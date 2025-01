Cosa vedere tra le novità Disney+ di febbraio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da quasi cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo secondo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a febbraio 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a febbraio 2025

Film in uscita su Disney Plus

Il Re Leone all’Hollywood Bowl (cineconcerto)

Apriamo le novità Disney+ di febbraio 2025 con un evento speciale da non perdere soprattutto per gli appassionati de Il Re Leone. Questo mese arriva sulla piattaforma Il Re Leone all’Hollywood Bowl, un concerto speciale che celebra il 30° anniversario dell’amato film di animazione. L’evento si è svolto in due serate lo scorso maggio con l’intento di celebrare i trent’anni dall’uscita della pellicola originale (1994): ha visto la partecipazione di attori iconici del film, affiancati a talenti provenienti dalla celebre versione teatrale di Broadway. Il programma musicale include nomi come Jennifer Hudson, North West, Ernie Sabella (Pumbaa), Nathan Lane (Timon), Bradley Gibson (Simba) e Heather Headley (Nala), con un ruolo fondamentale svolto dal compositore e interprete Lebo M: vengono eseguiti brani iconici che abbracciano l’intera saga, comprese tracce del recente prequel Mufasa – Il re leone.

Disponibile in streaming dal 7 febbraio 2025.

Umami – Chef Stellato (original)

Da vedere questo mese anche Umami – Chef Stellato, lungometraggio che vede protagonista lo chef Sina Bora. Una serata movimentata per il celebre chef, alle prese con la pressione di dover gestire un lussuoso ristorante di successo a Istanbul, con i problemi che costellano la sua vita personale e con la variopinte esigenze di tutti i suoi collaboratori.

Disponibile in streaming dal 12 febbraio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Umami – Chef Stellato (v.o.).

Questo mese non sono previste ulteriori novità per quanto riguarda i film, ma potete sempre consolarvi con le serie più in basso o recuperando i lungometraggi dei mesi scorsi come i documentari Sugarcane, Elton John: Never Too Late e Blink, ma anche con Alien: Romulus, Deadpool & Wolverine (con Ryan Reynolds e Hugh Jackman), Il Regno del Pianeta delle Scimmie (nuovo capitolo della popolare saga), Domenica con le Supremes (tratto dal romanzo best-seller di Edward Kelsey Moore), Descendants: L’ascesa di Red (ultimo atteso film della saga che vede protagonisti i figli adolescenti degli iconici eroi e cattivi Disney), il documentario Diane Von Furstenberg: Woman in Charge (dedicato alla vita e alla carriera della designer belga e naturalizzata americana) o Let It Be (film originale del 1970 sui Beatles diretto dal regista Michael Lindsay-Hogg, meticolosamente restaurato).

Serie TV da vedere su Disney+

The Kardashians – stagione 6 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di febbraio 2025 lato serie TV con la sesta stagione di The Kardashians, popolare show che racconta la vita dei componenti della celebre famiglia statunitense. Le Kardashian – Jenners tornano con un anno pieno di sfide, traguardi e nuove avventure. Con un futuro incerto e un passato che torna a tormentarle, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris dovranno fare affidamento l’una sull’altra, mentre rivestono i loro ruoli di mamme e donne in carriera, per superare gli ostacoli che si presentano nelle loro vite sempre più complicate.

Disponibile in streaming dal 6 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di The Kardashians.

Win or Lose (original)

Da non perdere questo mese Win or Lose, la prima attesa serie originale Pixar Animation Studios. Segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano alla loro più importante partita di softball e mostra come ci si sente nei panni di ognuno di loro – dei ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato – con prospettive incredibilmente divertenti, molto emozionanti e animate in modo unico. Vede Carrie Hobson e Michael Yates nel ruolo di registi, sceneggiatori ed executive producer, e David Lally in quello di produttore.

Disponibile in streaming dal 19 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Win or Lose.

A Thousand Blows (original)

Cambiamo genere e proseguiamo con le novità di febbraio con A Thousand Blows, serie originale ispirata a storie vere di un gruppo di personaggi che lottano per la sopravvivenza nel brutale East End di Londra nel 1880. Hezekiah Moscow e Alec Munroe, migliori amici provenienti dalla Giamaica, si ritrovano trascinati nel ventre criminale della fiorente scena londinese del pugilato a mani nude. Hezekiah trova fortuna e fama attraverso l’arte della boxe, attirando l’attenzione della famigerata Regina dei Quaranta Elefanti, Mary Carr, che inizia a sfruttare il talento del giovane per promuovere la sua impresa criminale. Nel frattempo, Sugar Goodson, minaccioso e autoproclamato imperatore del mondo del pugilato dell’East End, decide di annientare Hezekiah, per evitare che le sue ambizioni di combattere nel West End minaccino tutto ciò che ha costruito. Ne consegue una battaglia del vecchio mondo contro il nuovo. Dal creatore di Peaky Blinders.

Disponibile in streaming dal 21 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Thousand Blows.

Abbott Elementary – stagione 4, prima parte

Chiudiamo le principali novità Disney+ da non perdere a febbraio 2025 con la prima parte della quarta stagione di Abbott Elementary, popolare sit-com ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po’ fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno anche se non sono d’accordo con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione. Negli Stati Uniti è attualmente in onda la seconda parte della stagione, che da noi sarà resa disponibile prossimamente.

Disponibile in streaming dal 26 febbraio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Abbott Elementary.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti e tanto altro.

Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Paradise (nuovi episodi)

High Potential (nuovi episodi)

Young Sheldon (stagioni 1-6) – 1° febbraio 2025

The Space Race (documentario National Geographic) – 7 febbraio 2025

Harlem Ice (stagione 1) – 12 febbraio 2025

Miraculous Londra: ai confini del tempo (episodio speciale) – 12 febbraio 2025

911 Lone Star (finale di stagione) – 12 febbraio 2025

Le regole del delitto perfetto (stagioni 1-6) – 19 febbraio 2025

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere (finale di stagione) – 19 febbraio 2025

Chris Distefano: it’s just unfortunate (speciale) – 21 febbraio 2025

I maghi di Waverly – Ritorno a Waverly Place (nuovi episodi) – dal 28 febbraio 2025

Sulla piattaforma sono disponibili diversi contenuti ideali per il periodo di San Valentino: la selezione citata da Disney+ comprende grandi classici come Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Pretty Woman e 10 cose che odio di te, ma anche contenuti più recenti come Rivals, The Greatest Hits, Ritrovarsi in Rye Lane, Tell Me Lies, Fire Island e High Fidelity.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a febbraio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sul link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?