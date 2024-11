Sono già trascorsi alcuni anni dal lancio del primo Apple AirTag, dispositivo con il quale il colosso di Cupertino è entrato in un settore che è andato divenendo sempre più popolare.

Tuttavia, nonostante il grande successo del tracker del colosso di Cupertino, per l’azienda non sono mancati alcuni problemi da affrontare, inclusa una class action a causa degli abusi a cui si potrebbe prestare il dispositivo, come ad esempio quelli relativi allo stalking.

Prime anticipazioni sulla seconda generazione di Apple AirTag

E probabilmente, consapevole dei problemi riscontrati sino ad oggi, il colosso di Cupertino ha deciso di apportare degli importanti correttivi nella prossima generazione di Apple AirTag.

Almeno ciò è quanto ha sostenuto Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg e profondo conoscitore dell’azienda statunitense, secondo il quale il team di Apple avrebbe deciso di implementare dei miglioramenti relativi alla privacy.

A dire di Gurman, la seconda generazione di Apple AirTag dovrebbe essere lanciata intorno alla metà del 2025 e dovrebbe essere realizzata in modo che sia più difficile rimuovere l’altoparlante.

Ricordiamo a tal proposito che il colosso statunitense ha implementato delle funzioni per limitare la possibilità di usare AirTag per tracciare le persone a loro insaputa, includendo ad esempio degli avvisi sonori che consentono alla “vittima” di scoprire che c’è un tracker sconosciuto nelle vicinanze ma l’altoparlante può essere rimosso con una certa facilità e ciò renderebbe tale rimedio superfluo.

La nuova generazione di Apple AirTag dovrebbe anche includere aggiornamenti per quanto riguarda la portata di utilizzo e il chip wireless integrato mentre dal punto di vista del design non sono attese delle rivoluzioni. Staremo a vedere.