A pochi giorni dalla fine dell’anno, Amazon Prime Video anticipa alcune delle principali novità in arrivo durante il 2025. Il noto servizio di streaming incluso nell’abbonamento Prime svela alcuni dei contenuti originali italiani e internazionali che vedremo durante il prossimo anno: andiamo a scoprire insieme quali novità saranno su Prime Video nel 2025.

Le novità Amazon Prime Video in arrivo nel 2025

Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime da ormai diversi anni (qui per abbonarvi, pure con prova gratuita), anche se la scorsa primavera ha fatto il suo debutto un numero limitato di annunci pubblicitari (1,99 euro al mese per rimuoverli). Chiuso il 2024 con tante novità, alle quali possiamo aggiungere Uno Rosso, action con Dwayne Johnson e Chris Evans al debutto proprio oggi, ci aspetta un 2025 particolarmente ricco.

Non tutti i contenuti hanno purtroppo una data o una finestra di uscita, ma possiamo iniziare a scoprire alcune delle principali novità Prime Video in arrivo nel corso del 2025, in certi casi pure con i trailer. Iniziamo come sempre dai film per poi passare a serie TV e show, partendo dai contenuti che hanno già una data.

Film in uscita su Amazon Prime Video nel 2025

Inarrestabile (original)

Partiamo da Inarrestabile, film che racconta la storia vera ed emozionante di Anthony Robles (Jharrel Jerome), nato con una gamba sola, il cui spirito indomito e incrollabile determinazione lo hanno portato a sfidare le difficoltà e inseguire i propri sogni. Con l’amore e il sostegno della madre Judy (Jennifer Lopez), e l’incoraggiamento dei suoi allenatori, Anthony affronta le avversità per guadagnarsi un posto nella squadra dell’Arizona State Wrestling.

Disponibile in streaming dal 16 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Inarrestabile.

Un matrimonio di troppo (original)

Alla fine di gennaio arriva la nuova commedia Un matrimonio di troppo, con Will Ferrell e Reese Whiterspoon. Quando due matrimoni vengono accidentalmente prenotati nello stesso giorno presso la stessa location, ciascun gruppo di invitati si ritrova a dover preservare il momento speciale della propria famiglia sfruttando al meglio gli spazi inaspettatamente ristretti. In un’esilarante lotta di risolutezza e determinazione, il padre della sposa e la sorella dell’altra sposa si affronteranno in un caotico testa a testa e non si fermeranno davanti a niente pur di assicurare ai propri cari una cerimonia indimenticabile.

Disponibile in streaming dal 30 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un matrimonio di troppo.

È colpa mia: Londra (original)

A metà febbraio arriverà È colpa mia: Londra, emozionante remake inglese del film Original basato sul primo libro della trilogia bestseller di Mercedes Ron. Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, i due si trasferiscono dall’America a Londra per vivere con William e suo figlio Nick. Al suo arrivo, la diciottenne Noah incontra il bad boy Nick e tra i due nasce un’attrazione immediata. Noah trascorre l’estate adattandosi alla sua nuova vita e provando a gestire una relazione complicata mentre i due lottano per tenere a bada l’attrazione che provano l’uno per l’altra.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di È colpa mia: Londra.

Non è un paese per single (original)

Le novità del 2025 di Amazon Prime Video da non perdere includono Non è un paese per single, film italiano e adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley. In un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di Michele, amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre. Protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.

In arrivo in streaming nel 2025

Natale senza Babbo (original)

Altro film originale italiano in arrivo con Natale senza Babbo. Nel pieno di una crisi esistenziale, Babbo Natale (Alessandro Gassmann) decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso. A sua moglie Margaret (Luisa Ranieri), sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola, non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e la sua amica Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Non abbiamo una data di uscita precisa, ma diamo per scontato che il film sarà reso disponibile durante il periodo di Natale 2025.

In arrivo in streaming nel 2025

Dimelo Bajito (Tell Me Softly) (original)

Chiudiamo i principali nuovi film originali in arrivo su Prime Video nel 2025 con la pellicola spagnola Dimelo Bajito (Tell Me Softly). Kamila Hamilton aveva tutto sotto controllo, o almeno così credeva. Sicuramente non si aspettava che i fratelli Di Bianco tornassero e mettessero di nuovo sottosopra il suo mondo. Thiago è stato il suo primo bacio. Taylor è il ragazzo che l’ha sempre protetta. Il ritorno dei fratelli fa precipitare nel caos la vita apparentemente perfetta di Kami.

In arrivo in streaming nel 2025

Serie TV e show in uscita su Amazon Prime Video nel 2025

Red Carpet – Vip al tappeto (original)

Apriamo le novità 2025 di Prime Video lato serie TV e show con Red Carpet – Vip al tappeto, nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalla Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). Tre squadre di bodyguard devono scortare sino alla destinazione finale cinque celebrità, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. I protagonisti saranno Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta, e con loro avremo Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Red Carpet – Vip al tappeto.

Invincible – stagione 3 (original)

Arriva a febbraio l’attesissima terza stagione di Invincible, popolare serie animata basata sulla pluripremiata serie a fumetti di Robert Kirkman, del co-creatore Cory Walker e del contributing creator Ryan Ottley. Prosegue la storia del diciassettenne Mark Grayson, che eredita i superpoteri del padre e si ripropone di diventare il più grande difensore della Terra, solo per capire che il compito risulta più impegnativo di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Invincible.

Reacher – stagione 3 (original)

Molto attesa anche la terza stagione di Reacher, che fortunatamente arriva a distanza di un solo anno dalla precedente (contrariamente alla seconda). Basata sul romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child, Reacher precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un informatore della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Qui trova un mondo di segreti e violenza e si confronta con alcune questioni in sospeso del suo passato.

Disponibile in streaming dal 20 febbraio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della terza stagione di Reacher.

La Ruota del Tempo – stagione 3 (original)

Un’altra terza stagione in arrivo su Prime Video con La Ruota del Tempo, serie fantasy basata sull’omonima serie di romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson. Dopo aver sconfitto Ishamael alla fine della seconda stagione, Rand al’Thor ritrova i suoi amici a Falme e viene proclamato Drago Rinato. Ma nella nuova stagione, le minacce contro la Luce si moltiplicano. Mentre i legami con il passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto comincia a rafforzarsi, Rand diventa sempre più irriconoscibile, anche per Moiraine ed Egwene, che ora devono lavorare insieme per impedire che il Drago passi all’Oscurità.

Disponibile in streaming dal 13 marzo 2025. Qui potete vedere il teaser trailer della terza stagione di La Ruota del Tempo.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro – stagione 2 (original)

Nel 2025 ritorna con una seconda stagione LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, show che sceglie l’ultimo membro del cast della prossima stagione di LOL. Tornano i comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere ad esibirsi davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la chance di entrare a far parte del cast della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, vestiranno di nuovo i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo. Il Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL.

In arrivo in streaming nel 2025

LOL: Chi ride è fuori – stagione 5 (original)

LOL: Chi ride è fuori, uno degli show Amazon più apprezzati, ritorna con la quinta stagione nel corso del 2025. Come di consueto ci saranno nuovi protagonisti: a Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli si unirà il vincitore della seconda stagione di LOL Talent Show. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, due nuovi host d’eccezione: Alessandro Siani e Angelo Pintus.

In arrivo in streaming nel 2025

Pesci Piccoli – stagione 2 (original)

Ritorna nel 2025 anche Pesci piccoli, serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere con Greta (Martina Tinnirello), che la spinge verso sfide su scala nazionale. La seconda stagione è composta da otto episodi.

In arrivo in streaming nel 2025

Maccio Capatonda (original)

Non abbiamo ancora un titolo, ma sappiamo che nel corso del 2025 arriverà su Prime Video una nuova serie comedy con Maccio Capatonda, scritta da Marcello Macchia, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, e diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia. Per il momento i dettagli latitano, ma sappiamo che sarà composta da sei episodi.

In arrivo in streaming nel 2025

Maxton Hall: il mondo tra di noi – stagione 2 (original)

Arriva anche la seconda stagione di Maxton Hall: il mondo tra di noi, serie tedesca tratta dal romanzo Save Me di Mona Kasten. I nuovi episodi sono tratti dal seguito, Save You: dopo la notte passata con James a Oxford e la sua più grande aspirazione finalmente a portata di mano, per Ruby (Harriet Herbig-Matten) tutto sembra andare alla perfezione. Ma un avvenimento imprevisto cambia tutto nella famiglia di James (Damian Hardung) e sarà proprio quest’ultimo a riportarla alla dura realtà.

In arrivo in streaming nel 2025

Costiera (original)

Costiera è la nuova serie internazionale light action diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli, con Jesse Williams e un ricco cast composto da Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Daniel De Luca (Williams) è un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano.

In arrivo in streaming nel 2025

L’estate nei tuoi occhi – stagione 3 (original)

La terza stagione di L’estate nei tuoi occhi è diretta dalle showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono executive producer della serie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione tra Amazon MGM Studios e wiip. Non abbiamo ancora una data di uscita su Prime Video, ma è probabile che la finestra sarà quella estiva.

In arrivo in streaming nel 2025

The Traitors (original)

In uscita nel 2025 pure The Traitors, show originale che arriva in Italia con il format premiato ai BAFTA e agli Emmy. Si tratta di un reality show psicologico carico di suspense che terrà incollati allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale. Il cast non è ancora stato ufficializzato.

In arrivo in streaming nel 2025

Il Baracchino (original)

Chiudiamo le principali novità in arrivo nel 2025 su Amazon Prime Video con Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione, con un cast di personaggi amatissimi tra le voci. Il Baracchino, un ex tempio della comicità, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un’aspirante art-director idealista, non si arrende e, con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici improbabili. Nel cast anche Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Yoko Yamada, Salvo Di Paola, Pietro Sermonti e Frank Matano.

In arrivo in streaming nel 2025

Queste dunque le novità da vedere su Prime Video nel 2025 anticipate da Amazon per quanto riguarda film, serie TV e show. Se state cercando le novità di dicembre dei vari servizi di streaming potete cliccare sui link qui in basso. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.