Autorizzata oltre due anni fa dalla FDA (l’agenzia statunitense di regolamentazione di prodotti alimentari e farmaceutici) è da poco più di un mese che l’app ECG di Garmin è disponibile anche in Italia, uno strumento approvato come dispositivo medico di Classe IIa anche dalle autorità europee e australiane omologhe che permette di registrare degli ECG e di rilevare problemi di fibrillazione atriale indossando determinati smartwatch di Garmin.

In occasione del lancio, risalente a poco più di un mese fa, erano pochi i dispositivi compatibili sul nostro mercato rispetto ad altri, come quello statunitense: solo le serie Garmin Fenix 8, Enduro 3 e Venu 3, a cui negli scorsi giorni giorni si sono aggiunti altri modelli più e meno recenti con cui è ora possibile utilizzare appieno l’app ECG.

L’app ECG di Garmin ora è compatibile con un maggior numero di smartwatch

Come dicevamo, Garmin ha dunque ampliato la schiera di smartwatch compatibili con l’app ECG in Europa e in Italia, adeguando tali mercati agli altri in cui la funzione era già utilizzabile, schiera a cui se ne aggiungono inoltre degli altri: i più recenti rilasciati dal produttore nelle scorse settimane, ovvero quelli della serie Tactix 8.

Questi sono tutti gli smartwatch compatibili ad oggi: serie Garmin Fenix 8 e Fenix 7 Pro, Venu 3 e Venu 3S, Epix Pro (Gen 2), Enduro 3, D2 Mach 1 Pro, Quatix 7 Pro, Tactix 7 AMOLED e Tactix 8. Ora manca all’appello solo Garmin Venu 2 Plus, smartwatch con cui non è ancora possibile usare l’app ECG sul nostro mercato né su quello europeo, orologio che a suo tempo fu perfino il primo a supportare tale funzione.

A seguire un prospetto completo degli smartwatch compatibili con le varie versioni software minime che supportano l’app ECG:

Garmin D2 Mach 1 Pro (versione software 14.68 e successive)

(versione software 14.68 e successive) Garmin Enduro 3 (versione software 11.28 e più recenti)

(versione software 11.28 e più recenti) Garmin Epix Pro (Gen 2) (versione software 14.68 e successive)

(versione software 14.68 e successive) Garmin Epix Pro (Gen 2) Porsche Edition (versione software 15.77 e successive)

(versione software 15.77 e successive) Garmin Fenix 7 Pro (versione software 14.68 e successive)

(versione software 14.68 e successive) Garmin Fenix 8 (versione software 11.28 e successive)

(versione software 11.28 e successive) Garmin Quatix 7 Pro (versione software 14.68 e successive)

(versione software 14.68 e successive) Garmin Tactix 7 AMOLED (versione software 14.68 e successive)

(versione software 14.68 e successive) Garmin Tactix 8 (versione software 12.57 e successive)

(versione software 12.57 e successive) Garmin Venu 3 e Venu 3S (versione software 7.07 e successive)

Questi smartwatch e sportwatch grazie all’app ECG (configurabile dallo smartphone tramite l’app companion Garmin Connect) permettono di registrare un ECG in 30 secondi, di rilevare la frequenza cardiaca e di individuare la presenza di fenomeni di fibrillazione atriale (AFib). A seguire riportiamo i passaggi necessari per registrare un ECG:

indossare l’orologio appena sopra le ossa del polso (deve aderire ma risultare comodo);

da seduti in una posizione comoda, appoggiare il braccio su un tavolo o su una superficie solida;

posizionare pollice e indice sull’anello metallico dello smartwatch per avviare la registrazione;

rimanere fermi in posizione per 30 secondi fino al termine della registrazione.

Al termine della registrazione gli smartwatch mostrano già alcune informazioni chiave direttamente sullo schermo, ma è possibile ottenere un prospetto più completo dall’app Garmin Connect, che permette inoltre di condividere i report con altre persone, magari per una valutazione da parte del proprio medico curante.

Maggiori informazioni sull’app ECG sono reperibili nella pagina dedicata del sito web di Garmin, mentre qui trovate l’elenco aggiornato degli smartwatch compatibili.