Nella giornata di oggi, 24 aprile, Garmin ha presentato Instinct 3 Tactical Edition, un nuovo sportwatch disponibile in tre varianti che fa parte della omonima serie di orologi annunciata a inizio anno, da cui si distingue poco.

Come suggerisce il nome, è uno sportwatch tattico, ovvero un prodotto pensato per chi pratica attività strategiche e di azione (la tattica come tecnica militare, da cui deriva appunto il nome). Eccone una panoramica.

Caratteristiche, funzioni e design di Garmin Instinct 3 Tactical Edition

Garmin Instinct 3 Tactical Edition arriva in tre versioni: Solar con cassa da 45 e da 50 mm, solo la più grande per la variante AMOLED. Colorazioni a parte, tutti neri con cinturini in tinta, sono esteticamente uguali alle altre versioni di Garmin Instinct 3 presentate a gennaio, rispettivamente con spessore di 14,9 e 14,4 mm e con pesi di 52 e 58/59 grammi. Il modello Solar più piccolo monta uno schermo da 0,9 pollici, mentre è da 1,1″ quello del 50 mm, entrambi dei pannelli monocromatici di tipo MiP con risoluzione di 176 x 176 pixel. La versione AMOLED è equipaggiata invece con uno schermo a colori, un AMOLED da 1,3″ con risoluzione di 416 x 416 pixel, quindi decisamente più moderno.

La tecnologia Power Glass della lente, che trasforma la luce solare che colpisce il dispositivo in energia utile per aumentare l’autonomia dell’orologio non è invece presente sul modello AMOLED, fattore che, assieme alla tipologia di pannello (è meno energivoro il MiP dei modelli Solar), contribuisce parecchio nella durata della batteria. Questi sono i dati dichiarati da Garmin per le tre versioni di Instinct 3 Tactical Edition

versione Solar con cassa da 45 mm : Smartwatch: fino a 28 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 65 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Solo GPS: fino a 40 ore/130 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 28 ore/50 ore con energia solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 24 ore o 40 ore con energia solare (Ricarica solare, con un uso in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux; con un uso tipico della tecnologia SatIQ) Durata massima batteria in modalità GPS: fino a 100 ore/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Expedition GPS: fino a 36 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux)

: versione Solar con cassa da 50 mm : Smartwatch: fino a 40 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 100 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux) Solo GPS: fino a 60 ore/260 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 40 ore/80 ore con energia solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 34 ore o 60 ore con energia solare (Ricarica solare, con un uso in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux; con un uso tipico della tecnologia SatIQ) Durata massima batteria in modalità GPS: fino a 150 ore/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Expedition GPS: fino a 60 giorni/senza limiti con ricarica solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux)

: versione AMOLED : Smartwatch: fino a 24 giorni (9 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 30 giorni Solo GPS: fino a 40 ore Tutti i sistemi satellitari: fino a 32 ore Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 30 ore (con un uso tipico della tecnologia SatIQ) Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 86 ore GPS Expedition: fino a 20 giorni

:

Per il resto, sono degli sportwatch completi, dotati di 4 GB (AMOLED) o 128 MB (Solar) di spazio di archiviazione, di connettività Bluetooth e ANT+ e di una buona dotazione di sensori comprensiva di cardiofrequenzimetro (Garmin Elevate Gen4, non il più recente montato sugli smartwatch Garmin più costosi), altimetro barometrico, bussola a tre assi, giroscopio, accelerometro e termometro. A differenza dei modelli Instinct 3 non Tactic, c’è qui anche il modulo GNSS a doppia frequenza (qui per saperne di più) e il supporto ai seguenti sistemi di localizzazione satellitare: GPS, GLONASS, Galileo oltre alla tecnologia SatIQ. Presente anche una torcia a LED integrata, utile ad esempio per correre o camminare in sicurezza di notte e in condizioni di scarsa illuminazione.

Fra le particolarità di Garmin Instinct 3 Tactical Edition che lo differenziano dagli altri modelli, come anticipato, ci sono anche delle funzioni tattiche specifiche, come il profilo Rucking basato su allenamenti di origine militare, che permette agli utenti di inserire il peso dello zaino per adattare i relativi dati e statistiche forniti dall’orologio, pesi che è possibile aggiungere anche nelle attività di trail running ed escursionismo. Da segnalare anche la modalità Stealth, che interrompe la memorizzazione e la condivisione della posizione GPS disattivando la connettività wireless e le comunicazioni, il Kill Switch per cancellare tutte le informazioni dell’utente, la modalità NGV che attenua la luminosità dello schermo per ridurre la rilevabilità, il calcolatore Applied Ballistics precaricato per il tiro o la modalità Jumpmaster che calcola i punti di lancio ad alta quota.

Per le altre funzioni e specifiche di Garmin Instinct 3 Tactical Edition, vi rimandiamo all’articolo sugli Instinct 3, considerando che non ci sono altre differenze sostanziali da segnalare.

Sopra, la versione Solar di Garmin Instinct 3 Tactical Edition, sotto la variante AMOLED.

Prezzi e disponibilità di Garmin Instinct 3 Tactical Edition

Garmin Instinct 3 Tactical Edition arriva sul mercato italiano nelle tre versioni citate, tutte in nero con cinturini in tinta, ai seguenti prezzi:

499,99 euro la versione Solar con cassa da 45 mm

la versione Solar con cassa da 45 mm 549,99 euro la versione Solar con cassa da 50 mm

la versione Solar con cassa da 50 mm 599,99 euro la versione AMOLED (con cassa da 50 mm)

Sarà disponibile all’acquisto da mercoledì 30 aprile sia sul sito web di Garmin che su Amazon e presso altri rivenditori terzi.