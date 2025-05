Nelle scorse ore Garmin ha avviato la distribuzione di nuovi aggiornamenti “stabili” (ovvero per tutti) per alcuni suoi sportwatch: i modelli più recenti delle serie Forerunner e Instinct. In particolare, sono interessati i Garmin Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 955, Forerunner 255, Forerunner 165, Instinct E e Instinct 3, sia Solar che AMOLED, anche in versione Tactical, dispositivi che integrano nuove funzioni e miglioramenti di cui trovate tutto nei paragrafi qui sotto.

Le novità dei nuovi aggiornamenti degli smartwatch Garmin

Considerato che nel suo forum Garmin ha riportato che la distribuzione era al 20% ieri, martedì 13 maggio, vale la pena specificare subito che tali aggiornamenti potrebbero quindi non essere ancora disponibili per tutti gli smartwatch Garmin interessati (arriveranno tuttavia nel corso dei prossimi giorni). Intanto, scopriamone le principali novità.

Gli aggiornamenti di Garmin Forerunner 965, 265, 955, 255 e 165

Tutti e cinque si aggiornano alla versione software 23.20, ma essendo dei dispositivi appartenenti a fasce di prezzo diverse e rilasciati in periodi diversi, ci sono alcune differenze per quanto riguarda le novità e le correzioni introdotte, pur con varie similarità, che rappresentano tuttavia la stragrande maggioranza dei cambiamenti apportati.

A seguire il changelog comune a Garmin Forerunner 965, 265, 955, 255 e 165 (con alcune eccezioni indicate), completo di tutte le novità e correzioni introdotte:

Migliora il conteggio delle ripetizioni per più esercizi e movimenti (assente su assente su Garmin Forerunner 255 e 955).

Supporta il rilevamento delle variazioni respiratorie durante il sonno (assente su Garmin Forerunner 255 e 955).

Supporta la funzione di sicurezza con codice di accesso (passcode) con rilevamento del polso.

Migliora la sicurezza dell’associazione dei sensori e gli aggiornamenti.

Aggiorna il widget dei controlli della videocamera per bici per supportare Varia Vue.

Consente l’utilizzo di allenamenti personalizzati all’interno del profilo attività Camminata.

Consente l’accesso agli allenamenti giornalieri consigliati sia per Bici che Corsa nella schermata del calendario quando programmati nello stesso giorno.

Risolto il crash quando si utilizza la tastiera per rispondere ai messaggi durante le attività.

Risolto il problema degli allenamenti di nuoto di TrainingPeaks che mostravano tutti i passi come calci.

Risolto il problema dei messaggi audio del misuratore di potenza riprodotti quando il sensore veniva scollegato (assente su Garmin Forerunner 165)

Risolto il problema degli allenamenti con profilo tapis roulant che mostravano un punteggio di esecuzione dello 0%.

Risolto il problema degli allenamenti di forza che a volte mostravano un numero di ripetizioni errato.

Risolto il problema di ostruzione della schermata dei dati della mappa durante la navigazione del percorso (solo Garmin Forerunner 255 e 955).

Risolto un problema che poteva causare irregolarità grafiche su alcune schermate.

Risolto il problema delle impostazioni audio delle notifiche smart mancanti (solo su Garmin Forerunner 165 e 255)

Risolto un problema di evidenziazione del blocco PIN.

Risolta un’anomalia nella pagina del grafico dell’altimetro.

Risolto un problema che a volte impediva la visualizzazione della cronologia di Stress e Body Battery sul dispositivo.

Risolto un problema di distanza che poteva verificarsi nelle attività Camminata tramite GPS.

Risolto un problema di evidenziazione nell’elenco dei risultati.

Risolto il problema delle attività visualizzate come Altro nella pagina Fattori del risultato Body Battery.

Risolto il problema della schermata di riepilogo vasche che non veniva visualizzato durante gli allenamenti suggeriti.

Risolto un problema di arrotondamento nel timer a intervalli del nuoto in piscina.

Risolto il problema delle attività multisport che mostravano i valori di distanza per gli sport statici, come lo yoga (assente per Garmin Forerunner 165)

Risolto il problema del bouldering che mostrava una configurazione errata della schermata dati (assente per Garmin Forerunner 165)

Risolto il problema dei dati dei passi che a volte non si azzeravano a mezzanotte.

Risolto il problema delle notifiche smart che attivano il display durante la modalità Non disturbare (solo Garmin Forerunner 165)

Risolto un possibile crash all’avvio della condivisione di eventi live.

Risolto un problema con il salto delle tracce utilizzando Apple Airpods Pro 2.

Risolto il problema del messaggio di attivazione del Wi-Fi che non funzionava in modalità risparmio batteria.

Risolto il problema della sincronizzazione delle note audio negli allenamenti di yoga modificati.

Risolto il problema con l’attivazione/disattivazione dei livelli della mappa durante l’attività (solo su Garmin Forerunner 955 e 965)

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Gli aggiornamenti di Garmin Instinct E e Instinct 3 (tutte le varianti)

Stessa nuova versione software 9.20 per Garmin Instinct 3 Solar, Instinct 3 AMOLED e Instinct E, sportwatch presentati lo scorso gennaio, di cui è stata rilasciata di recente un’altra variante, che non è esclusa dall’attuale tornata di aggiornamenti.

Anche in questo caso, pur facendo parte della stessa serie di orologi e pur essendo arrivati sul mercato insieme, essendo diversi ci sono delle differenze nei vari changelog relativi, di cui vi elenchiamo le novità e le correzioni qui sotto.

Aggiunta attività Rucking (assente su Garmin Instinct E)

Aggiunta l’impostazione per l’attività Peso del pacco (assente su Garmin Instinct E)

Aggiunto il supporto per gli intervalli alle app Timer e Timer di tappa (solo Garmin Instinct 3 Tactical).

Aggiunta l’opzione Elimina tutti i bersagli a Balistica applicata (solo Garmin Instinct 3 Tactical).

Aggiunto supporto per Garmin Connect Plus.

Ora supporta il rilevamento delle variazioni respiratorie durante il sonno.

Ora supporta la funzione di sicurezza con codice di accesso con rilevamento del polso.

Aggiunto il supporto per posizioni aggiuntive nel widget Meteo.

Aggiunte animazioni nella pagina di benvenuto del report mattutino (solo Garmin Instinct 3 AMOLED).

Aggiunti Allenamenti giornalieri consigliati all’app Allenamenti.

Risolto un possibile blocco durante la visualizzazione del riepilogo giornaliero.

Corretta l’impostazione della modalità di alimentazione dell’attività in Garmin Connect.

Risolto il problema per cui non era possibile accedere al widget HR quando WHR era disabilitato (assente su Garmin Instinct 3 Solar)

Corretti i percorsi che non venivano visualizzati nel widget della gara (assente su Garmin Instinct E)

Corretta la modalità di salto mancante nelle impostazioni dell’attività Salto con la corda (assente su Garmin Instinct E)

Corretto l’avviso “Obiettivo finito” dopo l’avvio dell’attività Salto con la corda (assente su Garmin Instinct E)

Corretto l’avviso “Obiettivo finito” dopo l’avvio dell’attività Salto con la corda (assente su Garmin Instinct E) Risolto il problema per cui il dispositivo non riusciva a connettersi al PC dopo aver utilizzato l’attività di gioco (assente su Garmin Instinct E)

Risolto il problema della distanza nelle attività di Golf (assente su Garmin Instinct E)

Corretto il pulsante “Fatto” mancante dalla pagina di inserimento delle coordinate (solo su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Corretto l’arresto anomalo nell’attività di nuoto in piscina (solo su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Corretto il campo dati di tendenza del barometro del quadrante dell’orologio (solo su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Risolti il problema della watch face del risparmio batteria (solo su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Corretto lo sfarfallio dei controlli della torcia quando si utilizza il quadrante dell’orologio CIQ (solo su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Corretto l’arresto anomalo quando si visualizza il widget Body Battery a mezzanotte (solo su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Corretto l’accesso alle attività dal widget Cronologia (assente su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Risolto il problema per cui la stima della batteria risultava erroneamente “Scarsa” durante le attività indoor (assente su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Risolto il problema per cui la stima della batteria non si regolava correttamente durante la modifica della modalità di alimentazione (assente su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Risolto il crash durante il collegamento al computer (assente su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Risolto il possibile crash durante la disconnessione dal computer (assente su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Corretta l’abbreviazione del mese sul quadrante dell’orologio (assente su Garmin Instinct 3 AMOLED)

Varie correzioni e miglioramenti per l’attività di gioco (assente su Garmin Instinct E)

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dallo sportwatch interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dall’orologio stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque nelle scorse ore e che dovrebbero essere quindi visibili e installabili per tutti nel giro di qualche giorno al massimo.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando quanto anticipato circa il roll out ancora agli inizi, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, è sufficiente collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Nell’immagine di copertina c’è Garmin Forerunner 265, di cui trovi qui la recensione