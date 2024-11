Molti di voi ricorderanno senza dubbio la vicenda delle tastiere a farfalla di Apple che hanno causato vari problemi, riconosciuti anche dalla stessa società, a diversi sfortunati utenti. Molti modelli di MacBook venduti tra il 2015 e il 2020, compresi MacBook Air e MacBook Pro, hanno richiesto l’intervento dei tecnici dell’azienda per sostituire o riparare le tastiere considerate da molti come difettose; l’allora nuovo meccanismo introdotto dalla società non è infatti stato all’altezza ed è in seguito stato abbandonato in favore del ritorno del meccanismo a forbice.

Considerando i notevoli disagi causati, Apple è stata costretta a risarcire gli utenti coinvolti e, proprio quest’estate, sono partiti i primi rimborsi. La società forniva finora anche un programma di riparazione gratuita per i dispositivi affetti da problemi con le tastiere a farfalla, programma che ora è ufficialmente terminato.

Termina il programma di riparazione gratuita delle tastiere a farfalla di Apple

Non è più possibile far riparare gratuitamente i MacBook con tastiere a farfalla da Apple, la società ha infatti ufficialmente chiuso il programma di riparazione.

Nel corso del tempo sono stati diversi gli utenti costretti a fronteggiare problemi di vario tipo come tasti appiccicosi e non reattivi, nonché caratteri che apparivano inaspettatamente, che a partire dal 2018 hanno però potuto beneficiare del programma di riparazione appena menzionato, disponibile fino a quattro anni dopo che Apple ha smesso di vendere i MacBook interessati.

Coloro i quali riscontravano determinati malfunzionamenti, nello specifico lettere o caratteri che non apparivano alla pressione del tasto corrispondente, che si ripetevano in maniera inaspettata o tasti che sembravano “appiccicosi” o che non rispondevano in modo coerente, hanno finora potuto beneficiare della riparazione gratuita presso i centri Apple autorizzati.

Diversi sono stati i modelli coinvolti, l’azienda ha infatti dovuto riparare gratuitamente le tastiere di tutti i MacBook da 12 pollici dal 2015 al 2017, dei modelli MacBook Air del 2018 e del 2019, nonché di vari modelli MacBook Pro da 13 e 15 pollici annunciati tra il 2016 e il 2019.

Considerando che alcuni modelli di MacBook Pro da 13 pollici del 2019 erano ancora disponibili per l’acquisto fino a novembre 2020, Apple ha ufficialmente chiuso il programma di riparazione gratuita a novembre 2024. I successivi laptop del brand non presenteranno problemi analoghi grazie al ritorno al meccanismo a forbice ma, per i dispositivi ancora in circolazione che dovessero presentare qualche malfunzionamento, sarà necessario rivolgersi a centri di riparazione di terze parti e pagare per la prestazione.