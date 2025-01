Le novità Amazon Prime Video di febbraio 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo secondo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a febbraio 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

The Order (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di febbraio 2025 da vedere con The Order, nuovo film originale diretto da Justin Kurzel con Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett e Marc Maron. Nel 1983 una serie sempre più violenta di rapine in banca, operazioni di contraffazione e rapine a mezzi blindati sta instillando il terrore nel nordovest degli Stati Uniti. Tra la confusione delle forze dell’ordine che si affannano per trovare risposte, un solitario agente dell’FBI di stanza nella pittoresca e sonnolenta cittadina di Coeur d’Alene, in Idaho, giunge alla conclusione che non si tratta di criminali comuni assetati di denaro, ma di un gruppo di pericolosi terroristi interni al seguito di un leader radicale e carismatico, che stanno tramando una devastante guerra contro il governo degli Stati Uniti.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Order.

È colpa mia: Londra (original)

Cambiamo subito genere con È colpa mia: Londra, remake del successo spagnolo È colpa mia?. Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, i due si trasferiscono dall’America a Londra per vivere con William e suo figlio Nick. Al suo arrivo, la diciottenne Noah incontra il bad boy Nick e tra i due nasce un’attrazione immediata. Noah trascorre l’estate adattandosi alla sua nuova vita, facendosi nuovi amici tra i vari circoli frequentati da Nick, e provando a gestire una relazione complicata mentre i due lottano per tenere a bada l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Il padre di Noah, inoltre, all’insaputa della ragazza, è stato rilasciato dal carcere e inizia a seguire ogni suo movimento. Noah sarà quindi costretta ad affrontare il proprio devastante passato e ad innamorarsi per la prima volta.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di È colpa mia: Londra.

Broken Rage (original)

Lo stesso giorno arriva su Prime Video Broken Rage, lungometraggio originale ambientato in Giappone. Il sicario Nezumi (interpretato da Takeshi Kitano) lotta per la sua sopravvivenza, incastrato tra la polizia e l’organizzazione criminale Yakuza. La prima metà è un violento film d’azione che si svolge negli oscuri bassifondi della malavita. Nella seconda metà del film, però, il crudo action thriller prende una svolta inaspettata, evolvendo in una commedia autoironica che racconta la stessa storia ma con un tocco umoristico accattivante. Con la regia dello stesso Takeshi Kitano. Il film è stato presentato fuori concorso alla 81a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Broken Rage (v.o.).

L’amore e altre seghe mentali

Da guardare questo mese anche L’amore e altre seghe mentali, commedia diretta da Giampaolo Morelli con protagonista lo stesso Morelli al fianco di Maria Chiara Giannetta. Un tempo Guido era fidanzato e progettava addirittura di sposarsi. Ma lei è morta per un tragico incidente in moto con il suo amante, e da allora la vita di Guido non è più la stessa. Da aspirante veterinario, è finito a lavorare part-time in un piccolo negozio di animali. Con lui, i suoi migliori amici, che non se la passano tanto meglio: Niky (Marco Cocci), ossessionato dalle relazioni online con giovani donne che si offrono su Onlyfans, e Armando (Leonardo Lidi), inconsapevolmente incastrato in un matrimonio già finito da un pezzo. Da tempo Guido ha ormai ridotto la sua vita sessuale alla compulsiva pratica dell’onanismo, e si reca in un centro gestito da asiatici: un piccolo e fatiscente negozio diviso in cabine nelle quali i clienti indossano il visore della realtà virtuale per accedere al metaverso, dando vita alla propria fantasia dove e con chi più li aggrada. Il precario equilibrio dell’uomo viene sconvolto improvvisamente dall’arrivo di Giulia, una ragazza strampalata che lavora come cameriera nel locale davanti al suo negozio. Da quel momento in poi, per Guido gli appuntamenti nel centro cinese non saranno più come prima: tutti i personaggi delle sue fantasie iniziano a ribellarsi, non assecondando più i desideri del suo creatore e dando il via ad un susseguirsi di situazioni imbarazzanti e comiche. Guido cercherà di capirne il motivo associato a Giulia con non poche difficoltà.

Disponibile in streaming dal 17 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’amore e altre seghe mentali.

I ragazzi della Nickel

Da non perdere su Prime Video tra le novità di febbraio abbiamo I ragazzi della Nickel, film basato sul romanzo di Colson Whitehead, vincitore del Premio Pulitzer, che racconta la potente amicizia tra due giovani afroamericani che affrontano insieme le strazianti prove di un riformatorio in Florida. L’ambizioso studente Elwood Curtis (Ethan Herisse) è vittima di discriminazione razziale quando è ingiustamente accusato del furto di una macchina. Viene mandato in un riformatorio maschile, il terribile Nickel Academy, del tutto simile a un carcere di massima sicurezza. Un luogo regolamentato dalla corruzione e dalla violenza. Lì fa amicizia con Jack Turner (Brandon Wilson), un adolescente che lo aiuta a sopravvivere alla segregazione, agli abusi e ai maltrattamenti. Nonostante le condizioni estreme, Elwood continua ad avere fiducia nella vita e negli esseri umani, nella speranza che un giorno i suoi diritti vengano riconosciuti. Candidato agli Oscar 2025 come Miglior Film e Miglior sceneggiatura non originale, il film è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Amazon.

Disponibile in streaming dal 27 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I ragazzi della Nickel.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Invincible – stagione 3 (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di febbraio da guardare lato serie TV con l’attesa terza stagione di Invincible, popolare serie animata basata sulla pluripremiata serie a fumetti di Robert Kirkman, del co-creatore Cory Walker e del contributing creator Ryan Ottley. Racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson, che eredita i superpoteri del padre e si ripropone di diventare il più grande difensore della Terra solo per capire che il compito è più impegnativo di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Tutto cambia quando Mark è costretto ad affrontare il suo passato, e il suo futuro, per scoprire fino a che punto dovrà spingersi per proteggere le persone che ama. La nuova stagione promette di esplorare le conseguenze emotive e narrative delle scelte compiute da Mark nel finale della precedente, con il ragazzo in bilico tra il suo desiderio di proteggere ciò che ama e il rischio di diventare simile a suo padre. I primi tre episodi vengono resi disponibili contemporaneamente, i successivi cinque sono in arrivo settimanalmente (ogni giovedì).

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Invincible.

Newtopia

Esordisce questo mese in esclusiva su Prime Video anche Newtopia, folle serie TV sud-coreana totalmente fuori dagli schemi che mischia commedia e horror. Racconta di una storia d’amore che cerca di sopravvivere a un’apocalisse zombie, con le acclamate star coreane Park Jeong-min (Hellbound) e Jisoo (Snowdrop) nei panni di Lee Jae-yoon, che sta prestando il servizio militare obbligatorio, e della sua fidanzata Kang Young-joo. Avendo iniziato la leva in età adulta, Jae-yoon sta affrontando l’ansia per il suo futuro. Complice la lontananza, lui e Young-joo si lasciano improvvisamente dopo una discussione. Quando un’epidemia zombie si diffonde a Seoul, Jae-yoon è costretto a farsi avanti come leader della sua squadra. Nel frattempo, Young-joo sperimenta le proprie difficoltà come novellina nel mondo del lavoro ed è frustrata per Jae-yoon perché lui ha frainteso i suoi sentimenti. Mentre va a trovarlo, assiste alla furia degli zombie e si adatta per sopravvivere: i due attraversano una città infestata per stare di nuovo insieme.

Disponibile in streaming dal 7 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Newtopia.

Reacher – stagione 3 (original)

Una delle novità più attese di questo febbraio è senza dubbio la terza stagione di Reacher, serie TV con protagonista l’omonimo personaggio dei romanzi di Lee Child (qui interpretato da Alan Ritchson). In questi nuovi episodi, basati sul libro La vittima designata (Persuader il titolo originale), Reacher precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un’infiltrata della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Qui trova un mondo di segreti e violenza e si confronta con alcune questioni in sospeso del suo passato. La stagione è composta da otto episodi: i primi tre vengono resi disponibili contemporaneamente, i successivi con cadenza settimanale (ogni giovedì).

Disponibile in streaming dal 20 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Reacher.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro – stagione 2 (original)

Anche quest’anno, precedendo di qualche settimana l’arrivo della nuova stagione di LOL, arriva su Amazon Prime Video LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Tornano per una seconda stagione i comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere pronti a esibirsi davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la chance di entrare a far parte del cast della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, vestiranno di nuovo i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo. Mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL. Saranno quattro le guest star di puntata, Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani, che si uniranno alla giuria e potranno cambiare le sorti di un concorrente. Tutti e quattro gli episodi sono disponibili contemporaneamente, in attesa dell’arrivo della quinta stagione di LOL.

Disponibile in streaming dal 27 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di LOL Talent Show.

House of David (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di febbraio 2025 da vedere con House of David, serie che racconta l’ascesa della figura biblica di Davide, che diventerà il più famoso e celebrato re d’Israele. Inizia dalla storia di re Saul, un tempo monarca potente, ora caduto vittima del suo stesso orgoglio. Guidato da Dio, il profeta Samuele consacra come nuovo re un improbabile adolescente emarginato. Mentre Saul perde progressivamente potere nel proprio regno, Davide comincia il suo viaggio per scoprire e compiere il suo destino, sperimentando amore, perdita e violenza alla corte dell’uomo che è destinato a sostituire. Quando un leader cade, un altro deve sorgere al suo posto. Nel cast Michael Iskander, Ali Suliman, Ayelet Zurer, Stephen Lang, Martyn Ford e Indy Lewis.

Disponibile in streaming dal 27 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di House of David.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo 24, una nuova stagione per One Piece, ma anche film della saga di Ghostbusters, grandi classici come Jumanji (e il più recente sequel Jumanji: The Next Level) e tanto altro.

Ecco cos’altro c’è da guardare a febbraio 2025 su Amazon Prime Video:

Prey – 1 febbraio 2025

Gli avventurieri della città perduta – 1 febbraio 2025

Truman Capote – A sangue freddo – 1 febbraio 2025

Dead Man Walking – Condannato a morte – 1 febbraio 2025

Quattro matrimoni e un funerale – 1 febbraio 2025

Joey – 1 febbraio 2025

I gigli del campo – 1 febbraio 2025

Platoon – 1 febbraio 2025

Sahara – 1 febbraio 2025

A qualcuno piace caldo – 1 febbraio 2025

Thelma & Louise – 1 febbraio 2025

24 – 1° febbraio 2025

Il Giurato – 5 febbraio 2025

Sex crimes – Giochi pericolosi – 5 febbraio 2025

Clean State (stagione 1, original) – 6 febbraio 2025

Someone Like You – 7 febbraio 2025

The Hurt Locker – 9 febbraio 2025

Stolen – 16 febbraio 2025

L’amore e altre seghe mentali – 17 febbraio 2025

George Lopez: Muy Católico (comedy special) – 18 febbraio 2025

Ghostbusters – Acchiappafantasmi – 19 febbraio 2025

Ghostbusters 2 – 19 febbraio 2025

One Piece (stagione 7) – 20 febbraio 2025

Piccole donne – 26 febbraio 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Una gran voglia di vivere – 5 febbraio 2025

I mercen4ri – Expendables – 6 febbraio 2025

The Equalizer 3 – Senza tregua – 27 febbraio 2025

Resta con me – 28 febbraio 2025

Marrowbone – 28 febbraio 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Tutta colpa di Freud (25 febbraio 2025), I Cesaroni (28 febbraio 2025) e la prima stagione di Lady Oscar (28 febbraio 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi (oltre alle novità principali del 2025): tra questi possiamo citare la terza stagione di La Ruota del tempo (13 marzo 2025) e la quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori (27 marzo 2025). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo inoltre che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto Terrifier 3 (dal 2 febbraio 2025) e Mufasa: Il re leone (dal 18 febbraio 2025, anche a noleggio).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di febbraio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui in basso e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.