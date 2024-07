Nelle scorse ore, a una settimana di distanza dalla disponibilità delle Release Candidate, Apple ha avviato il rilascio di iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, macOS 14.6 Sonoma e visionOS 1.3.

Si tratta del sesto (e ultimo?) aggiornamento intermedio, utile per introdurre qualche novità minima e soprattutto per correggere i vari problemi presenti nelle versioni precedenti. Eccone le informazioni principali da sapere.

Con le beta di iOS 18 e degli altri sistemi operativi cugini già a buon punto, e con le prime beta di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 già rilasciate per gli sviluppatori, il ciclo di sviluppo di iOS 17 e degli altri OS di Apple rilasciati per la prima volta quasi un anno fa può dirsi concluso, teoricamente.

Nella serata di lunedì 29 luglio 2024, Apple ha infatti avviato il rilascio delle versioni stabili delle ultime varianti di iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS e visionOS, versioni che introducono alcune correzioni di bug e problemi noti, oltre a miglioramenti di sicurezza.

iOS 17.6 e iPadOS 17.6

La build del sesto aggiornamento intermedio della più recente versione di iOS, disponibile ora su tutti gli iPhone compatibili (cioè dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile sugli iPad compatibili (dai modelli 2017-18 in poi), è la 21G80 (sostituisce la 21F79 rilasciata come versione stabile di iOS e iPadOS 17.5 lo scorso 13 maggio). Nello specifico di iOS 17, la build che porta con sé iOS 17.6 ha un peso di circa 890 MB.

A parte le risoluzioni di problemi e i miglioramenti di sicurezza, trattandosi di un aggiornamento fondamentalmente correttivo, non si segnalano particolari novità, a parte la funzione Recupera per il servizio di streaming calcistico MLS Seasons Pass disponibile su Apple TV, che permette di ottenere i momenti salienti di una partita già iniziata. Le note di rilascio le trovate qui.

watchOS 10.6

Anche l’ultima versione di watchOS riceve il sesto aggiornamento intermedio, con watchOS 10.6 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero da Watch 4 in poi). La build in distribuzione è la 21U577 (sostituisce la 21T576 rilasciata come versione stabile di watchOS 10.5 lo scorso 13 maggio) e ha un peso di 540 MB.

Anche in questo caso le novità scarseggiano, con Apple che si limita a riportare quanto segue: “Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”. Qui trovate invece le note di rilascio relative a watchOS 10.6.

macOS 14.6 Sonoma

La build del sesto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, disponibile ora sui computer Mac compatibili, è la 23G80 (sostituisce la 23F79 rilasciata come versione stabile di macOS 14.5 Sonoma lo scorso 13 maggio). La build che porta con sé macOS 14.6 Sonoma ha un peso di 2,19 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 14.5 Sonoma). A questo indirizzo potrete trovare le note di rilascio fornite direttamente da Apple; anche in questo caso non si segnalano novità.

tvOS 17.6 e audioOS 17.6

I dispositivi Apple TV e HomePod compatibili stanno ricevendo il nuovo aggiornamento, rispettivamente, tvOS 17.6 e audioOS 17.6. La nuova versione intermedia di tvOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build 21M71 (sostituisce la 21L569, rilasciata come versione stabile di tvOS 17.5 lo scorso 13 maggio). Per quanto riguarda le novità, non c’è nulla da segnalare se non un non meglio precisato “miglioramento in termini di prestazioni e stabilità”. A questo indirizzo, invece, trovate le note di rilascio fornite e aggiornate direttamente da Apple.

visionOS 1.3

Apple ha rilasciato anche la release stabile della terza versione intermedia di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La relativa build di visionOS 1.3 è la 21O771, che sostituisce la precedente versione rilasciata lo scorso 10 giugno in occasione della WWDC24. Qui ci sono le relative note di rilascio.

Come installare i nuovi aggiornamenti di Apple

A parte quest’ultimo, il sistema operativo di Apple Vision Pro, visore non ancora disponibile in Italia, tutti gli altri aggiornamenti intermedi dei sistemi operativi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 e macOS 14 Sonoma, sono disponibili al download per tutti gli utenti in possesso dei dispositivi compatibili. La procedura per scaricare e installare gli aggiornamenti di Apple rimane la stessa di sempre:

Per aggiornare gli iPhone (da iPhone Xs/Xr in poi) è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, attendere che venga rilevato l’aggiornamento ed effettuare un tap su “Aggiorna ora“. È necessario che l’iPhone abbia carica residua sufficiente (almeno il 20%) o che sia collegato al caricabatterie. La stessa procedura vale per iPadOS 17.6 .

. Per aggiornare gli Apple Watch ( da Watch Series 4 in avanti) è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 10.6 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 17.6 .

( in avanti) è sufficiente aprire l’app presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad . tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.

può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 17), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.