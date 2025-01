L’ingresso di Xiaomi nel settore dell’automotive e in particolare nel mondo delle auto elettriche è stato un gran successo e adesso c’è molta curiosità attorno al modello che affiancherà la prima berlina SU7: già anticipato un mese fa, il SUV elettrico Xiaomi YU7 è atteso sul mercato entro l’estate 2025 e quest’oggi apprendiamo della sua esistenza anche in versione single-motor.

Xiaomi YU7 in due versioni: differenze della single-motor

Nella fattispecie, questa nuova richiesta di Xiaomi arriva poco più di un mese dopo quella relativa alla versione dual-motor del SUV elettrico Xiaomi YU7, di cui la casa madre ha già svelato il design. Come riportato dal team di CnEVPost, qualche ora fa il cinese MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) ha reso pubblico l’ultimo catalogo di modelli di veicoli che potranno essere venduti sul mercato cinese e la lista include anche il SUV YU7 di Xiaomi. L’inserimento in questo catalogo è un passaggio imprescindibile dell’iter burocratico attraverso il quale i veicoli sono ammessi alla vendita in Cina e apre una fase di raccolta di feedback che nel caso di specie potranno essere inviati dall’11 al 17 gennaio.

Il catalogo del MIIT comprende una sola pagina, che riporta il model number XMA6500LBEVR3, il sito di produzione, che corrisponde alla fabbrica di Xiaomi presso la Economic and Technological Development Zone di Yizhuang (Beijing). Tale modello è dotato di un singolo motore con una potenza massima di 235 kW e misura 4.999 x 1.996 x 1.608 mm con un passo di 3.000 mm. L’ago della bilancia si ferma a 2.315 kg e la velocità massima dichiarata è di 240 km/h. È opportuno ricordare i dati della versione dual-motor, ovviamente più pesante (2405 kg), ma anche più potente: 220 kW all’anteriore e 288 kW al posteriore (per un totale di 508 kW, pari a quasi 691 cavalli): le permetteranno di raggiungere velocità di punta di 253 km/h.

La versione single-motor di Xiaomi YU7 fa uso di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) fornite da FinDreams Battery, il ramo di BYD che si occupa della produzione di batterie. Anche in questo aspetto si annida una differenza con la variante dual-motor, che invece — al pari della berlina SU7 — dispone di batterie CATL agli ioni di litio.

Vuole sfidare Tesla Model Y

Un mese fa, in sede di ufficializzazione del design della nuova Xiaomi YU7, la casa madre aveva parlato di un lancio previsto per l’estate. Atteso tra giugno e luglio, il primo SUV a batterie di Xiaomi dovrà fare i conti con concorrenti decisamente agguerriti, a partire dalla rinnovata Tesla Model Y. La nuova versione della Model Y è stata da poco annunciata anche in Cina, dove le prime consegne sono previste già per il mese di marzo; per l’occasione, Tesla ha pubblicato un post su WeChat invitando — di fatto — eventuali sfidanti a farsi avanti.

Ebbene, il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha ricondiviso su Weibo uno screenshot del post in questione commentando con un laconico “OK”, insomma sfida accettata.