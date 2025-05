Sembra che Garmin sia pronta a lanciare un nuovo tipo di indossabile, un dispositivo che potrebbe segnare il suo ingresso in un segmento di mercato particolarmente interessante e attualmente dominato da brand come WHOOP (trovate qui la nostra recensione). Secondo un recente leak, il colosso della tecnologia orientata allo sport starebbe per presentare una fascia da braccio, o meglio, da bicipite, focalizzata principalmente sul monitoraggio del sonno, ma con tutte le carte in regola per essere molto di più. Il nome? Si ipotizza Garmin Sleep Band, un indizio che sottolinea la sua vocazione primaria, ossia la gestione e misurazione dei parametri relativi al sonno.

L’attesa non dovrebbe essere lunga: si parla di un lancio entro circa due mesi, con la finestra temporale più probabile che si chiude entro la fine di luglio, o al massimo ad agosto. Ma cosa sappiamo finora di questa potenziale alternativa a WHOOP? Andiamo a scoprire insieme i dettagli emersi finora.

Le caratteristiche chiave della presunta Garmin Sleep Band

Il nuovo dispositivo Garmin si preannuncia come una soluzione minimalista e confortevole, pensata soprattutto per chi non ama indossare un orologio durante la notte o per gli sportivi che desiderano tracciare sonno e recupero senza necessariamente acquistare un ulteriore smartwatch Garmin.

Ecco le funzionalità principali emerse fino ad ora:

Design e comfort: si tratterà di una fascia con un cinturino confortevole e regolabile, progettato specificamente per essere indossato sul bicipite, una posizione considerata ottimale sia per il tracciamento del sonno sia per una cattura accurata della frequenza cardiaca.

si tratterà di una fascia con un cinturino confortevole e regolabile, progettato specificamente per essere indossato sul bicipite, una posizione considerata ottimale sia per il tracciamento del sonno sia per una cattura accurata della frequenza cardiaca. Niente schermo, solo gesti e LED: in linea con la filosofia di dispositivi come WHOOP, il Garmin Sleep Band sarà privo di schermo: l’interazione avverrà infatti tramite tap e indicatori LED.

in linea con la filosofia di dispositivi come WHOOP, il Garmin Sleep Band sarà privo di schermo: l’interazione avverrà infatti tramite tap e indicatori LED. Controllo intuitivo: con un tocco si potrà controllare lo stato della batteria e gestire la sveglia (con la possibilità di posticiparla o disattivarla del tutto).

con un tocco si potrà controllare lo stato della batteria e gestire la sveglia (con la possibilità di posticiparla o disattivarla del tutto). Indicatori LED per la batteria: LED specifici indicheranno lo stato di carica: verde quando tutto è ok (quindi c’è sufficiente carica) e rosso quando è ora di ricaricare.

LED specifici indicheranno lo stato di carica: verde quando tutto è ok (quindi c’è sufficiente carica) e rosso quando è ora di ricaricare. Sveglia intelligente con vibrazione: una delle funzioni più interessanti è la sveglia con vibrazione “smart”, che dovrebbe attivarsi nel momento ottimale del ciclo del sonno per svegliare l’utente, senza disturbare chi eventualmente condivide il letto.

una delle funzioni più interessanti è la sveglia con vibrazione “smart”, che dovrebbe attivarsi nel momento ottimale del ciclo del sonno per svegliare l’utente, senza disturbare chi eventualmente condivide il letto. Monitoraggio avanzato del sonno: per offrire una sveglia realmente intelligente, è logico dedurre che il dispositivo monitorerà le fasi del sonno. Questo implica quasi certamente la presenza di un sensore ottico per la frequenza cardiaca (si spera l’Elevate Gen 5 di Garmin, con capacità di rilevare SpO2 e temperatura, per una maggiore accuratezza). Il funzionamento sarà più o meno il seguente: l’utente imposterebbe un orario di sveglia approssimativo o un limite massimo come fascia oraria, e la fascia sceglierebbe il momento migliore per il risveglio.

per offrire una sveglia realmente intelligente, è logico dedurre che il dispositivo monitorerà le fasi del sonno. Questo implica quasi certamente la presenza di un sensore ottico per la frequenza cardiaca (si spera l’Elevate Gen 5 di Garmin, con capacità di rilevare SpO2 e temperatura, per una maggiore accuratezza). Il funzionamento sarà più o meno il seguente: l’utente imposterebbe un orario di sveglia approssimativo o un limite massimo come fascia oraria, e la fascia sceglierebbe il momento migliore per il risveglio. Connettività Bluetooth e integrazione con l’app: è lecito aspettarsi la connettività Bluetooth per la sincronizzazione con Garmin Connect. Non si esclude che alcune funzionalità, come la sveglia smart, possano richiedere un abbonamento a Connect+.

Sarà davvero un concorrente di WHOOP?

Molti indizi portano a pensare di sì. Sebbene Garmin potrebbe non commercializzarlo direttamente come un rivale vero e proprio di WHOOP, le caratteristiche suggeriscono una forte sovrapposizione tra i due modelli. Risulterebbe un po’ strano, infatti, includere un sensore ottico per la frequenza cardiaca e limitarne l’uso solo alla gestione e misurazione dei parametri relativi al riposo.

Garmin ha recentemente introdotto la fascia cardio HRM 600, il primo accessorio Garmin in grado di registrare attività e sonno direttamente su Garmin Connect senza la necessità di un orologio. Questo sviluppo, unito alle potenzialità di un sensore Elevate OHR posizionato sul bicipite (ottimo per misurazioni accurate anche durante l’attività sportiva), fa pensare a un dispositivo capace di andare ben oltre il semplice monitoraggio del sonno. Non ci resta che attendere conferme ufficiali e il lancio sul mercato, previsto, come anticipato in apertura, entro la fine dell’estate.

In copertina, il bracciale smart WHOOP 4.0