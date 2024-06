Cosa vedere tra le novità Disney+ di luglio 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di quattro anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a luglio 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a luglio 2024

Film in uscita su Disney Plus

Descendants: L’ascesa di Red (original)

Apriamo le novità Disney+ di luglio 2024 con Descendants: L’ascesa di Red, nuovo attesissimo film della saga che vede protagonisti i figli adolescenti degli iconici eroi e cattivi Disney. Ora preside di Auradon, l’ex ragazzina cattiva Uma invita a scuola un’altra VK (Villain Kid), Red, la figlia ribelle della tirannica Regina di Cuori di Wonderland. La Regina di Cuori serba da tempo rancore nei confronti di Auradon, soprattutto verso Cenerentola, e coglie l’occasione per vendicarsi quando accompagna la figlia a scuola. Quando la Regina di Cuori organizza un colpo di Stato contro Auradon, Red deve collaborare con Chloe, la figlia perfezionista di Cenerentola, per viaggiare indietro nel tempo e cercare di annullare l’evento traumatico che ha portato la giovane Regina di Cuori verso la malvagità. Oltre a Kylie Cantrall e Malia Baker, il film è interpretato da un nuovo gruppo di personaggi, tra cui Brandy (Cenerentola), Rita Ora (Regina di Cuori), Dara Reneé (Uliana), Ruby Rose Turner (Bridget/Regina di Cuori da giovane), Morgan Dudley (Ella/Cenerentola da giovane), Joshua Colley (Uncino da giovane), Peder Lindell (Morgie), Grace Narducci (Fay/Fata Smemorina da giovane), Jeremy Swift (Preside Merlino), Paolo Montalban (Re Azzurro) e Leonardo Nam (Cappellaio Maddox). Questo quarto capitolo include sette nuove canzoni originali, due reprise e una cover di “So This Is Love” dal classico film d’animazione Cenerentola, che coinvolgeranno gli spettatori in un viaggio emotivo insieme a nuovi personaggi. La colonna sonora originale Descendants: The Rise of Red Original Soundtrack è prevista per il 12 luglio, pubblicata da Walt Disney Records. Il film è disponibile in streaming dal 12 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Descendants: L’ascesa di Red.

Descendants, Descendants 2 e Descendants 3 – Sing-Along (original)

Nel mese di arrivo del nuovo capitolo, sbarcano su Disney+ anche gli altri tre film nelle rispettive versioni Sing-Along (karaoke): nel primo lungometraggio, Descendants, i figli dei cattivi Disney hanno la possibilità di riscattarsi frequentando l’Auradon Prep; in Descendants 2, Mal ritorna sull’Isola degli Sperduti e affronta Uma, la figlia di Ursula, mentre in Descendants 3 l’apertura della barriera mette a rischio la sicurezza di Auradon. Le normali versioni dei tre film risultano già disponibili sulla piattaforma, mentre queste versioni Sing-Along sono disponibili in streaming dal 12 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Descendants.

Serie TV da vedere su Disney+

Non sono ancora morta – stagione 2

Apriamo le novità Disney+ da vedere lato serie TV con la seconda stagione di Non sono ancora morta, serie con Gina Rodriguez, Hannah Simone e Lauren Ash basata sui libri di Alexandra Potter Confessions of a Forty-Something F**k Up. Si concentra su Nell Serrano, una giornalista americana incline agli incidenti. Nell ha lasciato il suo ultimo impiego per trasferirsi nel Regno Unito con il suo innamorato, ma ora che la relazione è finita, torna negli Stati Uniti, ritrovandosi una donna alla soglia dei 40 anni non solo single, ma anche senza lavoro e quindi al verde. Quando cerca di riprendere in mano la sua carriera, non può fare altro che accettare l’unico posto di lavoro che è riuscita a trovare e che le è stato concesso dal suo nuovo capo: scrivere necrologi. E le cose si fanno ancora più strane quando inizia a incontrare i fantasmi delle persone di cui cura gli annunci mortuari, che solo lei può vedere e sentire. Questi fantasmi si rivelano una improbabile fonte di consigli sulla vita, ai quali Nell cerca di dare ascolto mentre ricostruisce la propria. Disponibile in streaming dal 3 luglio 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Non sono ancora morta.

American Dad – stagione 19

Da guardare a luglio la nuova stagione di una delle più popolari serie animate: stiamo parlando della diciannovesima stagione di American Dad, che offre nuove avventure per la famiglia Smith, che vive a Langley Falls, Virginia, e che è composta da Stan Smith, agente della CIA repubblicano, sua moglie Francine e i due figli adolescenti Hayley e Steve. Alla famiglia si aggiungono come sempre Roger, un alieno che ha salvato Stan dall’Area 51, e Klaus, un uomo nel corpo di un pesce rosso risultato di un esperimento della stessa CIA e che parla con accento tedesco. La nuova stagione è composta da 22 episodi. Disponibile in streaming dal 3 luglio 2024 (tutti gli episodi).

Under the Bridge (original)

Da non perdere questo mese su Disney+ Under the Bridge, nuova miniserie originale basata sull’omonimo libro dell’acclamata autrice Rebecca Godfrey. Racconta la vera storia avvenuta nel 1997 della quattordicenne Reena Virk (Vritika Gupta), uscita per raggiungere gli amici a una festa e mai tornata a casa. Attraverso gli occhi di Rebecca Godfrey (Riley Keough) e di un’agente di polizia locale (Lily Gladstone), la serie porta il pubblico dentro al mondo nascosto delle ragazze accusate dell’omicidio, rivelando verità sorprendenti su un improbabile assassino. Disponibile in streaming dal 10 luglio 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Under the Bridge.

Will Trent – stagione 2 (Star original)

Tra le novità Disney+ di luglio anche la seconda stagione di Will Trent, serie TV basata sui romanzi di Karin Slaughter con protagonista l’omonimo agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI). Vede in prima fila Will Trent (Ramón Rodríguez), che è stato abbandonato alla nascita e ha vissuto un’infanzia difficile nel sovraffollato sistema di affidamento di Atlanta, passando da una famiglia all’altra. Nonostante la dislessia l’uomo si è affermato fino a diventare un agente speciale del GBI ed è determinato a usare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui. In questa nuova stagione, composta da 10 episodi, ci saranno nuovi e intricati casi da risolvere, con un mix di azione, suspense ed emozioni. Disponibile in streaming dal 17 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Will Trent.

It’s Always Sunny in Philadelphia

Non si tratta di una novità assoluta, perlomeno per gli Stati Uniti, ma vi segnaliamo l’arrivo su Disney+ di tutte le 16 stagioni di It’s Always Sunny in Philadelphia, popolarissima sitcom ideata e sviluppata da Rob McElhenney insieme a Glenn Howerton. La serie ruota intorno alle vicende di quattro amici particolarmente disonesti, nullafacenti, egoisti e manipolatori, che gestiscono insieme un pub irlandese nel sud di Philadelphia: Charlie Kelly (Charlie Day), Mac McDonald (Rob McElhenney), Dennis Reynolds (Glenn Howerton) e Dee Reynolds (Kaitlin Olson). La serie si diverte ad affrontare in maniera politicamente scorretta e sarcastica temi sociali di grande impatto. Dalla seconda stagione entra nel cast Danny DeVito, che interpreta il padre dei fratelli Reynolds. Disponibile in streaming dal 24 luglio 2024 (prime 8 stagioni) e dal 31 luglio 2024 (le altre 8 stagioni). Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di It’s Always Sunny in Philadelphia.

Futurama – stagione 12 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di luglio 2024 con l’attesa dodicesima stagione di Futurama, che segue la stagione lanciata la scorsa estate dopo una pausa lunga una decina di anni. Parliamo di una delle serie animate più popolari di sempre, che vede protagonista Philip Fry (Billy West nella versione originale), un fattorino della pizza venticinquenne che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si risveglia 1.000 anni dopo con una nuova vita e un nuovo e “diversificato” gruppo di amici, tra cui Leela (Katey Sagal), un’aliena con un occhio solo tosta ma adorabile, e Bender, un robot con caratteristiche e difetti umani. La nuova stagione, composta da 10 episodi, riprende la vicenda esattamente da dove era stata interrotta lo scorso settembre. Disponibile in streaming dal 29 luglio 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della dodicesima stagione di Futurama.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi o finali di stagione. Per i più piccoli vi segnaliamo l’arrivo di Bluey Minisodes, con episodi brevi (1-3 minuti) che mettono in luce momenti divertenti e dolci di Bluey e Bingo, con interazioni e giochi che esplorano ulteriormente i personaggi e il mondo di Bluey. In più sono in arrivo questo mese nuovi episodi della settima stagione di 9-1-1, il proseguimento di serie come Criminal Minds: Evolution e i finali di stagione di The Acolyte: la Seguace, The Kardashians, Grey’s Anatomy, Tracker, Station 19, Welcome to Wrexham e Clipped.

Clipped (finale di stagione) – 2 luglio 2024

Bluey Minisodes (corti) – 3 luglio 2024

Tracker (finale di stagione) – 10 luglio 2024

Grey’s Anatomy (finale stagione 20) – 11 luglio 2024

The Acolyte: la Seguace (finale di stagione) – 17 luglio 2024

9-1-1 (nuovi episodi stagione 7) – 17 luglio 2024

Station 19 (finale stagione 7) – 18 luglio 2024

Welcome to Wrexham (finale stagione 3) – 24 luglio 2024

The Kardashians (finale stagione 5) – 25 luglio 2024

Criminal Minds: Evolution (nuovi episodi stagione 17) – ogni mercoledì

Vi ricordiamo inoltre che dallo scorso autunno sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a luglio 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?