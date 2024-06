Le novità Amazon Prime Video di luglio 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese estivo (anche con la prova gratuita), nel quale cade l’Amazon Prime Day 2024.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a luglio 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Space Cadet (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di luglio 2024 da vedere con Space Cadet, nuovo film originale con protagonista Emma Roberts. Tiffany “Rex” Simpson ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta prendendo la piega desiderata. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e, grazie ad un piccolo abbellimento ad opera della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu), la sua domanda “truccata” le vale l’ingresso nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA. Messa alle strette, Rex deve affidarsi alla propria prontezza di spirito, forza d’animo e determinazione per rientrare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper), l’hanno sicuramente notata, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l’addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura? Scritta e diretta da Liz W. Garcia (Purple Hearts, The Sinner), una commedia sul potere di essere sé stessi, per seguire i propri sogni e puntare alle stelle. Disponibile in streaming dal 4 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Space Cadet.

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente

Da non perdere questo mese Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, film diretto da Francis Lawrence, adattamento dell’omonimo romanzo di fantascienza di Suzanne Collins e prequel/spin-off del film Hunger Games (2012). Racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. A diciotto anni, il ragazzo viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games e spera in questo modo di poter rialzare il nome della sua casata, caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Dovrà essere il mentore del tributo femminile del Distretto 12, Lucy Gray Baird (R​achel Zegler), che nonostante le sue misere origini riesce ad affascinare quasi tutta Panem durante la cerimonia della mietitura. Dopo la performance, Coriolanus capisce che potrebbe usare la situazione a suo favore: facendo gioco di squadra con Lucy, unendo la loro astuzia politica e il loro istinto per lo spettacolo, cercheranno di sopravvivere in una corsa contro il tempo, al termine della quale verrà decretato chi sarà l’usignolo e chi il serpente. Disponibile in streaming dal 5 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente.

Caracas

Inizialmente previsto per il mese di giugno, arriva in realtà a luglio Caracas, film diretto e interpretato da Marco D’amore al fianco di Toni Servillo. Racconta la storia di Giordano Fonte, uno scrittore partenopeo tornato a Napoli dopo diversi anni di lontananza. L’uomo gira per una città che inghiotte l’individuo e lo terrorizza, ma al contempo lo affascina. Insieme a lui c’è Caracas, un uomo dell’estrema destra e prossimo alla conversione all’Islam. Caracas cerca qualcosa, una verità sulla vita, che sembra impossibile da trovare. Giordano con i suoi versi canta un amore impossibile, quello tra Caracas e Yasmina, mentre si addentra in una città, dove ognuno spera di non perdersi mai o di trovare il giusto vicolo per salvarsi. Tutti sognano, dopo un incubo, di poter riaprire gli occhi e di raggiungere, dopo una lunga e oscura notte, una giornata luminosa. Disponibile in streaming dall’11 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Caracas.

Arcadian

Da guardare questo mese di luglio su Prime Video c’è Arcadian, nuova pellicola action apocalittica con Nicolas Cage. In un futuro prossimo, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita incontrano sul proprio cammino. Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul sceglie di lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo prima dell’arrivo delle creature. Proprio quando riesce a rintracciare il ragazzo, si scatena una battaglia da incubo e Paul rimane gravemente ferito. Ora i gemelli devono escogitare un piano disperato per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per tenerlo in vita. Disponibile in streaming dal 12 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Arcadian.

A luci spente

Proseguiamo con A luci spente, film diretto da Christian Sesma con protagonista Frank Grillo. Max (Mekhi Phifer), loquace ex detenuto, assume Duffy, veterano senzatetto, per lottare in fight club clandestini. Dopo la prima vittoria, i due vanno a Los Angeles: Duffy vuole fare ammenda, mentre Max deve pagare il boss Sage Parker (Dermot Mulroney). Duffy vince, ma rimane coinvolto nel mondo del crimine e lavora con Ellen (Jaime King), partner di Sage e poliziotta. Più si addentra in questo mondo, più i rischi aumentano. Riuscirà Duffy a salvare sé e Max? Potete scoprirlo dal 12 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A luci spente.

My Spy: La Città Eterna (original)

Da vedere tra le novità Amazon Prime Video di luglio 2024 c’è My Spy: La Città Eterna, action comedy che vede il ritorno del divertente e dinamico duo composto da Dave Bautista e Chloe Coleman (protagonisti di My Spy). L’adolescente Sophie riesce a convincere JJ a farla partire per una gita scolastica in Italia, ma non senza di lui. L’agente della CIA, infatti, non solo l’accompagnerà, ma la controllerà per tutto il tempo con l’intento di tenerla al sicuro. I due, però, finiscono per diventare pedine di un complotto terroristico internazionale, che ha posto una bomba sotto il Vaticano e che ha preso di mira il capo della CIA, David Kim (Ken Jeong), e suo figlio Collin (Taeho K), che è anche uno dei migliori amici di Sophie. Disponibile in streaming dal 18 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di My Spy: La Città Eterna.

Il Ministero della Guerra Sporca (original)

Restiamo sui contenuti originali e chiudiamo le principali novità Prime Video di luglio lato film con Il Ministero della Guerra Sporca, basato su documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti. Una action comedy incentrata sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming. L’unità di combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e cani sciolti, parte per un’audace missione contro i nazisti, servendosi di tecniche di combattimento assolutamente non convenzionali e decisamente “sporche”. Il loro approccio temerario alla guerra ha cambiato il corso della storia, gettando le basi per i Servizi Aerei Speciali britannici e le moderne missioni segrete. Il film è diretto da Guy Ritchie ed è prodotto da Jerry Bruckheimer: vede un ricco cast che comprende Henry Cavill, Eiza González e Alan Ritchson. Disponibile in streaming dal 25 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Ministero della Guerra Sporca.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Sausage Party: Cibopolis (original)

Le novità Prime Video di luglio lato serie TV si aprono con Sausage Party: Cibopolis, miniserie basata sul film di animazione per adulti Sausage Party (2016) e sequel di quest’ultimo. Nei suoi 8 episodi, segue Frank, Brenda, Barry e Sammy alle prese con la fondazione di una società del cibo su misura per loro. La comunità dei cibi del supermercato, capitanata dal wurstel Frank e dalla sua compagna panina Brenda, deve affrontare una sfida molto complessa: ora che sono fuggiti, basta un possente acquazzone a far rimpiangere loro la tranquillità del supermarket. Ma non ci si può arrendere così facilmente: forse l’unica maniera di sopravvivere è affidarsi all’intelligenza umana, che come tutti sanno non risiede nel cervello… ma in un’altra parte del corpo. Nella versione originale, confermato il cast di star al doppiaggio: Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, Edward Norton e Will Forte. Disponibile in streaming dall’11 luglio 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sausage Party: Cibopolis.

Those About to Die

Tra i più attesi contenuti da guardare sulla piattaforma Amazon c’è anche Those About to Die, serie TV diretta da Roland Emmerich disponibile in esclusiva e ambientata ai tempi dell’Impero Romano. Roma 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori. Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi, e avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l’intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, sono enormi, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi. Creata dallo scrittore candidato all’Oscar Robert Rodat e ispirata all’omonimo libro di Daniel P. Mannix, la serie ci conduce nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte tra gladiatori nell’antica Roma. Nel cast Antony Hopkins. Disponibile in streaming dal 19 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Those About to Die.

Betty La Fea, la storia continua (original)

Prosegue la serie cult colombiana Betty La Fea, che torna con nuovi episodi a distanza di 20 anni. In Betty La Fea, la storia continua viene raccontato ciò che accade dopo il “e vissero felici e contenti”. Trascorsi due anni dalla sua uscita da Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando, ma sull’orlo del divorzio, cercando disperatamente di connettersi con la figlia adolescente e chiedendosi se sia felice con il percorso scelto. Roberto, padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è passato a miglior vita e il suo ultimo desiderio è che Betty torni in azienda. Betty dovrà ricostruire il rapporto con sua figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, che è determinato a riconquistare il suo affetto. Betty si riunirà con le maliziose pettegole del Cuartel de las Feas, l’arrogante e vanitoso Hugo Lombardi e la seduttiva cacciatrice di dote Patricia “La Peliteñida”, ognuno dei quali ha attraversato i propri cambiamenti e lotte in questi 20 anni. Disponibile in streaming dal 19 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Betty La Fea, la storia continua.

Sul più Bello – La serie (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video di luglio 2024 con Sul più Bello – La serie, che vede il proseguimento delle avventure di Marta e dei suoi amici dopo il successo della trilogia originale di lungometraggi. Marta, affetta da fibrosi cistica, e i suoi amici Jacopo e Federica sono sempre stati una famiglia, e si sono sostenuti a vicenda condividendo momenti belli e brutti. Ora che sono cresciuti, i tre amici devono affrontare nuove sfide, come l’amore, il matrimonio e la ricerca del lavoro dei loro sogni. Quello a cui Marta non è preparata, però, è la perdita di Federica in un tragico incidente. Questo getta un’ombra sulla sua vita che riuscirà a dissipare grazie all’aiuto di alcuni vecchi amici, come Jacopo, il suo fidanzato Dario e Gabriele (l’ex di Marta), e di alcuni nuovi, come Aurora (la fidanzata di Federica) e Nicola, un uomo affascinante che partecipa con Marta ad un gruppo di sostegno per persone con malattie terminali. Disponibile in streaming dal 29 luglio 2024.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Approfittando dell’arrivo del nuovo capitolo della saga (prequel/spin-off), questo mese da vedere su Prime Video c’è Hunger Games, film con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth e il compianto Donald Sutherland; in più è in arrivo una nuova stagione di Naruto: Shippuden. Questo è anche il mese del gran finale della quarta stagione di The Boys: la serie è già stata rinnovata per una quinta stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare a luglio 2024 su Amazon Prime Video:

Hunger Games – 1° luglio 2024

Naruto: Shippuden (stagione 9) – 1° luglio 2024

The Boys (finale stagione 4, original) – 18 luglio 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

The Son – 10 luglio 2024

Grazie ragazzi – 11 luglio 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Shin Getter Robo Re: MODEL (fino al 24 luglio 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare Batman: Caped Crusader (1° agosto 2024), la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (29 agosto 2024), Citadel: Diana e la seconda stagione di Sono Lillo.

Trattandosi del mese del Prime Day 2024, dal 4 luglio il periodo di prova gratuito di numerosi Channels viene esteso per 30 giorni. Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

