Poco dopo le 19:00 di oggi, lunedì 22 luglio 2024, Apple ha avviato il rilascio delle RC di iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, macOS 14.6 Sonoma e visionOS 1.3.

Significa che manca ormai pochissimo al rilascio in forma stabile di questa nuova tornata di aggiornamenti intermedi, gli ultimi prima di voltare definitivamente pagina con i prossimi major update, di cui contestualmente sono state rilasciate le beta 4 di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2. Intanto, scopriamone alcuni dettagli.

È tempo di RC per iOS 17.6, macOS 14.6 e per gli altri OS di Apple

Come anticipato, Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio delle Release Candidate (RC) di iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, macOS 14.6 Sonoma e visionOS 1.3.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che culminerà con il rilascio in forma stabile atteso già a partire da lunedì prossimo, entro la fine del mese (dato che iOS 16.6 e compagnia vennero rilasciati da Apple lo scorso 24 luglio 2023).

La Release Candidate del sesto aggiornamento intermedio di iOS, disponibile per gli iPhone compatibili (cioè dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile anch’essa sugli iPad compatibili, è la 21G79 (sostituisce la 21G5075a rilasciata come quarta versione beta di iOS 17.6 e iPadOS 17.6 nella serata del 16 luglio scorso).

Per quanto riguarda invece la Release Candidate del sesto aggiornamento intermedio di watchOS, disponibile per tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero da Watch 4 in poi) è contraddistinta da 21U577 (sostituisce la 21U5574a rilasciata come quarta versione beta di watchOS 10.6, sempre lo scorso 16 luglio).

Passando alla Release Candidate della prossima versione intermedia di macOS, disponibile per tutti i computer Mac compatibili, il numero identificativo relativo è 23G80 (sostituisce la 23G5075b rilasciata come quarta versione beta di macOS 14.6 Sonoma lo scorso 16 luglio).

C’è anche la RC della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (il software per HomePod), la 21M71 che sostituisce la 21M5068a rilasciata come quarta versione beta di tvOS 17.6 e audioOS 17.6 il 16 luglio scorso insieme a tutte le altre.

Apple ha rilasciato anche la Release Candidate della prossima versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La relativa build è la 21O771 arrivata anch’essa a sette giorni di distanza dal rilascio della quarta versione beta di visionOS 1.3, la 21O5768a.

Le beta 4 di iOS 18, macOS 15 e degli altri OS Apple

Siamo ormai nella fase centrale del primo ciclo di sviluppo delle nuove versioni dei sistemi operativi di Apple, il cui rilascio stabile è atteso per la prima metà di settembre, in occasione dell’annuncio dei prossimi modelli di iPhone (ovvero gli iPhone 16) e degli Apple Watch (Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 3). Intanto, scopriamo i dettagli di tutte queste nuove beta 4, arrivate a pochi giorni dal rilascio delle prime beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e watchOS 11.

Beta 4 di iOS 18 e iPadOS 18

Partiamo da iOS 18 e iPadOS 18 beta. La quarta build in anteprima di questa nuova versione di iOS e di iPadOS è la 22A5316j (sostituisce la 22A5307i, rilasciata come beta 3 di iOS 18 e iPadOS 18) e installabile sui seguenti modelli di iPhone e iPad compatibili:

da iPhone XS e XS Max, iPhone XR e iPhone SE di 2a generazione in poi;

da iPad di 7a generazione, iPad mini di 5a generazione e iPad Air di 3a generazione, iPad Pro 11″ di prima generazione e iPad Pro 12,9″ di 3a generazione, iPad Air di 3a generazione e tutti gli altri modelli più recenti.

Beta 4 di macOS 15 Sequoia

La quarta build in anteprima della prossima versione di macOS, disponibile anch’essa per i soli sviluppatori registrati è la 24A5298h (sostituisce la 24A5289g, rilasciata come beta 3 di macOS 15 Sequoia). macOS 15 Sequoia è compatibile con tutti i Mac con Apple Silicon e con i seguenti: da iMac 2019, Mac mini 2018, Mac Pro 2019, iMac Pro 2017 e MacBook Pro 2018 in poi.

Beta 4 di watchOS 11

È contraddistinta dal numero di versione 22R5318h la quarta build della prossima versione di watchOS, versione riservata ai soli sviluppatori registrati e che sostituisce la 22R5309f, rilasciata come beta 3 di watchOS 11. Per quanto riguarda la compatibilità, watchOS 11 è installabile su Apple Watch Series 6, Apple Watch Ultra e Apple Watch SE di seconda generazione e sui modelli successivi.

Beta 2 di tvOS 18 e visionOS 2

Apple ha rilasciato oggi anche le quarte build delle prossime versioni di tvOS e visionOS. Per quest’ultimo, la quarta versione beta di visionOS 2 (numero di build 22N5286g, sostituisce la 22N5277g, rilasciata come beta 3 di visionOS 2) è compatibile soltanto con Apple Vision Pro. Per quanto riguarda invece tvOS 18 beta 4 (numero di build 22J5324f, sostituisce la 22J5315e rilasciata come terza beta di tvOS 18): fra i dispositivi compatibili ci sono Apple TV HD (2015), oltre ad Apple TV 4K (2017) e i modelli più recenti.

Come scaricare i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi di Apple

Le nuove Release Candidate dei sistemi operativi iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 e macOS 14.6 Sonoma, sono già disponibili sia per gli sviluppatori iscritti al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che per i beta tester pubblici facenti parte dell’Apple Beta Software Program.

Discorso diverso per le beta 4 dei prossimi sistemi operativi di Apple, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2, già disponibili e scaricabili ma solo per gli sviluppatori iscritti al programma beta dedicato. Qui ci sono invece le note di rilascio, i link per scaricare quelle disponibili e altre informazioni.

Coloro i quali hanno installato le precedenti versioni in anteprima degli OS di Apple o eseguono le più recenti versioni stabili, possono accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori dalle sezioni Aggiornamento Software. Per il resto, è come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Siccome una settimana fa Apple ha rilasciato le prime beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e watchOS 11, chi volesse provarle, intanto, può installarle (qui per tutti i dettagli su come installarle e le principali novità emerse). Come sempre, aggiorneremo questo articolo non appena Apple rilascerà le relative beta pubbliche di queste nuove release.

Leggi anche: la recensione di iPhone 15 Pro Max e come installare le beta pubbliche di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS