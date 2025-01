Nella serata di ieri, martedì 7 gennaio, Apple ha rilasciato le beta 2 di iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 Sequoia, watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3, versioni che da oggi sono disponibili anche come beta pubbliche.

Arrivano a circa tre settimane di distanza dal primo round del terzo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi dell’azienda di Cupertino, aggiornamenti intermedi attesi in forma stabile entro la fine del mese di gennaio. Eccone una panoramica con in fondo le informazioni per scaricarle e installarle.

Secondo round del terzo ciclo di sviluppo dei più recenti OS di Apple

Come anticipato, Apple sta proseguendo con il ciclo di sviluppo degli OS più recenti con il rilascio delle beta 2 di iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 Sequoia, watchOS 11.3, tvOS 18.3 e visionOS 2.3.

A circa ventiquattro ore di distanza dal rilascio delle versioni in anteprima destinate ai soli sviluppatori registrati, sono arrivate anche per i beta tester pubblici. Scopriamo quindi i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro gennaio (considerando la scorsa generazione, visto che iOS 17.3 e famiglia vennero rilasciati il 22 gennaio 2024).

Beta 2 di iOS 18.3 e iPadOS 18.3

La seconda build in anteprima del terzo aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, disponibile per tutti gli iPhone compatibili con Apple Intelligence (ovvero gli iPhone 15 Pro e gli iPhone 16), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili con Apple Intelligence (ovvero quelli con chip Silicon M o il più recente iPad mini), è la 22D5040d (sostituisce la 22D5034e rilasciata come beta 1 di iOS 18.3 e iPadOS 18.3 nella serata del 16 dicembre).

A parte il leggero passo in avanti dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build, passata da “e” a “d”; la classificazione “e” denota una certa instabilità sulla carta), non ci sono particolari novità da segnalare, se non una “novità per l’app Calcolatrice, la reintroduzione dell’opzione per ripetere i calcoli premendo il tasto uguale (=) per eseguire nuove operazioni.

Beta 2 di macOS 15.3 Sequoia

Passiamo alla seconda build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS, disponibile per tutti i computer Mac compatibili con Apple Intelligence, la 24D5040f (sostituisce la 24D5034f rilasciata come beta 1 di macOS 15.3 Sequoia lo scorso 16 dicembre).

Non ci sono novità da segnalare, nonostante i 2,49 GB di peso su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo dalla versione stabile di macOS 15.2 Sequoia).

Beta 2 di watchOS 11.3

La seconda build in anteprima del terzo aggiornamento intermedio della più recente versione di watchOS, disponibile per tutti gli Apple Watch compatibili (cioè dal Watch 6 in poi) è la 22S5540e (e sostituisce la 22S5534d rilasciata come beta 1 di watchOS 11.3 lo scorso 16 dicembre). Nessuna novità emersa anche in questo caso.

Beta 2 di tvOS 18.3 e audioOS 18.3

La seconda build in anteprima della più recente versione intermedia di tvOS e audioOS (il software per HomePod) è la 22K5540e (sostituisce la 22K5148a rilasciata come beta 1 di tvOS 18.3 e audioOS 18.3 lo scorso 16 dicembre). Nulla da segnalare per quanto riguarda le novità.

Beta 2 di visionOS 2.3

Ci sono novità anche riguardo al terzo ciclo di sviluppo intermedio della più recente versione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, con il rilascio della beta 2 di visionOS 2.3 tramite la build 22N5881d (sostituisce la 22N5875e rilasciata come beta 1 di visionOS 2.3 lo scorso 16 dicembre). Stesso discorso fatto sopra per quanto riguarda le novità.

Come scaricare le nuove beta pubbliche dei sistemi operativi di Apple

Come anticipato, le beta 2 di iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 Sequoia, watchOS 11.3 e tvOS 18.3 sono disponibili anche per i beta tester pubblici dalla serata di oggi. Coloro che sono già registrati per ricevere le beta pubbliche, possono scaricare gli aggiornamenti via OTA direttamente dagli iPhone o iPad compatibili, come un qualsiasi aggiornamento di sistema: basta seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”; lo stesso discorso vale per tutti gli altri dispositivi coinvolti.

Coloro che, invece, volessero provare per la prima volta una beta pubblica di iOS o iPadOS (o di qualsiasi altro dei sistemi operativi di ultima generazione di Apple), devono necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program” e seguire la relativa procedura per registrare il proprio dispositivo prima di poter procedere con l’effettiva installazione dell’aggiornamento (nella nostra guida dedicata c’è la procedura completa per tutti i sistemi operativi).