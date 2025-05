A quasi quattro anni di distanza dalla presentazione della precedente generazione, è arrivato il nuovo WHOOP, il modello 5.0, un bracciale smart che rispetto al suo antenato cerca di diventare più popolare introducendo una politica diversa che punta non soltanto agli sportivi, ma anche su chi cerca un prodotto per stare meglio e intende spendere meno.

Dai due abbonamenti precedenti, mensile e annuale, si passa a tre opzioni, tutte con impegno annuale ma con una formula più economica pensata anche agli sportivi meno esigenti, target che l’azienda sembra intenzionata a convincere con varie funzioni utili sia per la salute che per l’attività sportiva.

C’è anche WHOOP MG, che è un altro bracciale smart con in più alcune funzioni mediche (ECG, rilevazione delle aritmie e monitoraggio della pressione sanguigna), un dispositivo abbinato al piano di abbonamento più costoso. Ma procediamo con ordine.

I nuovi bracciali WHOOP 5.0 e WHOOP MG, nuovi sia dentro che fuori

Quando lo scorso anno provammo WHOOP 4.0, non avemmo dubbi nel definirlo un dispositivo adatto solo agli sportivi più smaliziati, coloro i quali cercano tanti parametri e dati specifici con cui gestire i propri allenamenti e migliorare il proprio stato di salute. Perché la spesa è elevata (a partire da 264 euro all’anno o 30 euro al mese) e per la stragrande maggioranza degli utenti difficile da giustificare, anche perché sono ormai diversi gli smartwatch e gli sportwatch ricchi di funzioni per lo sport e il benessere che permettono di avere tante informazioni al riguardo.

Ecco, sembra essere partita da qui WHOOP per ripensare, sviluppare e proporre le proprie novità, che stavolta sono due: WHOOP 5.0 e WHOOP MG, dove MG sta per Medical Grade, essendo il secondo un dispositivo di tipo medico in grado di effettuare degli screening cardiaci con letture ECG e notificare le aritmie, principalmente.

Le novità hardware

Sia WHOOP 5.0 che WHOOP MG sono un po’ più piccoli del modello precedente (del 7%), ma promettono un’autonomia maggiore grazie a un’efficienza energetica dieci volte superiore secondo il produttore, che stima una durata della batteria di 14 giorni, quasi il triplo rispetto a WHOOP 4.0, che non va oltre i 5 giorni. Era infatti uno dei suoi punti deboli, che nelle due nuove versioni viene ulteriormente risolto grazie a un nuovo caricabatterie wireless che promette 30 giorni di carica.

Passi in avanti anche nella velocità di acquisizione dei dati (26 volte al secondo) e di elaborazione (sarebbe del 60% più veloce rispetto a WHOOP 4.0). Ci sono anche nuovi cinturini (anche in pelle), accessori e, soprattutto, il supporto all’elettrocardiogramma e a varie funzioni mediche validate, tuttavia riservate al modello WHOOP MG, che si differenzia da WHOOP 5.0 solo per questo.

Le novità software

I cambiamenti più significativi riguardano proprio le funzioni software, che aumentano di numero e coprono un maggior numero di aspetti, pur sempre nella stessa ottica aziendale di offrire agli utenti un quadro completo della loro salute che tenga conto del sonno, della forma fisica e di altri aspetti, sia nel lungo che nel breve termine.

Healthspan è una delle principali novità di WHOOP 5.0 e WHOOP MG, una funzione che quantifica l’età fisiologica dell’utente (denominata Età WHOOP), gli fornisce delle informazioni su come le proprie abitudini quotidiane influiscono sulla salute offrendogli inoltre delle indicazioni su come migliorarla. È uno strumento che utilizza nove diverse metriche legate alla salute a lungo termine per calcolare l’età e il ritmo di invecchiamento, funzione sviluppata da WHOOP in collaborazione con il Dr. Eric Verdin, CEO del Buck Institute for Research on Aging, un istituto di ricerca biomedica statunitense.

Nuovi anche gli approfondimenti sulla pressione sanguigna, per ora in fase di sviluppo (in beta perché ancora non sono un dispositivo medico ma una mera indicazione), e lo Screening cardiaco con ECG, una funzione regolamentata dal punto di vista medico che consente di effettuare degli elettrocardiogrammi dal polso in qualsiasi momento, funzione che rileva anche i sintomi di fibrillazione atriale e notifica le irregolarità del battito cardiaco.

WHOOP ha introdotto inoltre gli approfondimenti sul ciclo mestruale, una funzionalità/guida che fornisce delle informazioni personalizzate e adattate sull’utente su come i cambiamenti ormonali (sia nel ciclo mestruale che durante la gravidanza o la perimenopausa) influenzano il recupero, il sonno, lo stress e il proprio stato di forma.

Da segnalare anche delle migliorie al monitoraggio del sonno e del tracciamento della forma fisica, con l’ottimizzazione anche per gli obiettivi a lungo termine. Ma soprattutto gli Advanced Labs di WHOOP, uno strumento che permetterà di programmare esami del sangue e di ricevere i relativi referti clinici direttamente nell’app WHOOP. Sarà disponibile inizialmente in esclusiva per gli utenti statunitensi (non è tuttavia ancora accessibile, c’è solo una lista di attesa per ora), l’azienda non ha comunicato altri dettagli in merito a un’eventuale espansione in altri mercati.

Prezzi degli abbonamenti e disponibilità

Un altro cambiamento significativo, come dicevamo, riguarda gli abbonamenti. Sia WHOOP 5.0 che WHOOP MG sono come sempre inclusi nei relativi piani, che ora sono tre, differenziati solo per prezzi e funzionalità, non per periodo di impegno essendo tutti annuali.

Il più economico si chiama One e costa 199 euro all’anno, abbonamento che include WHOOP 5.0, un caricabatterie base (con cavo) e un cinturino CoreKnit Jet Black oltre alle seguenti funzioni: punteggi di sonno, sforzo e recupero, monitoraggio di passi e attività, sveglia aptica, approfondimenti ormonali, VO2Max e zone di frequenza cardiaca (oltre ad altre funzioni minori).

Costa invece 264 euro all’anno Peak, l’abbonamento intermedio che oltre a WHOOP 5.0 e alle funzioni del piano inferiore offre Healthspan, il monitoraggio dello stress e il monitoraggio della salute. Al posto del caricabatterie base con cavo c’è la batteria portatile wireless e un cinturino diverso: il SuperKnit Obisidian.

Life è l’abbonamento più completo e costoso, nonché l’unico piano con incluso WHOOP MG. Al prezzo di 399 euro all’anno offre, oltre a quanto includono gli altri due abbonamenti, anche le funzioni mediche citate: l’ECG, le notifiche delle aritmie e gli approfondimenti sulla pressione sanguigna. C’è anche in questo caso la batteria portatile wireless e un cinturino diverso: il SuperKnit Luxe Obsidian.

Chi volesse provare WHOOP può comunque optare per la prova gratuita di 30 giorni, che include tuttavia la precedente versione del bracciale (WHOOP 4.0), pur con l’app aggiornata e alcune funzioni che non sono incluse nemmeno nel piano base, come Healthspan e il monitoraggio di stress e salute.

Per maggiori informazioni sugli abbonamenti, sugli accessori e sulle novità in questione vi rimandiamo al sito di WHOOP e al video di presentazione che segue.