Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Apple starebbe valutando la possibilità di lanciare un nuovo televisore.

A parlare di tale possibilità è stato nelle scorse ore Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, esperto del colosso di Cupertino e spesso capace di prevedere con grande anticipo le mosse dell’azienda statunitense.

Cosa sappiamo al momento dei progetti di Apple per la nuova TV

A dire di Gurman, l’idea di Apple non sarebbe quella di lanciare immediatamente questa nuova TV: l’azienda, infatti, avrebbe in programma di dare precedenza ad altri prodotti, in particolare nuovi smart display.

Tra tali dispositivi vi dovrebbe essere un modello di fascia bassa che è già stato soprannominato HomePad e che potrebbe essere lanciato all’inizio del 2025 mentre successivamente dovrebbe arrivare il momento di un prodotto di fascia alta, dotato di un display più grande e di un braccio robotico.

Solo dopo il colosso di Cupertino potrebbe iniziare a concentrarsi sulla nuova TV anche se, ha aggiunto Gurman, nel caso in cui il primo dispositivo dovesse fallire, Apple potrebbe dover riconsiderare ancora una volta le sue ambizioni per il settore smart home.

In sostanza, allo stato attuale non vi sono garanzie sul lancio della nuova TV, che potrebbe anzi essere messa da parte in via definitiva dal produttore statunitense in caso di condizioni non favorevoli del mercato.

Resta da capire cosa abbia in mente il colosso di Cupertino quando pensa ad una TV ma è probabile che possa trattarsi di un modello di fascia alta, dedicato soltanto ad una nicchia di utenti.

Magari nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più.