Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese d’autunno, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a novembre 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a novembre 2024

Film in uscita su Apple TV+

Blitz (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di novembre 2024 da non perdere con Blitz, film che segue l’epico viaggio di George (Elliott Heffernan), un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale. La madre Rita (Saoirse Ronan) ha deciso di mandare il piccolo al sicuro nella campagna inglese, ma George, ribelle e determinato a tornare da sua madre e dal nonno Gerald (Paul Weller) nell’East London, si avventura verso casa finendo per ritrovarsi in grandissimo pericolo. Nel frattempo, Rita, sconvolta, cerca il figlio scomparso. La pellicola è scritta e diretta da Steve McQueen, vincitore del premio Oscar e del premio BAFTA. Oltre a Saoirse Ronan e all’esordiente Elliott Heffernan, nel cast anche Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman e Sally Messham.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blitz.

Bread & Roses – documentario (original)

Tra le novità Apple TV+ di novembre 2024 c’è Bread & Roses, un docu-film diretto da Sahra Mani che offre una potente riflessione sul devastante impatto, in termini di diritti e mezzi di sussistenza delle donne, della caduta di Kabul in mano ai Talebani nel 2021. Il film segue la vita di tre donne mentre, in tempo reale, lottano per recuperare la loro autonomia. Sahra Mani cattura lo spirito e la resilienza delle donne afghane attraverso una rappresentazione cruda della loro straziante condizione. Inizialmente previsto per il 21 giugno 2024, il documentario viene proposto nel mese di novembre.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bread & Roses.

Questo mese sono previste su Apple TV+ solo la novità qui sopra per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete anche recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Bad Sisters – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ di novembre 2024 lato serie TV con la seconda stagione di Bad Sisters, al debutto dopo più di due anni dalla prima stagione. La serie dark comedy creata, scritta e interpretata da Sharon Horgan, è incentrata sulle sorelle Garvey, legate dalla morte prematura dei loro genitori e dalla promessa di proteggersi sempre a vicenda. Con i nuovi episodi torniamo a seguire le vicende delle sorelle, interpretate da Sharon Horgan nel ruolo di Eva, Anne-Marie Duff in quello di Grace, Eva Birthistle in quello di Ursula, Sarah Greene in quello di Bibi e Eve Hewson in quello di Becka. Due anni dopo la “morte accidentale” del marito violento di Grace, le affiatate sorelle Garvey potrebbero aver voltato pagina, ma quando le verità del passato riaffiorano sono di nuovo sotto i riflettori, fra sospetti e rivelazioni, e sono costrette a capire di chi possono fidarsi.

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Bad Sisters.

SILO – stagione 2 (original)

Un’altra seconda stagione tra le serie da vedere questo mese: si tratta dei nuovi episodi di SILO, serie TV di fantascienza lanciata nella primavera dello scorso anno che vede protagonista Rebecca Ferguson. Racconta la storia delle ultime diecimila persone sulla Terra, la cui casa profonda un miglio le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche. Tuttavia, nessuno sa quando o perché la città sotterranea sia stata costruita e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. L’ingegnera Juliette cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, che la porta a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità. I nuovi episodi riprendono la vicenda esattamente da dove era stata interrotta con il finale della prima stagione. La serie è basata sull’omonima serie di romanzi di Hugh Howey.

Disponibile in streaming dal 15 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di SILO.

I tuoi amici Sago Mini – stagione 3 (original)

Chiudiamo le non molto numerose novità di novembre da guardare su Apple TV+ con la terza stagione di I tuoi amici Sago Mini, serie animata per i più piccoli. Le vicende si svolgono nell’allegra cittadina di Sagoville, dove il simpatico cagnolino Harvey ama giocare e trovare sempre nuovi modi per divertirsi. Lui e i suoi amici più cari esplorano, fantasticano ed esprimono sincera gratitudine per ogni cosa, piccola e grande che sia, attraverso avventure creative e canzoni indimenticabili.

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di I tuoi amici Sago Mini.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi (e un finale di stagione). Ecco cos’altro c’è da guardare a novembre 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Dov’è Wanda (finale di stagione) – 13 novembre 2024

Disclaimer (nuovi episodi) – ogni venerdì

Shrinking (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Before (nuovi episodi) – ogni venerdì

Tú también lo harías – Tacito accordo (nuovi episodi) – ogni mercoledì

La Maison (nuovi episodi) – ogni venerdì

Familia de medianoche – Emergenze notturne (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Fly Me to the Moon (al cinema lo scorso luglio e in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming), la seconda stagione di Scissione (17 gennaio 2025), Prime Target (22 gennaio 2025) e Misteri dal profondo (in arrivo prossimamente con Miles Teller e Anya Taylor-Joy).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.