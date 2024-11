Cosa vedere tra le novità Disney+ di novembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di quattro anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese autunnale accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a novembre 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a novembre 2024

Film in uscita su Disney Plus

Con le musiche di John Williams (documentario original)

Apriamo le novità Disney+ di novembre 2024 con il documentario Con le musiche di John Williams, diretto dal pluripremiato regista e autore Laurent Bouzereau, che per anni ha realizzato i “making of” dei film di Steven Spielberg. Offre uno sguardo affascinante e approfondito sulla prolifica vita e carriera del leggendario compositore John Williams, ripercorrendone il percorso artistico, dagli esordi come pianista jazz fino al raggiungimento dell’impressionante record di 54 nomination agli Oscar (con cinque vittorie). Le sue colonne sonore indimenticabili sono una parte essenziale di alcuni dei film più amati del nostro tempo, lungo una carriera che abbraccia decenni. Il documentario consente di scoprire e ascoltare la storia personale del maestro John Williams, con approfondimenti di registi, musicisti e altri artisti che ha ispirato e influenzato, completati da rari sguardi dietro le quinte sulla creazione della storia del cinema. Un approccio completo che promette di offrire una visione ricca e sfaccettata della figura di Williams, sia ai fan di lunga data sia ai neofiti: da non perdere.

Disponibile in streaming dal 1° novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Con le musiche di John Williams.

Endurance: alla ricerca della nave leggendaria (documentario National Geographic)

Restiamo sui documentari, ma cambiamo completamente argomento: questo mese da vedere c’è Endurance: alla ricerca della nave leggendaria, che racconta la storia della celebre nave. In un’impresa leggendaria di leadership e perseveranza, l’esploratore antartico Ernest Shackleton tenne in vita il suo equipaggio per più di un anno, nonostante la nave fosse andata persa nella gelida banchisa. Un secolo dopo, una squadra di esploratori si mette alla ricerca della nave affondata; queste spedizioni storiche, legate dalla stessa grinta e determinazione, chiudono una delle più grandi saghe della storia sulla sopravvivenza e sulla forza dello spirito umano. Una produzione National Geographic con la regia di Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin e Natalie Hewit.

Disponibile in streaming dal 2 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Endurance: alla ricerca della nave leggendaria.

Deadpool & Wolverine

Il pezzo grosso da non perdere tra le novità Disney+ di novembre 2024 è sicuramente Deadpool & Wolverine, in arrivo sulla piattaforma a distanza di pochi mesi dal debutto nei cinema. Le vicende si volgono sei anni dopo il secondo capitolo. Dopo aver fallito il suo ingresso negli Avengers, Wade Wilson (Ryan Reynolds) ha abbandonato la sua tuta da mercenario e conduce una vita tranquilla, passando da un piccolo lavoro all’altro ma senza riuscire davvero a trovare la sua strada. Tutto cambia il giorno in cui un alto funzionario della Time Variance Authority (o TVA), organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali, si presenta offrendogli una missione degna di lui, a condizione però di vedere il suo mondo e tutti coloro che ama essere distrutti. Wade rifiuta categoricamente e decide così di indossare ancora una volta il costume di Deadpool per salvare il suo universo. Per portare a termine il suo compito, dovrà convincere Wolverine (Hugh Jackman) a unirsi a lui e a dargli il suo aiuto. Diretto da Shawn Levy, è il terzo capitolo della saga su Deadpool, il supereroe più scorretto e anticonvenzionale di sempre.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine.

An Almost Christmas Story (corto original)

Il Natale si avvicina, e su Disney+ arriva An Almost Christmas Story, cortometraggio diretto da David Lowery e terzo e ultimo capitolo di una raccolta realizzata dal regista Alfonso Cuarón (qui produttore insieme a Gabriela Rodríguez e allo stesso Lowery). La storia è ispirata a un episodio reale accaduto nel 2020, quando un piccolo gufo venne salvato dall’albero di Natale del Rockefeller Center di New York. Segue Moon, un giovane e curioso gufo che si ritrova inaspettatamente incastrato nell’albero di Natale destinato a Rockefeller Plaza. Nel tentativo di fuggire dalla città caotica, Moon fa amicizia con una bambina smarrita di nome Luna. Insieme, intraprendono un’avventura commovente mentre tornano a casa dai genitori, formando un legame inaspettato e scoprendo la magia della stagione natalizia.

Disponibile in streaming dal 15 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di An Almost Christmas Story.

Out of my Mind (original)

Chiudiamo i principali film tra le novità Disney+ da guardare a novembre con Out of my Mind, lungometraggio originale basato sull’omonimo romanzo del 2010 di Sharon M. Draper. Melody Brooks (Phoebe-Rae Taylor) è una dodicenne affetta da paralisi cerebrale. È arguta e intelligente, ma, essendo muta e costretta su una sedia a rotelle, viene spesso trattata con pietà e fastidio. Nonostante la strenua difesa dei suoi genitori, la ragazza desidera maggior considerazione da parte degli altri. Una giovane insegnante nota il potenziale di Melody e la incoraggia a frequentare la scuola tradizionale. Contro ogni previsione e imprevisto, Melody porta la squadra di quiz della sua scuola alla vittoria. Strada facendo, Melody usa la sua nuova voce per infondere coraggio alla sua famiglia, alla preside e ai suoi compagni, all’eccentrica vicina, e perfino al pesce rosso di casa.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Out of my Mind.

Serie TV da vedere su Disney+

The Old Man – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di novembre lato serie TV con la seconda stagione di The Old Man, serie creata dagli ideatori di Black Sails Jonathan E. Steinberg e Robert Levine partendo da un romanzo di Thomas Perry. Nuovi episodi per lo spy-thriller con Jeff Bridges nei panni dell’ex agente della CIA Dan Chase: l’uomo ha vissuto per anni nascosto, lontano dal suo passato, ma quando un assassino gli dà la caccia, è costretto a uscire dall’ombra per proteggere il suo futuro. La nuova stagione riparte da dove si era conclusa la prima: l’ex agente CIA Dan Chase e l’ex vicedirettore dell’FBI Harold Harper (John Lithgow) partono per l’Afghanistan per salvare Emily Chase dopo il suo rapimento. Mentre si alza la posta in gioco e i segreti vengono a galla, Emily si trova costretta ad affrontare una profonda crisi di identità; intanto, nel mondo di Dan riappare anche Zoe McDonald.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Old Man.

Gangnam B-Side (original)

Andiamo in Corea del Sud con Gangnam B-Side, nuova serie TV crime in arrivo con due episodi ogni settimana. Una serie di casi di persone scomparse ha scosso Seoul. La posta in gioco aumenta con la scomparsa di Jaehee, una delle migliori squillo di Gangnam. Il detective Kang Dongwoo torna per risolvere il caso, mentre la procuratrice Min Seojin lo vede come un’occasione per fare carriera. Con il procedere delle indagini, Yoon Gilho, un noto protettore di Gangnam, diventa il sospettato principale. Il trio dovrà seguire i fili di una rete di collegamenti oscuri per scoprire la verità celata dietro al caso. La serie è composta da un totale di otto episodi: i primi due sono disponibili dal 6 novembre, i successivi ogni settimana fino al 27 novembre con un doppio appuntamento.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gangnam B-Side.

Grotesquerie

Da non perdere tra le novità Disney+ di novembre 2024 c’è Grotesquerie, serie horror FX creata da Ryan Murphy (American Horror Story), Jon Robin Baitz e Joe Baken. Segue la vincitrice dell’Emmy Niecy Nash-Betts nei panni della detective Lois Tryon. Quando una serie di crimini efferati sconvolge la sua piccola comunità, la donna sente che questi fatti la riguardano in maniera inquietante, come se qualcuno – o qualcosa – si stia prendendo gioco di lei. Nel frattempo Lois deve affrontare problemi a casa: il marito Marshall (Courtney B. Vance) è ricoverato in ospedale in lungodegenza, mentre il rapporto con la figlia Merritt (Raven Goodwin) si è fatto teso. Non sapendo da dove cominciare, accetta l’aiuto di Sorella Megan (Micaela Diamond), una suora e giornalista del “Catholic Guardian”. Suor Megan, con un passato difficile, ha visto il peggio dell’umanità, ma crede ancora nella sua capacità di fare del bene, mentre Lois teme che il mondo stia soccombendo al male. Mentre le due mettono insieme gli indizi, si ritrovano intrappolate in una sinistra rete che sembra sollevare ancora più domande anziché dare risposte.

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Grotesquerie.

Non dire niente

Tra le serie TV da guardare questo mese c’è Non dire niente, tratta dal romanzo bestseller di Patrick Radden Keefe. La storia è ambientata nell’arco di quattro decenni e si apre con la scioccante scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli rapita da casa sua nel 1972 e mai più vista viva. Incentrata sulla storia di diversi membri dell’Irish Republican Army (IRA), la serie FX esplora i limiti fino a cui alcune persone sono disposte a spingersi in nome delle proprie convinzioni, il modo in cui una società profondamente divisa può improvvisamente esplodere in un conflitto armato, l’ombra lunga della violenza radicale per tutte le persone colpite e i costi emotivi e psicologici dell’omertà. Nel cast Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle e John Finan.

Disponibile in streaming dal 14 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non dire niente.

Grey’s Anatomy – stagione 21

Da non perdere per gli amanti del genere, arriva questo mese anche la ventunesima stagione di Grey’s Anatomy, celebre e longevo medical drama ideato da Shonda Rhimes incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey. Tra conferme e ritorni inaspettati, la storia riprende con Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, affiancata dagli storici protagonisti come Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber) e Kevin McKidd (Owen Hunt). Le vicende riprendono dopo il finale della precedente stagione, nel quale il lavoro di Meredith, Amelia, Teddy e Owen è a rischio dopo la decisione di Meredith di andare avanti nella sua ricerca sull’Alzheimer. Contrariamente alla precedente, questa stagione torna su una buona quantità di episodi: 18.

Disponibile in streaming dal 21 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della ventunesima stagione di Grey’s Anatomy.

Doctor Odyssey (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di novembre 2024 con Doctor Odyssey, serie originale co-ideata da Ryan Murphy che ha conquistato il pubblico americano. Si tratta di un medical drama ambientato a bordo di una nave da crociera di lusso, e che vede protagonista Joshua Jackson nei panni del Dott. Max Bankman. Mentre tutti sulla nave si godono la vacanza, Max e il suo piccolo ma solido team medico affrontano emergenze uniche e si confrontano tra loro, a chilometri di distanza dalla riva e talvolta nelle condizioni più difficili. Lo staff del dottore, dotato di un fascino che gli permetterebbe di ottenere tutto ciò che vuole, include gli infermieri Avery Morgan e Tristan Silva, interpretati da Phillipa Soo (Dopesick) e Sean Teale (Reign), mentre Don Johnson (Miami Vice) veste l’uniforme del capitano della nave, Robert Massey.

Disponibile in streaming dal 28 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Doctor Odyssey.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo ulteriori contenuti, come l’ottava stagione di 9-1-1, la seconda stagione di Tell Me Lies, Interior Chinatown (in versione originale sottotitolata), nuovi episodi di serie già presenti (per i più piccoli e non solo) e tanto altro. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Protecting Paradise: The Story of Niue (speciale, v.o. con sottotitoli) – 6 novembre 2024

Interior Chinatown (stagione 1, v.o. con sottotitoli) – 19 novembre 2024

Tell Me Lies (stagione 2) – 20 novembre 2024

9-1-1 (stagione 8) – 21 novembre 2024

Jim Gaffigan: The Skinny (speciale) – 22 novembre 2024

Tsunami: Corsa contro il tempo (stagione 1, v.o. con sottotitoli) – 25 novembre 2024

Bleach: Thousand-Year Blood War (nuovi episodi stagione 3, original)

Topolino – La Casa del Divertimento (nuovi episodi stagione 3)

Firebuds (nuovi episodi stagione 2)

Vi ricordiamo inoltre che dallo scorso anno sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Ancora più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

