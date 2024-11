Quali sono le novità da vedere a novembre 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese autunnale. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a novembre 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Drive-Away Dolls

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2024 con Drive-Away Dolls, film firmato Ethan Coen che mischia azione, commedia e thriller con Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan. Racconta la storia di Jamie, uno spirito libero in crisi dopo la fine della relazione con la sua ex ragazza, e della sua amica Marian, che al contrario di lei è molto pudica, ma ha anche un gran bisogno di rilassarsi. Le due si mettono alla ricerca di un nuovo inizio per entrambe e decidono di intraprendere un viaggio alla volta di Tallahassee, in Florida. La situazione, però, precipita quando le due ragazze si imbattono lungo la loro strada in un gruppo di criminali inetti. Nel cast anche Pedro Pascal e Matt Demon.

Disponibile dal 3 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Drive-Away Dolls.

Back to Black

Da non perdere a novembre su Sky Back to Black, biopic su Amy Winehouse che ha già conquistato critica e pubblico e che porta dietro le quinte della vita e della carriera della cantante britannica, svelando i segreti della creazione del suo album più celebre. Il film racconta la straordinaria storia dell’ascesa al successo di Amy Winehouse (interpretata da Marisa Abela), dagli esordi a Camden fino alla realizzazione del suo album rivoluzionario, “Back To Black”, che ha catapultato la donna alla fama mondiale. Raccontato attraverso gli occhi di Amy e ispirato ai suoi testi profondamente personali, il film esplora e abbraccia i molti strati dell’iconica artista e la tumultuosa storia d’amore al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Disponibile dal 4 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Back to Black.

65 – Fuga dalla Terra

Dopo il passaggio su Prime Video, da vedere questo mese su Sky anche 65 – Fuga dalla Terra, thriller di fantascienza diretto da Scott Beck e Bryan Woods con protagonista Adam Driver. Mills, il pilota di un’astronave con a bordo 35 passeggeri, è vittima di un incidente durante un volo nello Spazio. Dopo essere stato colpito da un asteroide, precipita su un pianeta sconosciuto: l’aria è stranamente respirabile e la natura è familiare, ma c’è un alone di mistero che l’uomo non riesce ancora a decifrare. Inizia così la sua esplorazione insieme a Koa (Ariana Greenblatt), una ragazzina sopravvissuta allo schianto insieme a lui. Addentrandosi nella natura selvaggia del pianeta, i due sentono una presenza aliena avvicinarsi, ma quando scoprono di cosa si tratta capiscono di essere finiti sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Inizia così una lotta per la sopravvivenza su un pianeta pieno di pericoli e di animali feroci.

Disponibile dall’8 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 65 – Fuga dalla Terra.

The Fall Guy

Tra le novità NOW e Sky On Demand da vedere a novembre spicca The Fall Guy, commedia d’azione diretta da David Leitch con Ryan Gosling, Emily Blunt, Hanna Waddingham e Aaron Taylor-Johnson. Vede protagonista Colt Seavers, uno stuntman un po’ acciaccato che, un anno dopo aver abbandonato la scena per concentrarsi sulla sua salute fisica e mentale, viene richiamato in servizio quando scompare il celebre protagonista di un film diretto dalla sua ex Jody Moreno. Mentre la spietata produttrice del film tenta di mantenere segreta la notizia della scomparsa della star Tom Ryder, Colt si cimenta nei suoi stunts più acrobatici mentre cerca (con scarso successo) di rientrare nelle grazie di Jody. Ma quando il mistero attorno alla sparizione della star si infittisce, Colt si trova invischiato in un sinistro complotto che lo spinge sull’orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato.

Disponibile dall’11 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Fall Guy.

Love Again

Da guardare a novembre su Sky On Demand e NOW c’è Love Again, commedia sentimentale con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan che racconta di un incontro del tutto inatteso. Dopo la morte del suo fidanzato, Mira trova conforto nel continuare a mandare messaggi al suo vecchio numero di cellulare, raccontando quello che fa e quello che prova, e dichiara più volte il suo amore pensando che questi messaggi resteranno in qualche modo privati. Non immagina invece che quel numero ora appartiene a qualcun altro: si tratta di Rob, un giovane giornalista che riceve tutti i suoi messaggi. Rob è colpito e toccato dal contenuto dei messaggi di Mira, e non smette di pensarci. Quando all’uomo viene assegnato il compito di intervistare la cantante Céline Dion per scrivere un articolo, non può fare a meno di confidarsi con lei e chiederle consigli su come fare a scoprire chi c’è dietro a quei messaggi. Ai suoi occhi Céline è un’esperta in questioni amorose, e per questo saprà dargli il consiglio giusto e lo aiuterà a conquistare il cuore di Mira.

Disponibile dal 13 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Love Again.

Monkey Man

Tra le principali novità di novembre su Sky troviamo Monkey Man, action diretto da e con Dev Patel (all’esordio alla regia), affiancato da Sharlto Copley. Racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso la madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli. Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, il film narra le vicende di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino. Qui, notte dopo notte, indossa una maschera da gorilla e viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell’enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano un’esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.

Disponibile dal 15 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Monkey Man.

IF – Gli amici immaginari

Cambiamo completamente genere con IF – Gli amici immaginari, film diretto da John Krasinski con Ryan Reynolds e Cailey Fleming. Racconta la storia di Cal, un uomo dotato di un dono straordinario, ossia quello di vedere e sentire le voci degli IF, amici immaginari degli esseri umani. La figlia Bea scopre di aver ereditato lo stesso dono il giorno che incontra Blue (voce originale di Steve Carell), un simpatico mostro peloso viola. La maggior parte delle persone, una volta diventate adulte, abbandonano gli amici immaginari che hanno fatto parte della loro infanzia. Questi amici continuano a esistere ma si sentono abbandonati e messi da parte una volta che gli amici reali prendono il loro posto. Cal e Bea, interagendo con loro, scoprono che sono pieni di rancore e temono che tutta questa energia negativa possa mettere a repentaglio il mondo reale. Ma quando la bambina scopre di essere la prescelta per salvare gli IF, farà di tutto per ridare vita a questi esseri fantastici.

Disponibile dal 18 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di IF – Gli amici immaginari.

La coda del diavolo

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand lato film con La coda del diavolo, thriller diretto da Domenico de Feudis con Luca Argentero e Cristiana Dell’Anna. Sante Moras, ex poliziotto divenuto guardia carceraria, viene accusato di un omicidio che non ha commesso. A causa di questa accusa, l’uomo è costretto a darsi alla fuga e inizia a indagare clandestinamente per conto suo, alla ricerca della verità. Aiutato dalla giornalista Fabiana Lai, che sta seguendo il caso, l’ex poliziotto scopre terribili verità: è coinvolta un’organizzazione criminale, invischiata in un traffico di esseri umani. Sante non dovrà solo salvare sé stesso, ma molte ragazze innocenti che rischiano di finire preda dei trafficanti.

Disponibile dal 25 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La coda del diavolo.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Day of the Jackal (original)

Le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2024 lato serie TV si aprono con The Day of the Jackal, rivisitazione contemporanea dell’iconico thriller tratto dall’omonimo romanzo di Frederick Forsyth che vede protagonisti il vincitore del premio Oscar Eddie Redmayne e la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch. Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca, una tenace ufficiale dell’MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in un’incessante caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo. Nel cast anche Úrsula Corberó (La casa di carta), Charles Dance e Richard Dormer (Il Trono di Spade).

Disponibile dall’8 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Day of the Jackal.

Dune: Prophecy

Tra le novità da vedere questo mese c’è un altro “pezzo grosso”: si tratta di Dune: Prophecy, serie ambientata nell’universo di Dune creato da Frank Herbert che racconta le origini della mitica setta delle Bene Gesserit. Ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides, segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit. La serie è composta da sei episodi, è ispirata al romanzo “Sisterhood of Dune“, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, e vede nel cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel e Mark Strong. Il regista dei film, Denis Villeneuve, è coinvolto nel progetto come produttore esecutivo.

Disponibile dal 18 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dune: Prophecy.

Dostoevskij (original)

Da non perdere questo mese Dostoevskij, serie Sky Original dei Fratelli D’Innocenzo presentata a inizio anno in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Il crime drama segue le indagini di un poliziotto dal passato doloroso e dal futuro inevitabile, Enzo Vitello, sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij per via delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole dell’assassino – una desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità -, Vitello arriva al punto di intraprendere una pericolosa indagine in solitaria, avvicinandosi sempre di più all’inquietante verità. Un poliziotto e un assassino, entrambi intangibili, sfuggenti, entrambi fantasmi, che procedono al buio nel buio della coscienza, che si danno la caccia ma anche una carezza, sviscerando assieme una solitudine che tutto assorbe e tutto ingloba. Nel cast Filippo Timi (I delitti del BarLume), Gabriel Montesi (Favolacce), Carlotta Gamba (America Latina) e Federico Vanni. Tutti e sei gli episodi vengono resi disponibili nello stesso momento.

Disponibile dal 27 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dostoevskij.

Yellowstone – stagione 5, parte 2

Prevista per questo mese (anche se per il momento non c’è ancora una data di uscita) anche la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, popolare serie TV che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria del ranch più esteso d’America e alle prese con spietati imprenditori edili, insistenti attacchi di una vicina comunità di indiani e non solo. Nella quinta stagione John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette la famiglia, aspirazioni politiche e nuove relazioni minacciano il futuro dei Dutton e del ranch. La posta in gioco è ancora più alta e il potere ha il suo prezzo. La seconda parte della quinta stagione fa segnare la fine di Kevin Costner come patriarca dei Dutton (visto l’abbandono dell’attore alla serie), ma sembra che la vicenda possa proseguire oltre. Negli Stati Uniti l’uscita è fissata per il 10 novembre 2024, mentre per l’Italia non c’è ancora una data certa. Non è da escludere un posticipo a dicembre.

Disponibile da novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Fast and Furious (dal 1° all’8 novembre 2024), Alfred Hitchcock (dal 9 al 15 novembre 2024), Fantasy (dal 16 al 24 novembre 2024), Sci-Fi (dal 25 al 30 novembre 2024) e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a novembre 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

The Neighborhood (stagione 3) – 5 novembre 2024

Dall’alto di una fredda torre – 6 novembre 2024

10 lives – Un gatto fortunato – 9 novembre 2024

Creature grandi e piccole (stagione 3) – 9 novembre 2024

The Walking Dead (stagione 11) – 12 novembre 2024

Te l’avevo detto – 16 novembre 2024

Il colore viola – 19 novembre 2024

Una storia nera – 22 novembre 2024

Shoshana – 28 novembre 2024

Sei fratelli – 29 novembre 2024

In più possiamo già anticiparvi alcune delle novità in arrivo prossimamente: a dicembre toccherà all’attesissimo spin-off inedito in Italia The Walking Dead: The Ones who live (miniserie), mentre prossimamente (non c’è ancora una data) sarà disponibile la seconda parte della settima stagione di The Outlander.

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

