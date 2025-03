Xiaomi è entrata a gamba tesa nel mercato delle auto elettriche, con la sua prima vettura Xiaomi SU7 che ha addirittura superato le vendite della più famosa Tesla Model 3 in Cina — sebbene il produttore abbia scelto di abbattere il prezzo della versione Ultra, forse temendo vendite deludenti —, pertanto è comprensibile che ci sia tanta curiosità attorno al secondo modello, il SUV elettrico Xiaomi YU7, ora avvistato in una nuova versione con autonomia maggiorata.

Xiaomi YU7: l’autonomia per fare la differenza

Del resto, la nuova YU7 è già stata svelata ufficialmente da Xiaomi per quanto riguarda la parte estetica e non solo, inoltre vi abbiamo segnalato la comparsa in Rete di due versioni — rispettivamente single motor e dual motor — e ci sono stati persino degli avvistamenti della vettura su strada. Le nuove informazioni che quest’oggi rendono ancora più completo il quadro delle informazioni note sul conto della seconda auto elettrica griffata Xiaomi attengono all’autonomia.

Nella fattispecie, a svelare l’esistenza di una variante ulteriore del SUV elettrico Xiaomi YU7 è stata direttamente l’agenzia governativa cinese MIIT (Ministry of Industry and Information Technology): il modello appena passato al vaglio delle autorità cinesi dispone di un pacco batterie da 96,3 kWh con tre range di autonomia: 770 km, 760 km e 675 km. Il primo, in particolare, è del tutto inedito, non avendo formato finora oggetto né di comunicazioni ufficiali né di precedenti leak. Ricordiamo che Xiaomi aveva svelato anche una versione con batterie da 101,7 kWh, con tre range di autonomia: 670 km, 750 km e 760 km.

Intendiamoci, la differenza rispetto ai range già noti non è tale da far gridare al miracolo, ma rappresenta comunque una buona notizia. Insomma, stando alle informazioni messe insieme dal MIIT, le configurazioni tecniche in cui verrà proposta la Xiaomi YU7 saranno le seguenti:

dual-motor ad alte prestazioni : trazione integrale con motore anteriore da 220 kW e posteriore da 288 kW, per una potenza combinata di 508 kW (691 CV) e una velocità massima di 253 km/h;

: trazione integrale con motore anteriore da 220 kW e posteriore da 288 kW, per una potenza combinata di (691 CV) e una velocità massima di 253 km/h; dual-motor meno potente : trazione integrale con motori da 130 kW all’anteriore e 235 kW al posteriore, per un totale di 365 kW ;

: trazione integrale con motori da 130 kW all’anteriore e 235 kW al posteriore, per un totale di ; single-motor: trazione posteriore con un motore da 235 kW, velocità massima di 240 km/h, alimentata da una diversa batteria al litio ferro fosfato.

Prezzo e date di uscita

Il debutto ufficiale del SUV elettrico Xiaomi YU7 è atteso a cavallo tra i mesi di giugno e luglio 2025 e si parla di un prezzo di listino di partenza di circa 250.000 yuan, cioè circa 33.000 euro. L’altro punto interrogativo attiene alla commercializzazione: resta da capire se Xiaomi YU7 verrà venduta soltanto in Cina o se invece arriverà anche su altri mercati.