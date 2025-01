Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di febbraio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo secondo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a febbraio 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a febbraio 2025

Film in uscita su Netflix

Kinda Pregnant (original)

Apriamo le novità Netflix di febbraio 2025 da non perdere con Kinda Pregnant, film che consente di entrare subito in pieno clima San Valentino. Racconta la storia di Lainy Newton, una giovane donna che, dopo aver scoperto che la sua migliore amica Megan è incinta, è consumata dalla gelosia. Per attirare l’attenzione e sentirsi speciale, decide di fingere di aspettare un bambino, indossando un pancione finto. All’inizio, la sua recita sembra funzionare alla perfezione: le persone sono particolarmente gentili (cederle il posto sui mezzi pubblici diventa un gesto spontaneo), e la sua amicizia con Megan sembra rafforzarsi grazie a una nuova complicità. Tuttavia, quando viene fuori la verità, Lainy non ha intenzione di interrompere la sua messinscena. In mezzo a questa spirale di bugie, la donna incontra Josh, l’uomo dei suoi sogni. Una pellicola vivace e commovente con Amy Schumer, Jillian Bell, Brianne Howey (Ginny & Georgia) e Will Forte.

Disponibile in streaming dal 5 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Kinda Pregnant.

Parthenope

Da vedere questo mese anche Parthenope, film diretto da Paolo Sorrentino con un ricco cast, che include Celeste Dalla Porta, Gary Oldman, Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli e non solo. Racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità. E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile o ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male. La pellicola è stata presentata in anteprima in concorso al Festival di Cannes 2024.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Parthenope.

The Witcher: Le Sirene degli Abissi (original)

Cambiamo completamente genere con The Witcher: Le Sirene degli Abissi, film di animazione diretto da Kang Hei Chul che segue l’avventura di Geralt di Rivia (voce originale di Doug Cockle), un cacciatore di mostri mutanti che viene ingaggiato per indagare su una serie di misteriosi attacchi a un villaggio costiero. Durante le sue ricerche, si ritrova coinvolto in un antico conflitto tra gli esseri umani e le sirene, che minaccia di scatenare una guerra tra i due regni. Per risolvere il caso, Geralt è costretto a rinunciare alla propria solitudine e fare affidamento su vecchi alleati e nuovi incontri, per affrontare un nemico che non è solo mostruoso, ma radicato in secoli di tensioni e pregiudizi. Con la sua astuzia e le sue abilità, deve districarsi tra le trame del passato e i pericoli del presente, cercando di evitare una guerra devastante e distruttiva. Continuano dunque le avventure di Geralt su Netflix, dopo la serie (per ora di tre stagioni), il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie The Witcher: Blood Origin. Da non perdere per gli appassionati.

Disponibile in streaming dall’11 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Witcher: Le Sirene degli Abissi.

La dolce villa (original)

Tra le novità Netflix da vedere a febbraio c’è La dolce villa, commedia romantica ambientata in Italia con Scott Foley, Violante Placido e Maia Reficco. Racconta la storia di Eric, un pragmatico uomo d’affari che si reca in Italia per cercare di dissuadere la figlia Olivia dal restaurare una fatiscente villa abbandonata che ha comprato per quattro soldi. Durante il suo soggiorno nel Paese, tra paesaggi incantevoli, l’uomo scopre il fascino della dolce vita, incontra persone inaspettate e fa vacillare le sue certezze sulla vita, sull’amore e sulla felicità. Una nuova commedia romantica in arrivo proprio nel periodo di San Valentino.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La dolce villa.

Miss Italia non deve morire (documentario original)

Da guardare questo mese c’è anche Miss Italia non deve morire, documentario originale dedicato alla storia del contest di bellezza più famoso d’Italia. Attraverso filmati di repertorio e testimonianze di chi ne ha fatto parte, prima tra tutte la madrina Patrizia Mirigliani, racconta l’ascesa e il declino del concorso, che negli anni di maggiore successo faceva registrare gli stessi ascolti del Festival di Sanremo. Un racconto intenso, intimo, emozionante e con una vena di polemica per il declino del format, che ora non sembra più a trovare posto in TV dopo essere stato per anni uno dei programmi più di successo.

Disponibile in streaming dal 26 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Miss Italia non deve morire.

Serie TV da vedere su Netflix

Apple Cider Vinegar (original)

Passiamo alle novità Netflix di febbraio 2025 lato serie TV con Apple Cider Vinegar, miniserie con Kaitlyn Dever e Alycia Debnam-Carey ispirata a una storia vera basata su una terribile bugia. Segue la candidata all’Emmy Kaitlyn Dever nei panni di Belle Gibson, un’influencer del benessere australiana la quale afferma di aver curato il suo cancro al cervello al quarto stadio attraverso accorgimenti sulla salute e il benessere. Se vi sembra improbabile è perché lo è davvero: a Belle non è mai stato diagnosticato il tumore di cui continua a parlare al mondo sui social network, sull’app che ha sviluppato e nel suo libro di ricette. Attraverso la sua storia, la miniserie esplora la nascita di Instagram, il fascino e l’ascesa della cultura del benessere, l’apice della cultura delle start-up gestite da giovani donne e l’età dell’innocenza su piattaforme sociali poco controllate e obiettive, ponendo diversi interrogativi sull’epoca che stiamo vivendo. Nel cast anche la già citata Alycia Debnam Carey (Fear the Walking Dead), Aisha Dee, Tilda Cobham-Hervey e Mark Coles Smith.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Apple Cider Vinegar.

Il colore delle magnolie – stagione 4 (original)

Arriva questo mese la quarta stagione de Il colore delle magnolie, serie originale basata sugli apprezzati romanzi della serie Sweet Magnolias scritti da Sherryl Woods. Ruota attorno a tre donne della Carolina del Sud, migliori amiche dai tempi dell’infanzia, che vivono le complessità dell’amore, della famiglia e della carriera nell’idilliaca cittadina immaginaria di Serenity. Maddie (JoAnna Garcia Swisher, Reba) sta divorziando dal marito Bill (Chris Klein, The Flash) e, mentre si occupa quasi da sola dei tre figli, cerca di tornare nel mondo del lavoro. Dana Su (Brooke Elliott, Drop Dead Diva), uno chef, è la proprietaria del ristorante Sullivan’s e sta affrontando gli alti e bassi nel suo matrimonio con il poco presente Ronnie (Brandon Quinn, The Fosters). Helen (Heather Headley, Chicago Med), un abile avvocatessa, ha dato poco acquistato una vecchia villa in città e vuole trasformarla in una Spa con l’aiuto delle sue amiche, realizzando così un loro vecchio sogno. Nella nuova stagione proseguono con ulteriori episodi le vicende riguardanti le tre migliori amiche.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione de Il colore delle magnolie.

Cobra Kai – stagione 6 parte 3 (original)

Da non perdere tra le novità di febbraio 2025 la terza e ultima parte dalla sesta e ultima stagione di Cobra Kai, popolare serie con Ralph Macchio che fa da sequel e spin-off dei film della saga di The Karate Kid ed è ambientata 30 anni dopo i fatti accaduti durante il torneo di karate di All Valley del 1984. Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate. Questa sesta e ultima stagione è suddivisa in tre parti: la prima è uscita a luglio, la seconda a novembre e la terza con il gran finale arriva proprio in questo mese. Dopo uno sconvolgente risultato nel Sekai Taikai, Miyagi-Do e Cobra Kai devono fare i conti con il proprio passato mentre affrontano un futuro incerto, non solo dal punto di vista sportivo.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della terza parte della sesta stagione di Cobra Kai.

Valeria – stagione 4 (original)

Le novità da guardare su Netflix in questo mese di febbraio includono la quarta e ultima stagione di Valeria, serie drammatica spagnola con Diana Gómez, Silma López e Paula Malia che segue le avventure di quattro inseparabili amiche che affrontano gli alti e bassi della vita, dell’amore e della carriera. In questo finale di stagione, Valeria deve prendere alcune decisioni importanti che cambieranno il suo futuro in amore e nel lavoro. Carmen (Paula Malia) si destreggia tra le sfide della maternità, mentre Nerea (Teresa Riott) cerca un equilibrio tra la sua carriera indipendente e la relazione con Georgina. Lola (Silma López), nel frattempo, sta attraversando un’altra crisi emotiva, mettendo in discussione il suo futuro con il fidanzato Rai. Una stagione finale che promette una conclusione commovente.

Disponibile in streaming dal 14 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Valeria.

Storia della mia famiglia (original)

Proseguiamo con Storia della mia famiglia, nuova “dramedy” in sei episodi con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna e Antonio Gargiulo. Racconta la storia di Fausto e del suo ultimo giorno, una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura per la vita e per il futuro. Ma è anche la storia di un amore assoluto e del suo punto di rottura, drammatico e decisivo. È soprattutto la storia di una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Una storia di gioie e di cadute, di risate, di persone capaci di commettere errori macroscopici e piccoli gesti eroici. In cui ognuno, nessuno escluso, dando del proprio peggio cercherà di fare del proprio meglio. La serie segue il tentativo, a volte goffo, a volte intenso, di un gruppo di persone di creare un nucleo familiare alternativo capace di prendersi cura dei bambini di Fausto e di esaudire il suo ultimo desiderio.

Disponibile in streaming dal 19 febbraio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Storia della mia famiglia.

Zero Day (original)

Da non perdere questo febbraio anche Zero Day, nuova serie creata da Eric Newman e Noah Oppenheim che vede protagonista Robert De Niro. Il thriller cospirativo segue quest’ultimo nei panni dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America George Mullen, incaricato in qualità di capo della Commissione Zero Day di trovare gli autori di un devastante attacco informatico che ha causato caos e migliaia di vittime in tutto il Paese. La disinformazione dilaga e le ambizioni personali dei potenti delle tecnologie, di Wall Street e del governo si scontrano. L’incrollabile ricerca della verità da parte di Mullen lo costringe a confrontarsi con i suoi oscuri segreti, mentre mette a rischio tutto ciò che gli è caro. Nel cast della miniserie troviamo anche Angela Bassett (9-1-1) con il ruolo della Presidente Evelyn Mitchell, una brillante e perspicace stratega politica che assume Mullen per un ruolo senza precedenti nella storia americana; Jesse Plemons (Fargo) in quelli di Roger Carlson, l’ex assistente di Mullen, uno sfacciato faccendiere e traffichino che cerca di tornare sulla scena nazionale con lui; ci sono poi Lizzy Caplan nei panni di una giovane deputata, Connie Britton (American Horror Story) e Dan Stevens (Downton Abbey).

Disponibile in streaming dal 20 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zero Day.

Running Point (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di febbraio 2025 da vedere con Running Point, comedy creata da Elaine Ko (Modern Family), Mindy Kaling (Non ho mai…), Ike Barinholtz (The Mindy Project) e David Stassen. Segue la candidata all’Oscar Kate Hudson nei panni di Isla Gordon, nuova presidente di un’immaginaria squadra dell’NBA. Quando uno scandalo costringe il fratello a dare le dimissioni, la donna viene nominata presidente dei Los Angeles Waves, uno dei più leggendari franchise del basket professionistico, nonché attività di famiglia. Ambiziosa e spesso ignorata, Isla dovrà dimostrare ai suoi fratelli, al consiglio di amministrazione e alla più ampia comunità sportiva, tutti scettici, di essere stata la scelta giusta per l’incarico, specialmente in un mondo – come quello sportivo – dove dominano gli uomini. Il cast include anche Drew Tarver (The Other Two) e Scott MacArthur (The Mick) nei ruoli di Sandy e Ness Gordon, i fratelli di Isla. Il primo, il direttore finanziario dei Waves, si è sentito alienato dalla sua famiglia per tutta la vita perché disperatamente poco atletico e scarso nello sport. L’altro è un general manager sensibile e dall’entusiasmo contagioso e un ex giocatore la cui carriera si è esaurita velocemente. Ci sono poi Brenda Song (Dollface), Jay Ellis (Insecure), Max Greenfield (New Girl) e non solo.

Disponibile in streaming dal 27 febbraio 2025.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

Åremorden – Gli omicidi di Åre (original) – 6 febbraio 2025

Black Hawk Down: La storia vera (documentario original) – 10 febbraio 2025

Love Again – 11 febbraio 2025

Luna di Miele con mamma (original) – 12 febbraio 2025

Mission Impossible – Dead Reckoning Parte 1 – 12 febbraio 2025

Love Forever (original) – 14 febbraio 2025

The Most Beautiful Girl in the World (original) – 14 febbraio 2025

Melo Movie (stagione 1, original) – 14 febbraio 2025

Love is Blind (stagione 8, reality show original) – 14 febbraio 2025

Vi ricordiamo che qualche mese fa Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: sono attualmente richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a febbraio 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.