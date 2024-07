Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese estivo, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a luglio 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a luglio 2024

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese di luglio non sembrano essere previste su Apple TV+ novità per quanto riguarda i film. L’11 luglio 2024 è in uscita nei cinema Fly Me to the Moon, commedia con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11 sulla Luna: arriverà sulla piattaforma streaming prossimamente, ma purtroppo al momento non abbiamo una data.

Potete comunque consolarvi con le numerose novità lato serie TV più in basso, oppure recuperando le pellicole uscite nei mesi precedenti, come Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena), Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix), The Family Plan (action comedy con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan) e Fingernails – Una diagnosi d’amore (film con Jeremy Allen White e Jessie Buckley ambientato in un futuro in cui una tecnologia è capace di trovare il partner ideale). Qui potete consultare la nostra selezione dei 10 migliori film disponibili su Apple TV+.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Sunny (original)

Apriamo le novità Apple TV+ lato serie TV con Sunny, una dark comedy in dieci episodi con protagonista Rashida Jones. La vita di Suzie, una donna americana che vive a Kyoto (Giappone), viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Per darle un po’ di conforto, le viene affidato Sunny, uno dei nuovi robot domestici prodotti dall’azienda elettronica del marito. All’inizio la donna non sopporta i tentativi di Sunny di riempire il vuoto che si è creato nella sua vita, ma a poco a poco tra i due nasce un’amicizia inattesa. Insieme scoprono l’oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie e restano pericolosamente invischiati in un mondo del quale Suzie non sospettava neanche l’esistenza. Disponibile in streaming dal 10 luglio 2024 (primi due episodi, poi uno a settimana ogni mercoledì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sunny.

Essere Ben (original)

Da vedere questo mese Essere Ben (titolo originale: Me), serie TV di fantascienza che segue il viaggio di un ragazzo alla scoperta di sé stesso e dei suoi superpoteri. Gli episodi raccontano le vicende di un ragazzo di 12 anni di nome Ben, alle prese con i problemi tipici della scuola media (come bulli, cotte e balli scolastici) e con la nuova famiglia in cui è arrivato subito dopo aver scoperto di possedere dei superpoteri. In 10 episodi, Ben intraprende un viaggio alla scoperta di sé e di ciò che significa veramente avere dei superpoteri. Troverà un’alleata nella sorellastra Max, che lo aiuterà a sfruttare i suoi poteri e a scoprire i segreti che si celano dietro i misteri e le tragedie della sua comunità, il tutto cercando di accettare cosa vuol dire essere Ben. Nel cast Lucian-River Chauhan nel ruolo da protagonista, Abigail Pniowsky, Dilshad Vadsaria, Amanda Reid, Jessy Yates e le guest star Kyle Howard e Sharif Atkins. Disponibile in streaming dal 12 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Essere Ben.

Omnivore (original)

Cambiamo genere perché tra le novità Apple TV+ c’è anche Omnivore, docuserie sul cibo e la cultura creata e narrata da René Redzepi, chef del Noma di Copenaghen. La serie esplora gli ingredienti che hanno costruito le società, plasmato le nostre convinzioni e cambiato per sempre la storia dell’umanità. Dalle saline del Perù alle foreste di caffè del Ruanda, fino al tonno selvaggio al largo della costa spagnola, ogni episodio celebra il modo in cui coltiviamo, trasformiamo e consumiamo le migliori risorse del mondo: quelle che mangiamo. Un viaggio coinvolgente nel mondo del cibo, che esplora la sua bellezza e le sue complessità insieme a uno dei più grandi chef a livello internazionale. Disponibile in streaming dal 19 luglio 2024.

La donna del lago (original)

Una delle novità più attese di luglio 2024 su Apple TV+ da non perdere è sicuramente La donna del lago, miniserie con Natalie Portman e Moses Ingram basata su un romanzo di successo scritto da Laura Lippman. Quando la scomparsa di una ragazzina sconvolge la città di Baltimora nel Giorno del ringraziamento del 1966, le vite di due donne convergono in una rotta di collisione fatale. Maddie Schwartz è una casalinga ebrea che cerca di liberarsi di un passato segreto e di reinventarsi come giornalista investigativa, mentre Cleo Sherwood è una madre che si muove nel sottobosco politico della comunità nera di Baltimora e fatica a mantenere la famiglia. All’inizio le loro vite così diverse sembrano muoversi in parallelo, ma quando Maddie si concentra sulla misteriosa morte di Cleo, si spalanca un baratro che mette in pericolo tutte le persone che ruotano intorno a loro. Firmata dalla visionaria regista Alma Har’el, la serie si rivela un febbrile thriller noir e un inaspettato racconto del prezzo che le donne pagano per i loro sogni. Disponibile in streaming dal 19 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La donna del lago.

Time Bandits (original)

Da non perdere questo mese anche Time Bandits, serie TV firmata Taika Waititi, Jemaine Clement e Iain Morris che si ispira al film cult omonimo uscito nel 1981 (diretto e creato da Terry Gilliam). Un divertente viaggio nel tempo e nello spazio in compagnia di un improbabile gruppo di ladri e della loro nuova recluta: un nerd undicenne con la passione per la storia. La posta in gioco è molto alta: insieme, partiranno per un’emozionante missione con l’obiettivo di salvare i genitori del ragazzo e il mondo intero. Nel cast Lisa Kudrow, Kal-El Tuck e Charlyne Yi. Disponibile in streaming dal 24 luglio 2024 (primi due episodi, poi altri otto con uscita settimanale).

Las Azules (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di luglio 2024 con Las Azules, crime drama ambientato nel 1970 e ispirato a fatti realmente accaduti. Racconta la storia di quattro donne che sfidano le norme ultraconservatrici dell’epoca e si uniscono alla prima forza di polizia femminile del Messico, solo per scoprire che la squadra è una trovata pubblicitaria per distrarre i media da un brutale serial killer. Mentre il numero dei cadaveri aumenta, María (Bárbara Mori), la cui determinazione a catturare l’assassino diventa un’ossessione, Gabina (Amorita Rasgado), il cui padre è un rinomato poliziotto, Ángeles (Ximena Sariñana), una brillante analista di impronte digitali, e Valentina (Natalia Téllez), una giovane ribelle, organizzano un’indagine segreta per raggiungere un obiettivo che nessun agente uomo è stato in grado di raggiungere e consegnare il serial killer alla giustizia. Disponibile in streaming dal 31 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Las Azules.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi (pure con qualche finale di stagione). Ecco cos’altro c’è da guardare a luglio 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Trying (finale stagione 4) – 3 luglio 2024

Presunto innocente (nuovi episodi e finale di stagione)

Tierra de mujeres – Intrecci di vite (nuovi episodi)

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Fly Me to the Moon (al cinema a luglio 2024 e in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming), The Instigators (9 agosto 2024), Carl Hiaasen’s Bad Monkey (14 agosto 2024), la seconda stagione di Pachinko – La moglie coreana (23 agosto 2024), la quarta stagione di Slow Horses (4 settembre 2024), La Maison (20 settembre 2024) e Disclaimer – La vita perfetta (11 ottobre 2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

