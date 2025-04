A quasi tre anni di distanza dal lancio dalla luce/radar/videocamera posteriore Varia RCT715, Garmin ha presentato Varia Vue, un faretto smart/videocamera anteriore per bici, dispositivo che si può abbinare a quest’ultima, si collega via wireless ai ciclocomputer Garmin compatibili e agli smartphone, e si appoggia su memorie fisiche e/o sul cloud di Garmin per archiviare i filmati che registra, automaticamente in caso di incidente.

Costa parecchio, perfino più della già costosa luce radar posteriore citata, a cui bisogna inoltre aggiungere il costo opzionale dell’abbonamento al cloud o quantomeno di una microSD, non inclusa in confezione. Comunque, eccone una panoramica.

Il nuovo faro smart di Garmin per bici che illumina e riprende la strada

È una specie di dashcam, quel tipo di videocamere pensate per essere installate in auto per registrare video di quello che succede mentre si guida, ma per biciclette. Garmin Varia Vue è però innanzitutto un faretto smart da 600 lumen di picco dotato di cinque modalità di illuminazione: alta (550 lumen), media (300 lumen), bassa (140 lumen), lampeggiante notturno (400 lumen) e lampeggiante diurno (600 lumen). Quando viene collegato a un ciclocomputer della serie Garmin Edge o all’app Varia per smartphone, è possibile attivare il controllo automatico della luminosità in base alla velocità e alle condizioni ambientali, strumenti con cui è inoltre possibile regolare i vari parametri, anche quelli relativi alla registrazione dei video.

Perché, come anticipato, Garmin Varia Vue è un dispositivo dotato anche di una videocamera capace di registrare filmati fino a 4K a 60 fps, stabilizzati elettronicamente. In caso di rilevamento di un incidente salva e archivia automaticamente il video relativo, non solo del momento preciso dell’evento ma anche degli istanti subito precedenti e successivi per fornire all’utente un quadro completo della situazione.

Abbinando Garmin Varia Vue al menzionato Varia RCT715, la luce/radar/videocamera posteriore, l’azienda garantisce una copertura da tutte le angolazioni delle riprese video, che è possibile rivedere nell’app Varia per smartphone Android e iOS. Da segnalare anche il microfono, che fornisce una panoramica migliore delle riprese.

Come anticipato, per l’archiviazione è necessario almeno montare una scheda di memoria microSD (da 8 a 512 GB) non inclusa in confezione, mentre per i caricamenti automatici delle riprese tramite Wi-Fi è possibile sottoscrivere un abbonamento al Garmin Vault, piano di archiviazione sul cloud disponibile da anni per le dashcam di Garmin per i veicoli, che ha un prezzo di partenza di 10,99 euro al mese.

Per quanto riguarda invece la durata della batteria di Varia Vue, Garmin dichiara quanto segue:

Registrazione a 1080p, 30 fps: 1,5 ore alta; 2,5 ore media o flash notturno; 4,5 ore bassa; 7 ore flash diurno; 9 ore solo videocamera.

Registrazione 4K: 1,25 ore alta; 2 ore media o flash notturno; 3,5 ore bassa; 5 ore flash diurno; 6 ore solo videocamera

Garmin Varia Vue è disponibile da oggi sul mercato italiano al prezzo di 549,99 euro. Si può comprare sul sito dell’azienda, ma sarà probabilmente acquistabile anche su Amazon nel giro di qualche giorno/settimana.