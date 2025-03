Nel crescente panorama delle auto elettriche di alta gamma, un nuovo sfidante sta facendo parlare di sé per le sue straordinarie prestazioni. La Xiaomi SU7 Ultra, prodotta dal colosso tecnologico cinese noto principalmente per gli smartphone, ha recentemente dimostrato di poter competere – e addirittura superare – uno dei modelli più performanti di Tesla in un confronto diretto.

Xiaomi SU7 Ultra batte Tesla Model S Plaid: la berlina elettrica cinese sorprende in una drag race

Un video pubblicato online, che sta facendo parlare molto di sé nelle ultime ore, mostra infatti la berlina elettrica di Xiaomi battere la Tesla Model S Plaid in una gara di accelerazione. Il risultato appare particolarmente sorprendente considerando che la Model S Plaid è stata a lungo considerata il punto di riferimento nel segmento delle berline elettriche ad alte prestazioni.

La Xiaomi SU7 Ultra, lanciata recentemente sul mercato cinese, monta un powertrain elettrico capace di erogare fino a 1.548 cavalli (1.200 kW), permettendole di scattare da 0 a 100 km/h in soli 1,98 secondi. Queste specifiche impressionanti consentono alla berlina cinese di competere direttamente con la Model S Plaid, che vanta 1.020 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 km/h dichiarata in circa 2,1 secondi.

Ancora più interessante è il fattore prezzo: mentre la Tesla Model S Plaid ha un listino che parte da circa 110.000 dollari negli Stati Uniti, la Xiaomi SU7 Ultra viene proposta sul mercato cinese a un prezzo significativamente inferiore, pur offrendo prestazioni superiori. Questo elemento potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo non indifferente per il produttore cinese, soprattutto in un momento in cui la domanda di veicoli elettrici ad alte prestazioni è in crescita.

Il confronto evidenzia come i produttori cinesi stiano rapidamente colmando il divario tecnologico con i marchi occidentali affermati, realizzando veicoli elettrici che non solo eguagliano, ma in alcuni casi superano, le prestazioni dei concorrenti più blasonati. Xiaomi, in particolare, sta sfruttando la sua esperienza nel campo dell’elettronica di consumo per sviluppare tecnologie automobilistiche avanzate.

La SU7 Ultra rappresenta inoltre un chiaro segnale delle ambizioni di Xiaomi nel settore automotive, dove l’azienda intende posizionarsi come un produttore di veicoli elettrici premium. La strategia sembra essere quella di offrire specifiche tecniche di altissimo livello a prezzi più competitivi rispetto ai concorrenti occidentali.

Questo risultato potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato globale delle auto elettriche, spingendo costruttori come Tesla a rivedere il rapporto prestazioni-prezzo dei propri modelli di punta. Inoltre, mentre Tesla gode ancora di un vantaggio considerevole in termini di rete di ricarica e presenza globale, la rapida ascesa di produttori come Xiaomi dimostra che nessuna posizione di leadership può essere considerata al sicuro nel dinamico mercato della mobilità elettrica.

Resta da vedere se Xiaomi riuscirà a mantenere questi standard qualitativi e prestazionali nella produzione di massa e se la SU7 Ultra verrà mai commercializzata al di fuori della Cina. Per il momento, questo sorprendente risultato segna sicuramente un punto importante per l’industria automobilistica cinese, che continua a dimostrare la propria capacità di innovare e competere ai massimi livelli tecnologici.