L’annuncio delle date del Black Friday di Amazon è arrivato lo scorso weekend, ma questo non significa che alcune promozioni non possano partire con un po’ di anticipo. Come ormai da tradizione, il colosso dell’e-commerce propone 3 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited: vediamo come funziona l’iniziativa e chi può aderirvi.

Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi per il Black Friday

La Settimana dal Black Friday di Amazon (anche se saranno in realtà 10 giorni) si aprirà il 21 novembre 2024 e proseguirà fino alle 23:59 del 2 dicembre 2024, comprendendo anche le offerte del Cyber Monday (che cadrà appunto il 2 dicembre). Come di consueto, in anticipo di qualche giorno Amazon sta iniziando a proporre alcune offerte, riguardanti in particolare alcuni dei suoi abbonamenti.

Dopo aver proposto 2 mesi gratis di Audible, attivabili proprio in questi giorni di avvicinamento al Black Friday, Amazon lancia un’ulteriore promozione: 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited. L’iniziativa è valida da oggi, 12 novembre, e proseguirà fino al 10 gennaio 2025, andando ben oltre il periodo del venerdì nero. Come forse saprete, Amazon Music Unlimited è l’abbonamento più completo dell’omonimo servizio di streaming dell’azienda, che integra 100 milioni di brani disponibili senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie, a cui si aggiungono Stazioni e podcast, accessibili con qualsiasi dispositivo: smartphone iOS e Android, PC, Mac, prodotti Fire ed Amazon Echo e tutti i prodotti che integrano Alexa.

L’abbonamento permette inoltre di approfittare della qualità audio in HD e in Ultra HD, dell’audio spaziale Dolby Atmos e 360 Reality Audio e della possibilità di scaricare brani, playlist e album per riprodurli offline. Gli abbonati Amazon Prime possono normalmente contare sull’opzione Amazon Music senza costi aggiuntivi, con quest’ultima che consente sì di riprodurre tutti i brani musicali (contrariamente a qualche tempo fa), ma solo in ordine casuale (con qualche eccezione nelle playlist ad accesso libero).

Vale la pena specificare che i 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited vengono offerti solo ai nuovi clienti, anche se a volte l’azienda estende la promozione a chi non risulta abbonato da parecchio tempo. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento proseguirà al costo di 10,99 euro al mese, salvo disattivazione: quest’ultima può avvenire in qualunque momento, anche prima della scadenza del periodo di uso gratuito.

Se volete approfittarne e attivare 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, oppure verificare se siete idonei alla promozione, potete seguire il link qui in basso.

