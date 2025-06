Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di nuovi dispositivi Amazfit che dovrebbero essere presentati nel corso di questo mese. Fra questi il più particolare è indubbiamente Amazfit Helio Strap, un dispositivo apparentemente privo di schermo pensato per raccogliere dati senza distrazioni. Ora possiamo avere qualche indizio in più grazie ad Amazfit, che sul sito americano ha parlato di una edizione speciale, da cui deriva il modello che dovrebbe arrivare presto sui mercati internazionali.

Come sapete Amazfit è uno dei partner di HYROX, una nuova disciplina sportiva che unisce corsa e fitness, tanto che negli smartphone più recenti è presente una modalità dedicata proprio a questa attività. Per aiutare gli atleti migliori a spingersi oltre ogni limite, il produttore ha creato un dispositivo esclusivo, che andiamo a scoprire insieme.

Amazfit HELIO Strap HYROX Edition

Per aiutare la Elite 15, i migliori atleti che partecipano alle competizioni HYROX, Amazfit ha realizzato un dispositivo unico, pensato per soddisfare le esigenze dei migliori , aiutarli a migliorare in fase di allenamento e recuperare meglio in vista dei campionati mondiali in programma a Chicago dal 12 al 15 giugno.

Essere tra i migliori al mondo richiede strumenti permetti, in grado di fornire tutti i dettagli che per un amatore possono sembrare insignificanti ma che al massimo livello sono in grado di fare la differenza. Se la maggior parte dei fitness tracker si ferma agli allenamenti, Amazfit Helio Strap HYROX Edition fa molto di più.

Traccia infatti il battito cardiaco, il livello di energia e stress, monitora il sonno catturando una quantità di informazioni che potrebbero sfuggire ad altri dispositivi simili. Insieme a uno smartwatch come Amazfit T-Rex 3 (qui trovate la nostra recensione) e ad Amazfit Helio Ring (qui la nostra recensione) potete avere un sistema connesso in grado di monitora 24 ore su 24 le condizioni del corpo, aiutandovi a prendere le migliori decisioni possibili in merito ad allenamento e tempi di recupero.

In qualità di sponsor ufficiale di HYROX, Amazfit ha creato questo dispositivo che aiuta la Elite 15 a competere al massimo, aggiungendo una modalità dedicata proprio alla competizione, in grado di catturare allenamenti, ripetizioni e riposo, aiutando i migliori al mondo a preparare la gara e pianificare obiettivi di ritmo e prestazioni.

Il nuovo wearable introduce BioCharge, una nuova funzione che rivedremo anche su Amazfit Balance 2 che mostra esattamente il livello di recupero in ogni momento della giornata, andando oltre al parametro Readiness mostrato finora dagli indossabili del brand. BioCharge aiuta gli utenti a decidere il momento migliore per allenarsi alla massima intensità e quando dedicarsi allo scarico o al recupero, e per la Elite 15 questo significa una peretta gestione del carico per evitare infortuni e sovra allenamenti, così da arrivare alla gara al massimo della condizione.

Helio Strap HYROX Edition è leggero e realizzato con materiali traspiranti, per non creare fastidio durante lo sport, offre una autonomia che può raggiungere i 10 giorni e invia tutti i dati all’app Zepp, da installare sul proprio smartphone. E grazie alla integrazione con piattaforme di terze parti, come Strava, TrainingPeaks e adidas Running, è facile integrare i dati con la vostra piattaforma di allenamento preferita.

Oltre a monitorare 27 diverse modalità sportive, Helio Strap HYROX Edition misura anche il livello VO₂ max e il carico di allenamento, concentrandosi sulla qualità dei dati raccolti piuttosto che sulla quantità. Speriamo che la compagnia realizzi presto anche una versione commerciale, per aiutare anche gli utenti comuni a migliorare le proprie prestazioni.