È molto probabile diventino presto tra gli sportwatch di Garmin più popolari dei prossimi mesi Forerunner 570 e 970, dispositivi presentati la scorsa settimana che si posizionano nella fascia medio-alta del produttore. Sostituiscono i precedenti Forerunner 265 e 965, orologi con cui condividono molto ma da cui si distinguono per alcuni importanti fattori: soprattutto per le nuove funzioni smart introdotte legate ai microfoni e altoparlanti integrati ma anche per il nuovo cardiofrequenzimetro.

Oltre all’app ECG, compatibile solo con Forerunner 970, sono molte le differenze tra i due sportwatch, come intuibile dal divario di 200 euro che li divide e rende Forerunner 570 uno sportwatch ben più appetibile e pensato per un pubblico più ampio. Per avere un quadro più chiaro delle differenze e delle caratteristiche comuni di questi due orologi, seguiteci.

Cosa cambia tra Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570

Sono tante le differenze, come lo sono anche le cose in comune che hanno questi due nuovi sportwatch, che arrivano a più di due anni di distanza dal debutto della generazione precedente, quella che portò per la prima volta sugli orologi della serie Forerunner degli schermi AMOLED e che fu anche per questo motivo rivoluzionaria, molto più di questa nuova generazione con cui condivide molte caratteristiche.

Dimensioni e design

Innanzitutto, anche di Garmin Forerunner 570 ci sono due versioni: il modello da 42 mm e quello da 47 mm, cosa che li accomuna alla precedente generazione, rispetto ai quali risultano per1o leggermente più grandi e pesanti.

Forerunner 570 da 42 mm: 42,4 x 12,9 mm; 42 grammi

Forerunner 570 da 47 mm: 47 x 12,9 mm; 50 grammi

Forerunner 265s: 41,7 x 12,9 mm; 39 grammi

Forerunner 265: 46,1 x 12,9 mm; 47 grammi

Garmin Forerunner 970 è disponibile invece soltanto con una cassa da 47 mm di diametro, leggermente più piccolo della generazione precedente ma un pochino più pesante:

Forerunner 970: 47 x 12,9 mm; 56 grammi

Forerunner 965: 47,1 x 13,2 mm; 53 grammi

Ingombri a parte, tra i due nuovi Forerunner ci sono delle differenze anche per quanto riguarda i materiali: la cassa è in entrambi i casi in plastica, ma la lunetta di Forerunner 970 è in titanio anziché in alluminio, come nei Forerunner 570, modelli che sono inoltre equipaggiati con lenti a protezione dello schermo Corning Gorilla Glass 3 al posto del cristallo zaffiro, esclusiva del modello più costoso e che garantisce una maggiore resistenza contro impatti e graffi, frequenti soprattutto per chi va in montagna e, in generale, pratica sport all’aperto. Entrambi sono impermeabili e resistenti alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere, circa 50 metri di profondità.

Questione colori e cinturini (tutti in silicone, con passo da 20 mm per Forerunner 570 da 42 mm, con passo da 22 mm per gli altri), ecco tutte le varianti disponibili:

Garmin Forerunner 570 : modello da 42 mm: Raspberry Aluminum con cinturino Translucent Bone/Mango Band Slate Grey Aluminum con cinturino Translucent Black/Black Cloud Blue Aluminum con cinturino Translucent Whitestone/Cloud Blue modello da 47 mm: Amp Yellow Aluminum con cinturino Translucent Whitestone/Turquoise Indigo Aluminum con cinturino Translucent Imperial Purple/Indigo Slate Grey Aluminum con cinturino Translucent Black/Black

:

Previous Next Fullscreen

Garmin Forerunner 970 : Carbon grey DLC titanium con cassa black e cinturino black/translucent whitestone Titanium con cassa whitestone e cinturino whitestone/translucent amp yellow Soft gold titanium con cassa french grey e cinturino french grey/translucent indigo

:

Previous Next Fullscreen

Caratteristiche tecniche a confronto

Sono dotati di schermi AMOLED, come le precedenti generazioni, ed entrambi i modelli da 47 mm (Forerunner 970 e Forerunner 570) montano lo stesso pannello touch da 1,4″ di diametro con risoluzione di 454 x 454 pixel. È invece più piccolo, naturalmente, lo schermo installato nel più piccolo Forerunner 570 da 42 mm: un display da 1,2″ con risoluzione di 390 x 390 pixel.

Tutti e due sono dotati di casse e microfoni integrati, novità sostanziale che li rende decisamente più al passo coi tempi rispetto ai modelli precedenti. Un altro importante passo in avanti di entrambi rispetto a questi ultimi è il cardiofrequenzimetro Elevate Gen5, il più recente e avanzato di Garmin montato anche sugli orologi più costosi dell’azienda, come i Fenix 8 e Tactix 8.

Non ci sono differenze nemmeno per quanto riguarda la connettività (Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi) e nel comparto sensori e sistemi di localizzazione satellitare, che conta in entrambi i casi la seguente dotazione: cardiofrequenzimetro, saturimetro, altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e GNSS a doppia frequenza con GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou e la tecnologia SatiQ.

Cambia invece tra i due lo spazio di archiviazione interno, 8 GB su Forerunner 570, 32 GB su Forerunner 970, che è tra l’altro l’unico ad avere la torcia a LED. Ci sono delle differenze anche per quanto riguarda la durata della batteria:

Garmin Forerunner 570 da 42 mm : Smartwatch: fino a 10 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 18 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect): fino a 14 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band: fino a 13 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect) con musica: fino a 9 ore Modalità GNSS solo GPS con musica: fino a 8 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band con musica: fino a 8 ore

: Garmin Forerunner 570 da 47 mm : Smartwatch: fino a 11 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 18 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect): fino a 16 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band: fino a 14 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect) con musica: fino a 9 ore Modalità GNSS solo GPS con musica: fino a 8 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band con musica: fino a 8 ore

: Garmin Forerunner 970 : Modalità smartwatch: fino a 15 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 26 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect): fino a 23 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band: fino a 21 ore Modalità GNSS solo GPS con musica: fino a 14 ore Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect) con musica: fino a 13 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band con musica: fino a 12 ore

:

Sono i dati dichiarati da Garmin, di cui è possibile conoscere maggiori informazioni sulle situazioni di utilizzo qui per Forerunner 570 da 42 mm, qui per Forerunner 570 da 47 mm e qui per Forerunner 970.

Funzioni software

La principale differenza tra Garmin Forerunner 570 e Forerunner 970 sta nelle mappe, integrate solo su quest’ultimo. Come i Fenix è infatti uno sportwatch dotato di diverse funzioni di navigazione che permettono di seguire le tracce, di orientarsi e di trovare luoghi di interesse nelle vicinanze o in una determinata zona, funzioni molto importanti soprattutto per gli escursionisti e per chiunque sia solito praticare attività all’aperto in zone sconosciute o poco familiari. Da segnalare anche la mappa delle piste ciclabili e i 43mila campi da golf internazionali precaricati solo su Forerunner 970.

Quest’ultimo è dotato inoltre di alcuni profili sportivi in più, come gli sport motoristici (moto, overlanding, motocross, quad e motoslitta) e di varie funzioni avanzate per monitorare gli sport e il proprio stato di forma come Stamina in tempo reale, Endurance score, il calcolo dei percorsi in base alla popolarità, alcune funzioni per la corsa (Running tolerance, Hill Score e Running economy) e altre per il ciclismo (dinamiche di ciclismo avanzate, Power guide, Grit & Flow per la MTB e le soglie di potenza). Ha in più anche l’opzione Messaggi degli spettatori (una funzione che consente ai follower Livetrack di inviare messaggi durante alcune attività in corso) e il Livetrack di gruppo, una funzione di sicurezza con cui monitorare la posizione di più persone durante le attività all’aperto.

Un’altra importante mancanza di Forerunner 570 riguarda l’app ECG di Garmin, probabilmente per questioni hardware, forse perché non ci sono i contatti metallici sul retro e i collegamenti con la lunetta necessari, mancanza tuttavia bizzarra considerando che monta lo stesso cardiofrequenzimetro di tutti gli altri smartwatch che la supportano, compreso il vecchio e più economico Venu 3.

Per il resto Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570 sono sostanzialmente identici, dispositivi che vantano molte funzioni software per monitorare lo sport in maniera approfondita, sono dotati di diversi strumenti per tenere d’occhio la salute e hanno anche alcune funzioni smart inedite per la gamma Forerunner. Oltre alla musica, ai pagamenti contactless tramite Garmin Pay, alle notifiche smart e al resto, come i Fenix 8 grazie agli altoparlanti e ai microfoni integrati permettono infatti di effettuare e ricevere le chiamate (con un telefono connesso) e di utilizzare i comandi vocali o l’assistente vocale dello smartphone per rispondere ai messaggi e fare altro, funzioni scontate per gli smartwatch “tradizionali”, ma che sono ancora una rarità nel settore degli sportwatch.

Per maggiori informazioni riguardo a queste e alle altre funzionalità e opzioni menzionate di Garmin Forerunner 570 e 970 suggeriamo di visitare le relative pagine web del sito del produttore (qui per Forerunner 570 e qua per Forerunner 970).

Prezzi e considerazioni

Garmin Forerunner 570 costa 549,99 euro di listino in entrambe le versioni da 42 e 47 mm, Forerunner 970 costa invece 749,99 euro. 200 euro di differenza possono essere tanti per chi non ha bisogno dell’app ECG, della torcia a LED, della protezione ulteriore della lente in cristallo zaffiro, delle funzioni sportive extra citate e di qualche giorno e/o ora in più di autonomia.

Come sempre dipende dalle esigenze, ma la differenza sostanziale riguarda anche stavolta la presenza delle mappe e delle funzioni di navigazioni di Garmin Forerunner 970, che per molti possono fare la differenza e lo avvicinano molto ai Fenix 8, che vantano materiali più pregiati, sì, ma offrono sostanzialmente le sue stesse funzioni pur costando 250 euro in più.