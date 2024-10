Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di novembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese autunnale, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a novembre 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a novembre 2024

Film in uscita su Netflix

Appuntamento a Natale (original)

Natale si sta avvicinando a grandi passi, e gli amanti delle pellicole a tema possono già iniziare ad avere pane per i loro denti: apriamo le novità Netflix di novembre 2024 con Appuntamento a Natale (Meet Me Next Christmas il titolo originale), commedia romantica con Christina Milian, Devale Ellis e Kofi Siriboe. Per pura casualità del destino, dopo che l’aeroporto ha cancellato il suo volo per Natale, Layla incontra James, un uomo affascinante con il quale scopre di avere una forte sintonia. Talmente forte da darsi appuntamento l’anno successivo, al prossimo Natale, al concerto dei Pentatonix a New York. Il suo sogno romantico s’infrange nel momento in cui scopre che i biglietti per quel concerto sono sold out da tempo, ma questo non la fermerà. Troverà un’alternativa rivolgendosi a Teddy, che l’accompagnerà in giro per la città alla ricerca di un biglietto superstite e che le permetterà di ritrovare la sua fiamma natalizia. Non aveva messo in conto, però, di incontrare una persona altrettanto interessante come Teddy.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Appuntamento a Natale.

Hot Frosty – Una magia di Natale (original)

Proseguiamo con lo stesso tema con Hot Frosty – Una magia di Natale, commedia romantica con Lacey Chabert e nuovo adattamento in stile rom-com di Jack Frost. Due anni dopo aver perso il marito, Kathy è alla ricerca di un pizzico di magia: la sua vita è fuori controllo e la donna s’immerge nel fascino delle decorazioni natalizie della sua città. In tutto questo si imbatte in un pupazzo di neve alquanto muscoloso, al quale finirà per regalare la sua sciarpa. Non appena Kathy volta l’angolo, il pupazzo di neve come per magia prende vita trasformandosi in un uomo affascinante (interpretato da Dustin Milligan). Ribattezzato prontamente Jack, avrà come obiettivo quello di rendere la vita di Kathy più gioiosa. Al tempo stesso, però, dovrà lottare con l’ostacolo più importante: le alte temperature rischiano di scioglierlo.

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hot Frosty – Una magia di Natale.

Jake Paul vs. Mike Tyson (evento live original)

Da non perdere questo mese Jake Paul vs. Mike Tyson, evento presentato da Netflix e Most Valuable Promotions che vede un mega scontro di pugilato tra pesi massimi. The Problem Child, Jake “El Gallo” Paul (9-1, 6 KO) contro The Baddest Man on the Planet, Mike Tyson (50-6, 44 KO): 27 anni contro 58. L’evento viene trasmesso in diretta mondiale solo su Netflix venerdì 15 novembre 2024 dall’AT&T Stadium di Arlington in Texas, casa dei Dallas Cowboys della NFL con una capienza di 80.000 posti. In più Katie Taylor (23-1, 6 KO), indiscussa campionessa mondiale dei pesi superleggeri della scuderia Matchroom, difenderà il suo titolo in 10 round da due minuti contro la veterana della boxe e campionessa mondiale unificata dei pesi piuma Amanda “The Real Deal” Serrano (46-2-1, 30 KO) nella rivincita più attesa della storia del pugilato femminile.

Disponibile in streaming dalle 2:00 del 16 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jake Paul vs. Mike Tyson.

Spellbound – L’incantesimo (original)

Cambiamo completamente genere e proseguiamo con le novità Netflix di novembre 2024 con Spellbound – L’incantesimo, film d’animazione firmato Skydance Animation. Racconta le avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria, che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri. Il film è diretto da Vicky Jenson (Shrek), con la colonna sonora originale del compositore che ha conseguito il titolo “EGOT” Alan Menken (La Bella e la Bestia) e i testi di Glenn Slater (Rapunzel – L’intreccio della torre). Nella versione originale il cast di voci include Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, Javier Bardem e Nicole Kidman.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Spellbound – L’incantesimo.

The Piano Lesson (original)

Uno dei pezzi forti da non perdere questo mese sulla piattaforma è The Piano Lesson, film con un cast stellare che comprende Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher, Michael Potts, Erykah Badu, Skylar Aleece Smith, Danielle Deadwyler e Corey Hawkins. In casa Charles infuria una battaglia con al centro un prezioso esemplare di pianoforte che sta dividendo due fratelli. Da una parte, un fratello intende accumulare la fortuna di famiglia vendendolo. Dall’altra, la sorella fa di tutto per tenersi stretto l’unico ricordo del patrimonio familiare. Lo zio cerca di mediare, ma nemmeno lui riesce a controllare i fantasmi del passato. Dall’aspro disaccordo emergono verità inquietanti sulla percezione del passato e su chi definisce l’eredità di una famiglia. Tratto dal capolavoro di August Wilson premiato con il Pulitzer, il film esplora le dinamiche intergenerazionali di identità, resilienza e trascendenza, rivelando verità sorprendenti sul modo in cui percepiamo il passato e su chi può definire la nostra eredità.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Piano Lesson.

Our Little Secret (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di novembre 2024 lato film con Our Little Secret, pellicola natalizia con Lindsay Lohan e Ian Harding. Avery decide di trascorrere per la prima volta le vacanze di Natale a casa del suo fidanzato. La sua è una famiglia particolarmente grande ed è difficile ricordare tutti i nomi: impossibile, però, dimenticare quello del suo ex, che scoprirà essere il nuovo fidanzato della sorella del suo. Il primo incontro è estremamente imbarazzante, soprattutto perché la loro storia non è finita esattamente in modo pacifico: proprio a Natale, Logan aveva infatti chiesto ad Avery di sposarlo e lei aveva rifiutato. Dieci anni dopo, si ritrovano a fingere di non conoscersi. Avery chiede a Logan di reggerle il gioco per fare una buona impressione sulla suocera che sembra non gradirla particolarmente accanto a suo figlio. Logan la asseconda nella speranza che quello strazio finisca presto, ma le vacanze non dureranno così poco e quella casa tutto sommato non è così piccola. E a furia di trascorrere del tempo di nuovo insieme, emergeranno ricordi e vecchi rimorsi.

Disponibile in streaming dal 27 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Our Little Secret.

Serie TV da vedere su Netflix

Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia (original)

In occasione dell’atteso incontro di questo mese, su Netflix arriva Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia, docuserie che offre un accesso intimo ai pugili Jake “El Gallo” Paul e Mike Tyson mentre si preparano per l’attesissimo mega scontro di pugilato tra pesi massimi. La docuserie in tre parti porta gli spettatori dietro le quinte degli allenamenti di Paul e Tyson per immortalare l’incredibile tenacia, la determinazione e gli sforzi fisici necessari per prepararsi a quello che sarà uno spettacolare e imperdibile mega evento di pugilato professionistico. Segue anche la preparazione di uno degli incontri femminili più attesi della storia, la rivincita tra la campionessa assoluta dei pesi superleggeri Katie Taylor (23-1, 6 KO) e la campionessa unificata dei pesi piuma Amanda “The Real Deal” Serrano (47-2-1, 31 KO), mentre le due atlete si allenano per affrontare il titolo indiscusso dei pesi superleggeri nel co-main event. I fan possono ottenere una nuova prospettiva su questo incontro senza precedenti grazie alle interviste con le persone più vicine ai pugili e ai momenti autentici e senza filtri con la famiglia e gli amici.

Disponibile in streaming dal 7 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia.

Arcane – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese su Netflix c’è senza dubbio la seconda stagione di Arcane, divisa in tre parti e capitolo finale in cui l’attacco di Jinx alla Consulta getta le basi per un terribile inasprimento del conflitto tra Piltover e Zaun. Tra i doppiatori della versione originale Hailee Steinfeld (Vi), la vincitrice di Annie Award Ella Purnell (Jinx), Katie Leung (Caitlyn), Reed Shannon (Ekko), Amirah Vann (Sevika), Mick Wingert (Heimerdinger), Ellen Thomas (Ambessa) e Brett Tucker (Singed). La serie TV animata tratta dal gioco League of Legends è uno dei prodotti di animazione di Netflix di maggior successo. La seconda e ultima stagione è suddivisa in tre parti, in arrivo a una settimana di distanza l’una dall’altra.

Disponibile in streaming dal 9 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Arcane.

Cobra Kai – stagione 6, parte 2 (original)

Da non perdere tra le novità di novembre anche la seconda parte dalla sesta stagione di Cobra Kai, popolare serie con Ralph Macchio che fa da sequel e spin-off dei film della saga di The Karate Kid ed è ambientata 30 anni dopo i fatti accaduti durante il torneo di karate di All Valley del 1984. Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate. Questa sesta e ultima stagione è suddivisa in tre parti: la prima è uscita a luglio, la seconda arriva questo mese e la terza con il gran finale è prevista per il 2025.

Disponibile in streaming dal 15 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della sesta stagione di Cobra Kai.

Adorazione (original)

Cambiamo di nuovo genere con Adorazione, serie TV italiana tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo. L’estate è appena iniziata sulla costa dell’Agro Pontino quando la scomparsa della sedicenne Elena getta un’ombra sulla piccola comunità. Data la sua natura ribelle, sia la polizia che i suoi amici pensano che si tratti dell’ennesimo tentativo di fuggire da una provincia soffocante… Ma si sbagliano. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e potrebbe avere a che fare con la sua misteriosa scomparsa. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ciascuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione emotiva.

Disponibile in streaming dal 20 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Adorazione.

A Man on the Inside (original)

Da non perdere a novembre su Netflix A Man on the Inside, serie TV ideata da Mike Schur e ispirata al lungometraggio “The Mole Agent“, candidato all’Oscar 2021 come Miglior documentario. Il pensionato Charles (Ted Danson) ritrova nuova linfa vitale quando risponde a un annuncio di un investigatore privato e diventa una talpa in un’indagine segreta.

Disponibile in streaming dal 21 novembre 2024.

L’Imperatrice – stagione 2 (original)

Arriva questo mese la seconda stagione di L’Imperatrice, serie TV basata sulla vita dell’imperatrice Elisabetta d’Austria con Devrim Lingnau nel ruolo di Sissi e Philip Froissant in quello dell’imperatore Franz Josef. La prima crisi è da poco superata e la giovane coppia vuole godersi la ritrovata serenità coniugale quando sul castello di Schönbrunn si addensano nubi oscure: Franz deve affrontare un inatteso e potente avversario in Europa, mentre Elisabeth è sottoposta a una grande responsabilità, perché è necessario assicurare il futuro dell’impero con un erede al trono nel più breve tempo possibile. Quando il destino colpisce con tutta la sua forza, la relazione della coppia minaccia di spezzarsi definitivamente ed Elisabeth si ritrova a lottare non solo per la sua famiglia, ma anche per l’integrità della sua anima.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di L’Imperatrice.

The Madness (original)

Sulla piattaforma debutta The Madness, serie che vede protagonista Colman Domingo nei panni di un opinionista televisivo che si ritrova nei guai. Muncie Daniels è un consulente politico diventato opinionista televisivo che ha forse perso la retta via. Durante un periodo sabbatico nelle Poconos per scrivere il grande romanzo americano, l’uomo è l’unico testimone dell’omicidio di un noto suprematista bianco e viene incastrato per il crimine. Muncie è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per scagionarsi e svelare un complotto globale prima che sia troppo tardi. Lungo la strada si ricongiungerà con la sua famiglia, troverà alleati improbabili e combatterà contro la disinformazione in un’epoca di post-verità, mentre cercherà di ritrovare i suoi ideali.

Disponibile in streaming dal 28 novembre 2024.

Senna (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di novembre 2024 da guardare con Senna, una miniserie TV che gli appassionati di motori non possono assolutamente perdersi. Nel corso di sei episodi, la serie illustra per la prima volta gli ostacoli, gli alti e bassi, le gioie e i dolori di Ayrton, esplorando la sua personalità e le sue relazioni. Si parte dall’inizio della carriera automobilistica del tre volte campione del mondo di Formula 1, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, durante il Gran premio di San Marino. La serie è stata prodotta con l’aiuto della famiglia di Ayrton Senna e vede un cast capeggiato da Gabriel Leone, Alice Wegmann e Kaya Scodelario.

Disponibile in streaming dal 29 novembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Senna.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, reality show e documentari, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

Un Americano a Roma – 1° novembre 2024

Spencer – 4 novembre 2024

Outer Banks (stagione 4, parte 2, original) – 7 novembre 2024

Investigation Alien: indagine sugli UFO (docuserie original) – 8 novembre 2024

Alita – Angelo della battaglia – 8 novembre 2024

Sprint – Parte 2 (original) – 13 novembre 2024

Return of the King: la caduta e l’ascesa di Elvis Presley (documentario original) – 13 novembre 2024

Hereafter – 14 novembre 2024

Chi ha incastrato Babbo Natale? – 16 novembre 2024

Zombiverso: Sangue fresco (reality show original) – 19 novembre 2024

Rhythm + Flow (stagione 2, reality show original) – 20 novembre 2024

Red Sparrow – 23 novembre 2024

Siccità – 25 novembre 2024

Chef’s Table: Volume 7 (docuserie original) – 27 novembre 2024

Is it Cake? – Dolci impossibili: Festeggiamo! (reality show original) – 28 novembre 2024

Mononoke – Il film: lo spirito nella pioggia (anime) – in arrivo a novembre 2024

Vi ricordiamo che di recente Netflix ha annunciato aumenti di prezzo per tutti e tre gli abbonamenti: sono ora richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a novembre 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.