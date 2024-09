A una settimana dal rilascio delle Release Candidate, e nella stessa serata dell’arrivo in forma stabile dei nuovi iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e visionOS 2, Apple ha avviato il rilascio di iOS 17.7, iPadOS 17.7, macOS 14.7 Sonoma e macOS 13.7 Ventura, tornata di aggiornamenti dedicata a coloro che non sono “pronti” per il salto verso gli iOS e iPadOS di nuova generazione e per coloro che posseggono computer Mac non aggiornabili a macOS 15.

Questi aggiornamenti, al pari di quelli minori rilasciati lo scorso 20 agosto, si occupano principalmente di correggere alcune vulnerabilità (a livello di sicurezza) che affliggono i dispositivi, non introducendo nuove funzionalità, una cosa normale dal momento che si tratta di sistemi operativi giunti al termine della propria carriera.

Apple rilascia il settimo aggiornamento intermedio per tutti gli OS della generazione 2023

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di un nuovo aggiornamento intermedio per buona parte dei sistemi operativi della generazione 2023: parliamo di iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 Sonoma, su tutti i dispositivi compatibili. C’è spazio anche per un aggiornamento intermedio di macOS 13 Ventura.

Le build che vengono rilasciate in forma stabile, sono le stesse che erano state rilasciate a sviluppatori e beta tester pubblici come Release Candidate la scorsa settimana e, in alcuni casi, si pongono come “alternativa” per coloro che non vogliono ancora (o non possono) aggiornare a iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia, appena rilasciati dal colosso di Cupertino. Scopriamo i dettagli delle nuove build e tutte le novità.

iOS 17.7 e iPadOS 17.7

La build del settimo (e potenzialmente ultimo) aggiornamento intermedio della precedente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (ovvero dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile su tutti gli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21H16 (sostituisce la 21G101 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 17.6.1 lo scorso 19 agosto).

Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.7 ha un peso di circa 659 MB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 17.6.1). Il changelog fornito nella schermata di aggiornamento dice solo che questo “risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

macOS 14.7 Sonoma

La build del settimo (e potenzialmente ultimo) aggiornamento intermedio della precedente versione di macOS, disponibile ora su tutti i computer Mac compatibili, è la 23H124 (sostituisce la 23G93 rilasciata come versione stabile di macOS 14.6.1 lo scorso 7 agosto). La build che porta con sé macOS 14.7 Sonoma ha un peso di 1,67 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 14.6.1 Sonoma). Anche in questo caso, il changelog parla di aggiornamento che “fornisce importanti fix sulla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

macOS 13.7 Ventura

Come anticipato, c’è spazio anche per un nuovo aggiornamento intermedio per la generazione 2022 di macOS, ovvero macOS 13 Ventura. Nello specifico, si tratta di macOS 13.7 Ventura che arriva tramite la build 22H123 (che sostituisce la 22G830, rilasciata come versione stabile di macOS 13.6.9 lo scorso 7 agosto).

L’aggiornamento non introduce nuove funzionalità ma, anche in questo caso, si limita a correggere vulnerabilità e a migliorare la sicurezza su dispositivi più datati che non sono stati aggiornati a macOS 14 Sonoma.

Come installare iOS 17.7, iPadOS 17.7, macOS 14.7 e macOS 13.7

I nuovi aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 Sonoma e macOS 13 Ventura, sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.7 .

. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

Come di consueto, è giusto precisare che gli aggiornamenti vengono distribuiti in forma graduale via OTA: pertanto, potrebbero volerci alcune ore prima che effettivamente raggiungano tutti gli utenti (e va sottolineato anche che, specie nei primi minuti in seguito al rilascio, potrebbe volerci davvero molto tempo per scaricare e installare l’aggiornamento).