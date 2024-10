Le novità Amazon Prime Video di novembre 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese autunnale (anche con la prova gratuita), nel quale ricade il periodo del Black Friday e del Cyber Monday.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Libre (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di novembre 2024 con Libre, film originale diretto da Mélanie Laurent e ispirato a fatti realmente accaduti. La pellicola segue l’appassionante storia di Bruno Sulak, l’Arsène Lupin del XX secolo. Ladro gentile e audace, amico fedele e icona della libertà, Bruno ha lasciato un segno nella storia del crimine con le sue rapine non violente a numerose gioiellerie. Ricercato da George Moréas, commissario di polizia anticonformista tanto forte quanto perspicace, Sulak è riuscito ad evadere svariate volte dal carcere e a ricongiungersi con l’amante Annie, diventando così il nemico pubblico numero 1 della Francia degli anni ’80.

Disponibile in streaming dal 1° novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Libre.

Civil War

Da non perdere questo mese su Prime Video c’è Civil War, action diretto da Alex Garland con protagonista Kirsten Dunst. Il film è ambientato in un futuro prossimo nel quale gli Stati Uniti stanno combattendo una logorante guerra civile a causa della polarizzazione tra fazioni avverse. Le ostilità si sono trasferite dai social alla realtà, portando a un vero e proprio conflitto armato.

Mentre due candidati lottano per sedersi sulla sedia presidenziale della Casa Bianca, le forze armate attaccano i civili e i giornalisti vengono fucilati a Capitol Hill. In questo clima bellico, una fotoreporter attraversa le zone di guerra, e proprio tramite i suoi occhi viene raccontata questa terribile realtà. Nel cast anche Jesse Plemons e Nick Offerman.

Disponibile in streaming dal 1° novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Civil War.

My Old Ass (original)

Cambiamo completamente genere con My Old Ass, film originale firmato Megan Park con Maisy Stella e Audrey Plaza. Un inedito coming-of-age nel quale la spensierata Elliott, durante un trip di funghi allucinogeni in occasione del suo 18° compleanno, si ritrova faccia a faccia con la sua – più saggia – versione futura di 39 anni. Ma quando il “vecchio culo” di Elliott inizia a dispensare consigli sulle scelte che la giovane versione di sé dovrebbe o non dovrebbe compiere, la ragazza si trova costretta a riconsiderare tutto ciò che riguarda la sua famiglia, l’amore e quella che è ormai diventata un’estate di grandi cambiamenti.

Disponibile in streaming dal 7 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di My Old Ass.

Distant

Da vedere questo mese su Prime Video c’è Distant, commedia di fantascienza diretta da Josh Gordon e Will Speck con Anthony Ramos, Naomi Scott, Kristofer Hivju e Zachary Quinto. Segue la storia di Andy, un minatore di asteroidi che dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta alieno deve farsi strada attraverso il terreno aspro: deve riunirsi con l’unico altro sopravvissuto mentre si ritrova braccato da strane creature e con poco ossigeno rimasto. Riuscirà nell’impresa?

Disponibile in streaming dall’11 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Distant.

Tigres et Hyenes (original)

Le novità Amazon Prime Video lato film di questo mese di novembre includono Tigres et Hyenes (Tigri e Iene), thriller con la regia di Jérémie Guez. Di ritorno dalla Spagna, Malik, un giovane trafficante, viene a sapere che il suo patrigno, Serge Lamy, criminale e rapinatore recidivo, è appena stato arrestato insieme ad alcuni complici. Dopo l’inizio del processo, Iris, l’avvocato di uno degli imputati, propone a Malik un accordo: accettare un misterioso e pericoloso colpo in cambio della libertà di Serge Lamy e del suo cliente. Per lealtà verso il patrigno, che una volta gli ha salvato la vita, Malik accetta la proposta e organizza la rapina, affiancato da una banda di ex criminali, ormai fuori dal giro, che decidono di unire le forze per un ultimo grande colpo.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tigres et Hyenes (v.o.).

Pimpinero: Blood and Oil (original)

Restiamo sui lungometraggi originali con Pimpinero: Blood and Oil, action interpretato da Alberto Guerra, Alejandro Speitzer, Laura Osma e Juanes, che fa il suo debutto al cinema in un ruolo da protagonista. Il film racconta un viaggio intenso ed emozionante attraverso la storia di tre fratelli – Moisés, Ulises e Juan – alle prese con gli intrighi, la corruzione e il caos morale del mondo della criminalità organizzata. Al loro fianco c’è Diana, una giovane donna ribelle e tenace alla ricerca della verità. L’odore pervasivo della benzina diventa metafora dell’atmosfera volatile della pellicola e gli incendi dolosi portano a conseguenze irreversibili. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pimpinero: Blood and Oil.

Un eroe sconosciuto

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di novembre 2024 lato film con Un eroe sconosciuto (Unsung Hero il titolo originale), dramma basato sulla vera storia della famiglia Smallbone con Daisy Betts, Joel Smallbone e Kirrilee Berger, con la regia di Richard Ramsey e dello stesso Joel Smallbone. Quando l’azienda musicale di David Smallbone crolla, lui si trasferisce con la famiglia dall’Australia agli Stati Uniti in cerca di un futuro migliore. Con nient’altro che i loro sette figli, le loro valigie e il loro amore per la musica, David e la moglie Helen, incinta, decidono di ricostruire la propria vita. La fede di Helen resiste a ogni avversità e ispira il marito e i figli a confidare l’uno nell’altro. Con i loro sogni in attesa, i due coniugi iniziano ad accorgersi del talento musicale dei figli, che diventeranno due delle più grandi star della musica motivazionale: i cinque volte vincitori del Grammy Award For KING + COUNTRY e Rebecca St. James.

Disponibile in streaming dal 30 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un eroe sconosciuto.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Citadel: Honey Bunny (original)

Apriamo le novità Prime Video di novembre lato serie TV con Citadel: Honey Bunny, nuovo capitolo dell’universo di Citadel (serie lanciata nella primavera dello scorso anno) dopo lo spin-off italiano uscito il mese precedente (Citadel: Diana). Questa volta tocca all’India, con un emozionante e avvincente thriller spionistico ambientato nel contesto degli anni ’90 e caratterizzato da azione e adrenalina. Quando lo stuntman Bunny (Varun Dhawan) recluta l’attrice in difficoltà Honey (Samantha) per un lavoretto, i due vengono catapultati in un mondo fatto di azione ad alto rischio, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, quando il loro pericoloso passato torna a cercarli, Honey e Bunny, che si sono allontanati, dovranno ritrovarsi e lottare per proteggere la loro giovane figlia Nadia. Amazon propone tutti e sei gli episodi lo stesso giorno. Da non perdere per gli amanti dell’azione e dello spionaggio.

Disponibile in streaming dal 7 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Citadel: Honey Bunny.

Alex Cross (original)

Da guardare questo mese c’è senza dubbio Alex Cross, nuova serie TV originale crime/thriller che segue le vicende dell’omonimo decorato detective della omicidi di Washington e psicologo forense, interpretato da Aldis Hodge. L’uomo si trova ad affrontare un sadico serial killer che sta disseminando la città di cadaveri. Mentre Alex e il suo partner, John Sampson (Isaiah Mustafa), si mettono sulle tracce dell’assassino, appare una misteriosa minaccia dal passato di Cross, che punta a vanificare tutti i suoi sforzi di tenere insieme la propria famiglia in lutto, la sua carriera e la sua vita. Nel cast anche Ryan Eggold, Alona Tal e Johnny Ray Gill. La serie è tratta dall’iconico personaggio dei libri di James Patterson (presente come produttore esecutivo) ed è basata sui romanzi di quest’ultimo. Tutti e 8 gli episodi sono disponibili lo stesso giorno.

Disponibile in streaming dal 14 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Alex Cross.

Dinner Club – stagione 3 (original)

Da non perdere a novembre la terza stagione di Dinner Club, popolare food travelogue originale. Dopo il successo delle prime due stagioni, lo show torna con un cast incredibile, composto dagli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, che si metteranno in viaggio con lo Chef stellato Carlo Cracco per affrontare insieme un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese che li porterà alla scoperta di gusti, volti e tradizioni lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi. Accanto a loro, nelle cene, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme ad uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club. Tutti e 4 gli episodi sono disponibili lo stesso giorno.

Disponibile in streaming dal 21 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Dinner Club.

Cruel Intentions (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di novembre 2024 con Cruel Intentions, serie TV che costituisce un nuovo adattamento del film cult omonimo uscito negli anni ’90. Segue le vicende dei privilegiati studenti del Manchester College, un’università adiacente a Washington D.C., dove la reputazione è tutto, confraternite e sororities sono modelli di riferimento e due spietati fratellastri, Caroline Merteuil e Lucien Belmont, sono disposti a qualsiasi cosa pur di rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale. Dopo che un brutale incidente minaccia l’intero sistema, i due faranno tutto il necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione, anche se questo significa dover sedurre Annie Grover, la figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti. Cuori saranno spezzati, alleanze saranno messe alla prova e segreti verranno svelati in questa moderna corte reale che è il Manchester College. Nel cast Sarah Catherine Hook, Zac Burgess, Savannah Lee Smith, Sara Silva, John Harlan Kim, Khobe Clarke, Sean Patrick Thomas e Brooke Lena Johnson. Anche in questo caso tutti gli episodi (8) vengono resi disponibili lo stesso giorno.

Disponibile in streaming dal 21 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cruel Intentions.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo nuove stagioni per L’Uomo tigre e One Piece, ma anche il ritorno della saga completa di Harry Potter e le trilogie di Ritorno al Futuro e del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Ecco cos’altro c’è da guardare a novembre 2024 su Amazon Prime Video:

Agente Cody Banks – 1° novembre 2024

Agente Cody Banks 2 – Destinazione Londra – 1° novembre 2024

Ritorno al futuro – la trilogia – 1° novembre 2024

Batman Begins – 1° novembre 2024

Bill & Ted Face the Music – 1° novembre 2024

Un mitico viaggio – 1° novembre 2024

Harry Potter – la saga completa – 1° novembre 2024

Kung Fu Panda – 1° novembre 2024

Kung Fu Panda 3 – 1° novembre 2024

Madagascar – 1° novembre 2024

Now You See Me 2 – 1° novembre 2024

I pinguini di Madagascar: Il film – 1° novembre 2024

Balle spaziali – 1° novembre 2024

Spirit – Cavallo selvaggio – 1° novembre 2024

I Croods – 1° novembre 2024

Il cavaliere oscuro – 1° novembre 2024

Il cavaliere oscuro – Il ritorno – 1° novembre 2024

Attenti a quelle due – 1° novembre 2024

Shark – Il primo squalo – 1° novembre 2024

West Side Story – 1° novembre 2024

Ace Ventura – L’acchiappanimali – 6 novembre 2024

Ace Ventura – Missione Africa – 6 novembre 2024

Madagascar 2 – 7 novembre 2024

Xxx – 13 novembre 2024

xXx 2: The Next Level – 13 novembre 2024

Spencer – 15 novembre 2024

L’Uomo tigre (stagione 3) – 15 novembre 2024

50 volte il primo bacio – 20 novembre 2024

Big Fish – 20 novembre 2024

Hostel: Part II – 20 novembre 2024

One Piece (stagioni 2-3) – 20 novembre 2024

Wild Life: Una storia d’amore – 27 novembre 2024

Improvvisamente a Natale mi sposo – 28 novembre 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Sisu – L’immortale – 17 novembre 2024

Bottoms – 19 novembre 2024

Winnie the Pooh: Sangue e Miele – 26 novembre 2024

Spider-Man: Across the Spider-Verse – 29 novembre 2024

No Time to Die – 30 novembre 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le dieci stagioni di Un medico in famiglia (21 novembre 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare la seconda stagione di The Bad Guy (5 dicembre 2024), The Sticky – Il grande furto (6 dicembre 2024), Secret Level (10 dicembre) ed È colpa tua? (27 dicembre 2024). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo che dal mese di novembre è attivo anche il canale aggiuntivo Crunchyroll, che permette l’accesso alla più grande libreria di anime al mondo al costo aggiuntivo di partenza di 4,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui in basso e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.