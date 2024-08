Ad alcuni giorni di distanza dal rilascio di iOS 17.6.1, iPadOS 17.6.1 e macOS 14.6.1, Apple nella serata di ieri ha distribuito una seconda versione degli stessi iOS 17.6.1 e di iPadOS 17.6.1 assieme a watchOS 10.6.1 e tvOS 17.6.1.

Sono tutti disponibili in forma stabile, quindi scaricabili da tutti i dispositivi compatibili (più o meno, come vedremo), aggiornamenti praticamente privi di novità che vanno a correggere alcuni bug delle versioni precedenti.

Cosa sapere sui nuovi aggiornamenti di Apple

Come intuibile dalla nomenclatura, si tratta di aggiornamenti minori disponibili per alcuni dei sistemi operativi rilasciati per la prima volta lo scorso anno, ovvero iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17. Per questi ultimi due, ci sono watchOS 10.6.1 e tvOS 17.6.1, rilasciati per la prima volta a differenza di iOS 17.6.1 e iPadOS 17.6.1 che, come anticipato, erano stati già resi disponibili da Apple alcuni giorni prima.

iOS 17.6.1 e iPadOS 17.6.1

Per quanto riguarda iOS e iPadOS, questo secondo rilascio viene identificato con la build 21G101, che sostituisce la 21G93 della prima versione di iOS 17.6.1 e di iPadOS 17.6.1 citata. Come anticipato, non introduce alcuna novità ma le note di rilascio parlano della risoluzione di problemi di sicurezza.

Secondo quanto emerso, chi ha già installato la prima versione di iOS 17.6.1 non dovrebbe ricevere l’aggiornamento in questione controllando dalla sezione Aggiornamento software del dispositivo, ma avrebbe solo la possibilità di aggiornare manualmente tramite file IPSW.

watchOS 10.6.1 e tvOS 17.6.1

Discorso diverso per watchOS e tvOS, sistemi operativi per i quali nella serata di ieri Apple ha rilasciato le nuove versioni watchOS 10.6.1 e tvOS 17.6.1. Si tratta di un primo rilascio standard, di versioni disponibili per tutti contraddistinte dalle build 21U580 e 21M80, rispettivamente.

Pesa circa 142 MB l’aggiornamento di watchOS in questione, il quale corregge un bug che impediva l’accesso al servizio Apple Fitness+. Non ci sono altre novità da segnalare, nemmeno per quanto riguarda l’ultima versione di tvOS.

Come installare le nuove versioni dei sistemi operativi Apple

I nuovi aggiornamenti minori dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17 sono disponibili al download per tutti gli utenti in possesso dei relativi dispositivi compatibili, a parte le eccezioni menzionate. La procedura per effettuare l’aggiornamento rimane la stessa di sempre: