Amazon ha annunciato un consistente piano di investimenti da 1,2 miliardi di euro che saranno investiti in Italia nei prossimi cinque anni con l’obiettivo di implementare e ampliare le infrastrutture di Amazon Web Services e i servizi cloud nel Bel Paese.

Il colosso dell’e-commerce ha stimato che tali investimenti contribuiranno per 880 milioni di euro al PIL, mentre l’occupazione guadagnerebbe fino a 5.500 posti di lavoro entro il 2029 nella catena di fornitura dei data center di Amazon Web Services.

Amazon ha inoltre affermato che continuerà a investire in programmi di istruzione, formazione e certificazione finalizzate allo sviluppo di competenze digitali dell’intero staff.

Amazon investirà 1,2 miliardi di euro in Italia nei prossimi cinque anni

Considerando sia le spese in conto capitale, come le strutture costruite, sia le spese operative, come gli stipendi ai dipendenti, in Italia Amazon ha investito oltre 20 miliardi di euro dal 2010.

In Italia Amazon ha recentemente lanciato anche Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping che grazie all’intelligenza artificiale si pone come un commesso esperto al servizio del cliente. Ecco cosa può fare.

In vista delle prossime festività, Amazon ha deciso di estendere il reso per il periodo natalizio, ma ci sono delle limitazioni.