autonomia, Garmin promette 7 notti con SpO2 attivo considerando 8 ore di sonno.

Si collega al telefono tramite protocollo Bluetooth Low Energy 5.0, potendo così trasmettere i dati rilevati direttamente a Garmin Connect, app companion comune a tutti gli smartwatch di Garmin, con cui si può fra l’altro combinare: “Dopo una notte di sonno, i dati si sincronizzano perfettamente con l’app per smartphone Garmin Connect e possono essere combinati con le metriche di uno smartwatch Garmin compatibile per colmare le lacune dei dati per quegli utenti che non indossano l’orologio di notte o che vogliono capire meglio quanto il riposo incide sulla forma fisica” spiega il produttore nel comunicato stampa.

Ma a che serve? Come la maggior parte dei più recenti smartwatch di Garmin, anche Index Sleep Monitor può monitorare il sonno in fasi, fornire il punteggio del sonno ogni mattina, monitorare lo stato dell’HRV (variabilità della frequenza cardiaca), i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue, la respirazione, lo stress, la temperatura della pelle, i livelli di energia (Body Battery) e monitorare la salute delle donne. Come Vivoactive 6, è dotato anche della funzione Sveglia intelligente che analizza le fasi del sonno più leggere durante una finestra di tempo preselezionata per svegliare delicatamente l’utente con una lieve vibrazione.

Non serve ad altro. A differenza dei nuovi WHOOP o della fascia smart Amazfit Helio Strap HYROX non ha funzioni mediche, né particolari funzionalità con cui gestire il carico degli allenamenti e dello stato di forma dell’utente, aspetti per i quali servono invece degli smartwatch. È sostanzialmente una fascia smart fatta apposta per chi è alla ricerca di un dispositivo che sia d’aiuto per avere un insieme di dati utili per dormire meglio e per conoscere meglio la risposta del proprio fisico a stress e cambiamenti vari.

Prezzo e disponibilità di Garmin Index Sleep Monitor

Garmin Index Sleep Monitor è disponibile sul mercato italiano nelle due misure indicate al prezzo di 169,99 euro. Si può acquistare direttamente sul sito di Garmin ma è probabile che arrivi a giorni anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.