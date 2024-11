Amazon è ufficialmente entrata nel periodo natalizio: oltre ad aver aperto il Negozio di Natale, il colosso dell’e-commerce ha nuovamente esteso il periodo di reso per gli acquisti effettuati in questi giorni. Dopo i cambiamenti introdotti ormai da qualche tempo, alcune tipologie di prodotti hanno visto ridursi il periodo di reso per evitare che i “furbetti” se ne approfittassero, ma in questo periodo di acquisti natalizi (e di Black Friday) viene fatta (in parte) un’eccezione: vediamo cosa cambia.

Amazon estende il periodo di reso per gli acquisti

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie 2024 anche Amazon diventa più “buona” e torna ad estendere il periodo di reso per gli acquisti effettuati in questo periodo. Più precisamente, acquistando un articolo tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2024, il reso può essere richiesto entro il 31 gennaio 2025, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento (se l’arrivo della merce dovesse ritardare).

Questa è la regola generale, ma per alcune tipologie di prodotti ci sono comunque delle limitazioni. Ancora una volta le categorie coinvolte in queste ultime sono quelle più esposte al fenomeno dei “furbetti” del reso: Elettronica, Foto e Videocamere, Portatili e Tablet, Desktop e Monitor, Componenti per Computer, Archiviazione e Periferiche, Musica, DVD e Video, Videogiochi e Console, Cancelleria e prodotti per ufficio. Per queste il periodo di reso rimane di 14 giorni dal ricevimento (come quello standard per legge), oppure fino al 15 gennaio 2025 a condizione che i prodotti siano restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti.

Per ulteriori dettagli riguardanti le politiche di reso di Amazon in questo periodo (e in generale) potete consultare la pagina apposita del sito. Ricordate che nei prossimi giorni si apriranno le offerte del Black Friday: alcuni sono partiti con largo anticipo, come Samsung, HONOR e Xiaomi, ma con l’avvicinarsi del periodo del venerdì nero (che quest’anno cade il 29 novembre) si muoverà anche Amazon.