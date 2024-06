Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di luglio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese estivo, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a luglio 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a luglio 2024

Film in uscita su Netflix

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F (original)

Partiamo subito con una delle novità Netflix sicuramente più attese di questo mese di luglio 2024: stiamo parlando di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, sequel della popolarissima trilogia Beverly Hills Cop con protagonista Eddie Murphy. A distanza di 25 anni dall’uscita del terzo capitolo, ritorna Axel Foley, uno dei personaggi più amati interpretati dal noto attore e simbolo degli anni ’80. Il detective Axel Foley torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto. Nel cast di questo nuovo capitolo anche Kevin Bacon, Paul Reiser e Bronson Pinchot. Disponibile in streaming dal 3 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F.

La ragazza della palude

Tra i contenuti non originali Netflix vi segnaliamo La ragazza della palude, film diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones. Racconta la storia di una bambina abbandonata che è cresciuta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente, ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude. Disponibile in streaming dal 6 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La ragazza della palude.

Svaniti nella notte (original)

Da non perdere questo mese Svaniti nella notte, thriller diretto da Renato De Maria con Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis. Racconta la storia di Elena, una psichiatra americana venuta a vivere in Italia, in Puglia, per amore di Pietro, un uomo dal passato burrascoso. I due si sono sposati e hanno avuto due figli, coltivando il sogno di restaurare una masseria e farne un albergo. Ma le cose non sono andate come previsto, e ben presto Pietro ed Elena si sono separati. Una notte, i figli svaniscono nel nulla mentre sono con Pietro alla masseria. Lui li cerca ovunque e alla fine, disperato, è costretto ad avvertire Elena, con la quale è finito in causa per l’affidamento dei bambini. Una telefonata li avvisa che sono stati rapiti, e che per riaverli dovranno pagare 150.000 euro in contanti entro 36 ore. Per Elena si tratta degli strozzini con cui Pietro si è indebitato per provare inutilmente a restaurare la masseria. Pietro è costretto a rivolgersi a Nicola, un vecchio amico malavitoso, che gli propone un affare: gli darà i soldi di cui ha bisogno, ma in cambio vuole che quella notte parta per un’isola tra la Puglia e la Grecia, a sole tre ore da lì, prenda della droga da alcuni suoi “partner” commerciali e la riporti indietro. Pietro acconsente, s’imbarca in una folle avventura in mezzo al mare dalla quale esce vivo per miracolo, la mattina all’alba. Ma quando rientra a Bari trova una situazione totalmente diversa da quella che aveva lasciato solo poche ore prima: niente sembra più corrispondere alla realtà, le persone si comportano in modo assurdo, Elena in testa. A Pietro sembra di impazzire: cosa sta succedendo? Ma non ha tempo per pensare: il tempo passa e questo folle mistero deve essere risolto in fretta. Disponibile in streaming dall’11 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Svaniti nella notte.

Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi (original)

Cambiamo genere con Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi, film scritto e diretto da Stelana Kliris. Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, l’attempata rockstar John Allman (Harry Connick Jr.) decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell’idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un’antica passione che si riaccende. Disponibile in streaming dal 19 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi.

Serie TV da vedere su Netflix

Sprint (docuserie original)

Passiamo alle novità Netflix da vedere a luglio 2024 lato serie con Sprint, docuserie che scava in profondità nella psiche di atleti professionisti di tutto il mondo. Nel corso degli episodi, racconta l’allenamento svolto per diventare i più veloci del pianeta e offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte sulla posta in gioco e sul rigore mentale di velocisti che dedicano l’intera vita a tagliare il traguardo a tempo di record, mentre il loro futuro professionale si decide in poche frazioni di secondo. La prima stagione è dedicata ai migliori velocisti su strada e durante i Campionati del Mondo 2023, con Sha’Carri Richardson, Noah Lyles e Shericka Jackson tra gli altri. Disponibile in streaming dal 2 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sprint.

The Man with 1000 Kids (docuserie original)

Questo mese arriva The Man with 1000 Kids, docuserie originale in tre parti che racconta l’avvincente storia dell’affascinante truffatore olandese Jonathan Meijer, accusato di aver viaggiato in tutto il mondo ingannando future madri per convincerle a partorire i suoi figli su vasta scala. Indaga sul torbido mondo del settore della fecondazione e rivela come, a causa della mancanza di una regolamentazione a livello mondiale, alcune cliniche internazionali per la fertilità continuino a consentire donazioni anonime. Attraverso le testimonianze esclusive di un gruppo di genitori agguerriti e amareggiati, la serie svela la storia avvincente di questo YouTuber che ha truffato genitori di tutto il mondo e di come questi ultimi stiano ora facendo pressione per modificare la legge ed evitare che altre persone siano ingannate. Dagli ideatori di Lover, Stalker, Killer. Disponibile in streaming dal 3 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Man with 1000 Kids.

Vikings: Valhalla – stagione 3 (original)

Da non perdere questo mese di luglio anche la terza stagione di Vikings: Valhalla, spin-off sequel di Vikings ambientato un secolo dopo la serie originale e che racconta le vicende di alcuni dei più famosi norreni della storia. Ambientata all’inizio dell’XI secolo, la serie narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: Leif Eriksson, sua sorella Freydis e il principe norvegese Harald Sigurdsson. In questa terza stagione, ritroviamo gli eroi sette anni dopo la fine della seconda: ora Freydis è la leader incontrastata della città pagana di Jomsborg, mentre Leif e Harald hanno fatto fortuna a Costantinopoli, ma per poter realizzare i propri destini, li attendono sfide ancora più grandi. Disponibile in streaming dall’11 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Vikings: Valhalla.

Exploding Kittens (original)

Cambiamo completamente genere perché da guardare su Netflix questo mese c’è Exploding Kittens, serie comica animata tratta dal popolare e omonimo gioco di carte. La Terra fa schifo, così Dio (con la voce di Tom Ellis in lingua originale) viene licenziato e mandato sul pianeta per ristabilire un legame con gli esseri umani. Il problema è che è intrappolato nel corpo di un paffuto gatto domestico. Per riabilitarsi si trasferisce a casa di una famiglia disfunzionale e cerca di risolvere i loro problemi, ma finisce per passare tanto tempo a inseguire puntatori laser. Come se non bastasse, il vicino di casa, anch’egli un gatto, si rivela essere nientemeno che la sua nemesi, l’anticristo. Ne risulta una lotta estrema tra il bene e il male… solo che Godcat è distratto da un piccione che ha visto in giardino e Devilcat (Sasheer Zamata) è impegnato a sonnecchiare sul portatile di qualcuno. Disponibile in streaming dal 12 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Exploding Kittens.

Cobra Kai – stagione 6, parte 1 (original)

Una delle novità Netflix più attese da non perdere a luglio è senza dubbio la prima parte della sesta e ultima stagione di Cobra Kai, popolare serie originale con Ralph Macchio che fa da sequel e spin-off dei film della saga di The Karate Kid ed è ambientata 30 anni dopo i fatti accaduti durante il torneo di karate di All Valley del 1984. Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate. La sesta e ultima stagione è stata divisa in tre parti da cinque episodi ciascuna: la prima parte è disponibile in streaming dal 18 luglio 2024, la seconda dal 28 novembre 2024 e la terza dal 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della sesta stagione di Cobra Kai.

Sweet Home – stagione 3 (original)

Da vedere la terza stagione di Sweet Home, serie thriller horror coreana basata sull’omonimo webtoon di Kim Kan-bi e Hwang Young-chan che racconta la storia di un adolescente tormentato e dei suoi vicini d’appartamento: tutti lottano per sopravvivere e restare umani in un mondo nel quale le persone si trasformano in mostri feroci e seminano terrore. In questa nuova stagione, in un mondo in cui l’era dei mostri finisce e una nuova umanità ha inizio, coloro che si trovano nell’area grigia tra mostri e umani affrontano una lotta ancora più ardua per compiere una scelta difficile. Disponibile in streaming dal 19 luglio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della terza stagione di Sweet Home.

The Decameron (original)

Proseguiamo con The Decameron, serie TV di genere dark comedy ideata da Kathleen Jordan e liberamente ispirata alle novelle trecentesche del Decameron di Boccaccio. Con otto episodi in stile soap, analizza il tema fin troppo contemporaneo dei conflitti di classe in tempo di pandemia. La Firenze del 1348 è una città tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili con servitù al seguito decidono di prendersi una vacanza e rifugiarsi in una villa maestosa fino alla fine della pestilenza. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, la lotta per la sopravvivenza si fa dura tra personaggi al contempo astuti e irriverenti. Disponibile in streaming dal 25 luglio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Decameron.

Elite – stagione 8 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di luglio 2024 da guardare con l’ottava stagione di Elite, serie TV spagnola ambientata in un prestigioso liceo privato (Las Encinas) che tocca diverse tematiche sociali come la disuguaglianza, la criminalità, il razzismo, la tossicodipendenza e la sessualità. Il liceo è frequentato dai rampolli delle più ricche famiglie del Paese, e la serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti alle prese con situazioni non esattamente normali. Questa nuova stagione di otto episodi, ideata da Carlos Montero e Jaime Vaca, accoglierà nuovi volti tra cui Ane Rot (Il club dei lettori assassini) e Nuno Gallego (UPA Next), mentre Mina el Hammani tornerà nel ruolo di Nadia. Disponibile in streaming dal 26 luglio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale dell’ottava stagione di Elite.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, reality show, anime e documentari, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix. In particolare, vi segnaliamo:

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri – 1° luglio 2024

The Rising of the Shield Hero (stagione 1) – 1° luglio 2024

La meglio gioventù – 1° luglio 2024

Io, noi e Gaber – 1° luglio 2024

I Croods 2 – Una nuova era – 1° luglio 2024

Bodies Bodies Bodies – 2 luglio 2024

Rhythm + Flow: Francia (stagione 3, reality show original) – 4/11/18/21 luglio 2024

Fast & Furious 9 – 5 luglio 2024

M3gan – 9 luglio 2024

Receiver (serie sport original) – 10 luglio 2024

Titanic – 15 luglio 2024

Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi (serie sport original) – 17 luglio 2024

Too Hot to Handle (stagione 6, reality show original) – 19/26 luglio 2024

Babylon – 21 luglio 2024

L’immensità – 22 luglio 2024

Il principe dei draghi (stagione 6, original) – 26 luglio 2024

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – 26 luglio 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a luglio 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.