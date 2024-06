Quali sono le novità da vedere a luglio 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese estivo. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a luglio 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

K9 – Squadra antidroga

Apriamo le novità NOW e Sky di luglio 2024 da vedere con K9 – Squadra antidroga, action thriller con Aaron Eckhart, Penelope Mitchell e Stephen Lang ambientato a Los Angeles. L’agente di polizia Jake Rosser e il suo cane addestrato Ace restano coinvolti in una sparatoria con dei trafficanti di droga. Ace resta ucciso e Jake vorrebbe scovare a tutti i costi i colpevoli, ma viene sospeso, osteggiato dai superiori e dai media. Decide così di indagare da solo con l’aiuto di Socks, un violento cane addestrato con incisivi in titanio e un passato misterioso. Riuscirà a venirne a capo? Potete scoprirlo dal 1° luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di K9 – Squadra antidroga.

Past Lives

Cambiamo completamente genere con Past Lives, film diretto da Celine Song, al debutto alla regia. Racconta la storia di Nora e Hae Sung (Moon Seung-ah e Seung Min Yim), due amici d’infanzia molto legati tra loro. I due vengono separati quando la famiglia di Nora decide di emigrare dalla Corea del Sud al Canada e finiscono col perdersi di vista. Crescendo in America, Nora (Greta Lee) riesce a coronare il suo sogno di scrivere per vivere e si trasferisce a New York. Nel frattempo Hae Sung (Teo Yoo) sta svolgendo la leva militare obbligatoria in Corea. Vent’anni dopo i due si incontrano e trascorrono insieme una settimana, durante la quale si ritroveranno ad affrontare nozioni come amore e destino. La pellicola è stata presentata al Sundance Film Festival e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui cinque candidature ai Golden Globe e due candidature agli Oscar. Disponibile dal 4 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Past Lives.

Emily

Da non perdere questo mese di luglio su NOW e Sky On Demand il film Emily, che racconta la storia di Emily Brontë, la giovane e irriverente scrittrice inglese (interpretata da Emma Mackey). Un’anziana Emily viene spinta dalla sorella Charlotte a raccontare cosa l’abbia ispirata durante la stesura di Cime Tempestose, uno dei romanzi più amati. Così ha inizio il racconto della vita dell’autrice e della ricerca della sua voce letteraria. Il viaggio introspettivo vede la giovane Emily affrontare alcuni drammi familiari e superare i confini della sua vita di donna dell’Ottocento. La ragazza è una ribelle, e differentemente dalle altre ragazze della sua età non è attratta dalla prospettiva di un vantaggioso matrimonio che possa donarle una vita agiata né accetta un destino professionale come insegnante, uno dei pochi mestieri riservati alle donne del tempo. Emily è sagace, desiderosa di apprendere, ma soprattutto vuole essere libera di pensare con la sua testa, e ciò le causa diversi problemi in famiglia, dove non viene compresa; affascina perfino William Weightman (Oliver Jackson-Cohen), il curato incaricato di insegnarle francese e uno dei pochi che la esorta a scrivere. Saranno gli ostacoli della vita, un travolgente amore impossibile, una società e una famiglia che la vuole diversa che porteranno la scrittrice a trovare il suo stile femminile e provocatorio, grazie al quale potrà esprimere il suo potenziale creativo e la sua libertà artistica. Disponibile dal 7 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Emily.

Mean Girls

Da guardare anche Mean Girls, basato sull’omonimo spettacolo teatrale e remake in versione musical del celebre e omonimo film del 2004 con Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey e Amanda Seyfried. Racconta la storia dell’adolescente Cady Heron (stavolta interpretata da Angourie Rice). Dopo essere tornata dall’Africa, la ragazza inizia a frequentare la North Shore High School con i suoi coetanei, ma qui incontra un gruppo di ragazze sprezzanti, superficiali e vanitose, guidate da Regina George (Reneé Rapp). Disponibile dal 9 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mean Girls.

Caracas

Proseguiamo con i film da vedere a luglio con Caracas, pellicola diretta e interpretata da Marco D’amore al fianco di Toni Servillo. Racconta la storia di Giordano Fonte, uno scrittore partenopeo tornato a Napoli dopo diversi anni di lontananza. L’uomo gira per una città che inghiotte l’individuo e lo terrorizza, ma al contempo lo affascina. Insieme a lui c’è Caracas, un uomo dell’estrema destra e prossimo alla conversione all’Islam. Caracas cerca qualcosa, una verità sulla vita, che sembra impossibile da trovare. Giordano con i suoi versi canta un amore impossibile, quello tra Caracas e Yasmina, mentre si addentra in una città, dove ognuno spera di non perdersi mai o di trovare il giusto vicolo per salvarsi. Tutti sognano, dopo un incubo, di poter riaprire gli occhi e di raggiungere, dopo una lunga e oscura notte, una giornata luminosa. Disponibile dal 11 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Caracas.

Doggy Style

Tra le novità NOW e Sky di luglio anche Doggy Style, commedia diretta da Josh Greenbaum con Will Forte e con un cast di doppiatori (voce originale) che comprende Will Ferrell, Isla Fisher, Randall Park e Jamie Foxx. Racconta la storia di Reggie, un Border Terrier dall’indole ottimista, che viene abbandonato dal suo padrone Doug per le vie della città. Innocentemente, Reggie crede che non sia stata una cosa voluta e che il suo amato padrone non farebbe mai una cosa così spregevole. In seguito il cane incontra Bug, un Boston Terrier randagio, per nulla elegante, con una bella parlantina, amante della sua libertà e che non si fida per nulla della bontà dei padroni. Grazie a lui, Reggie riesce a capire che lo smarrimento di Doug era intenzionale e premeditato e quanto l’uomo sia una persona orribile e senza sentimenti. Deciso a vendicarsi, Reggie si allea con Bug e con altri cani rimasti delusi dagli esseri umani, come il brillante Pastore Australiano Maggie, che è stata sostituita con un cucciolo dal suo padrone, e l’ansioso alano Hunter, stanco del suo impiego come animale da supporto emotivo. Il gruppo decide di mettere su un piano per aiutare il loro amico, che prevede di rintracciare la casa di Doug e vendicarsi mordendogli… l’estremità di sé stesso a cui lui è più affezionato. Disponibile dal 13 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Doggy Style.

Maigret

Cambiamo anche qui completamente genere con Maigret, film diretto da Patrice Leconte con protagonista Gerard Depardieu. Segue la storia di una giovane ragazza che una mattina di marzo viene trovata morta, uccisa con cinque coltellate, in Place Vintimille a Parigi, con indosso un abito da sera e una borsetta. Nessun elemento identifica il cadavere. A indagare sul caso sarà il commissario Maigret, che grazie al suo metodo e alla sua attenzione per i dettagli riesce a poco a poco a ricostruire la storia della vittima. Nessuno sembra conoscere o ricordare la giovane, ma il commissario scopre che si tratta di Louise Laboine, una ragazza di 16 anni, trasferitasi qualche anno prima a Parigi nel tentativo di dare una svolta alla sua vita. Louise aveva stretto amicizia con Jeanine Armenieu, una giovane in cerca di fortuna riuscita ad arrivare alle porte dell’alta società, a differenza della vittima. Riuscirà il commissario Maigret a risolvere l’intricato caso? Potete scoprirlo dal 15 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maigret.

Dead Shot – Vendetta disperata (original)

Da vedere a luglio Dead Shot – Vendetta disperata, film Sky Original firmato Charles e Thomas Guard con Colin Morgan, Máiréad Tyers, Aml Ameen e Mark Strong. Durante un’imboscata, l’ex paramilitare irlandese in pensione Michael è testimone dell’assassinio della moglie incinta da parte dell’ufficiale delle forze speciali britanniche Tempest. Ferito e creduto morto, l’irlandese riesce a fuggire, cercando vendetta per le strade buie e paranoiche della Londra degli anni ’70. Crudo e pieno di suspense, un thriller adrenalinico che lascia il pubblico a riflettere sul vero costo della vendetta. Disponibile dal 18 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dead Shot – Vendetta disperata.

Blue Beetle

Una delle novità più attese su NOW e Sky On Demand di questo mese di luglio è Blue Beetle, film basato sull’omonimo personaggio DC Comics. Vede protagonista il giovane Jaime Reyes (Xolo Maridueña). Fresco di laurea, il ragazzo è appena tornato a Palmera City, la sua citta natale, pieno di entusiasmo e di progetti per il futuro. Jaime si rende conto presto che il posto che lo ha visto crescere è profondamente cambiato durante la sua assenza e che dovrà darsi da fare per trovare il suo posto nel mondo e adattarsi alle responsabilità dell’età adulta. Un giorno, mentre è impegnato in un lavoro part-time, trova un pacco indirizzato a lui, con un misterioso manufatto che prende vita e gli salta letteralmente addosso. Invece di attaccarlo, l’artefatto si lega a lui in modo simbiotico: intorno al corpo di Jamie si forma un esoscheletro ad alta tecnologia e a forma di scarabeo che gli conferisce poteri incredibili. Oltre a creare una corazza difensiva, gli permette di essere più forte e agile e di creare armi e strumenti di attacco. Con la sua nuova identità di Blue Beetle, il ragazzo inizia a usare i suoi poteri per combattere il crimine e proteggere gli abitanti della sua città. Mentre cerca anche di scoprire le misteriose origini dello Scarabeo, Jamie s’imbatte in Victoria Kord (Susan Sarandon), una ricca donna d’affari senza scrupoli che vuole quella potente arma a tutti i costi. Disponibile dal 22 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blue Beetle.

La sala professori

Proseguiamo con La sala professori, film tedesco che è stato candidato al 73° Festival internazionale del cinema di Berlino e all’Oscar come miglior film in lingua straniera nel 2024. La vicenda si svolge in una scuola media tedesca e vede protagonista Carla Nowak (Leonie Benesch), una giovane insegnante di matematica ed educazione fisica che è entrata da poco a far parte del corpo docente. Al suo primo lavoro, lo affronta con passione e idealismo. Tutto procede per il meglio fino a quando cominciano a verificarsi dei piccoli furti all’interno della scuola. Il principale sospettato di questi furti è un alunno turco: quando viene sottomesso a un umiliante interrogatorio dalla preside, Carla prende a cuore il suo caso e decide di indagare segretamente in prima persona per scoprire la verità. Usando la videocamera del suo computer e un portafogli come esca, riesce a registrare il braccio di qualcuno che lo ruba. Carla riconosce il braccio, è quello di una segretaria dell’istituto che quel giorno indossava la stessa camicia, che è anche la madre di un allievo di Carla. Questo metterà in crisi la giovane insegnante e innescherà una serie di conseguenze negative che le si ritorceranno contro. Disponibile dal 25 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La sala professori.

Five Nights at Freddy’s

Chiudiamo le principali novità lato film con Five Nights at Freddy’s, horror diretto da Emma Tammi con Josh Hutcherson e Matthew Lillard basato sull’omonimo videogioco creato da Scott Cawthon. Racconta come una guardia di sicurezza notturna in difficoltà, Mike Schmidt, inizi a lavorare per una tavola calda locale, il Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre sta svolgendo il primo turno di lavoro, si rende conto che quella notte non sarà così facile da portare a termine. L’uomo scopre che i robot animatronici del locale non sono semplice ferraglia, ma sono vivi. La notte queste creature si animano e reclamano un tributo di sangue. Riuscirà Mike a sopravvivere per cinque notti nella tavola calda infestata? Disponibile dal 29 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Five Nights at Freddy’s.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Helgoland 513 (original)

Passiamo alle novità lato serie TV con Helgoland 513, serie originale post-apocalittica creata da Robert Schwentke e ambientata nel 2034. Dopo una pandemia globale, l’isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventata l’ultimo rifugio sicuro dell’umanità. Vi è stata istituita una società totalitaria che tollera solo 513 persone sull’isola e impone ai suoi cittadini uno spietato sistema di crediti sociali basato sulla loro “utilità”. Allo stesso tempo, una forza pericolosa proveniente dalla terraferma si prepara a invadere l’isola. Disponibile dal 19 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Helgoland 513 (v.o.).

FBI: International – stagione 2

Da non perdere questo mese il proseguimento di FBI: International: in arrivo la seconda stagione dello spin-off della serie FBI, che segue gli agenti d’élite dell’International Fly Team dell’FBI con sede a Budapest, incaricati di localizzare e neutralizzare eventuali minacce contro gli americani, ovunque si trovino. Non autorizzato alla detenzione di armi, il team si affida all’intelligenza, alla prontezza di pensiero e ai muscoli mentre mette a rischio la propria vita per proteggere gli Stati Uniti e la sua gente. Disponibile dal 21 luglio 2024.

Gentleman Jack – stagione 2 (finale)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di luglio 2024 con la seconda e ultima stagione di Gentleman Jack, serie TV firmata HBO e BBC. Il dramma storico è basato sui diari di Anne Lister, un’imprenditrice e proprietaria terriera che nell’Inghilterra vittoriana ebbe il coraggio di trasgredire le convenzioni sociali passando per questo nel ricordo dei posteri come la “prima lesbica moderna”. I nuovi otto episodi partono da poche settimane dopo il “matrimonio” segreto di Anne con la ricca Ann (Sophie Rundle). Mentre quest’ultima cerca di riprendersi dai suoi continui problemi di salute mentale a York, Anne pianifica il trasferimento a Shibden con il padre Jeremy, la zia Anne e la sorella Marian. Disponibile dal 31 luglio 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Gentleman Jack.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per luglio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a luglio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i nuovi episodi della seconda stagione di House of the Dragon, le Collection riguardanti Robert De Niro (dal 1° al 5 luglio 2024), Ocean’s (dal 13 al 15 luglio 2024), Jack Ryan (dal 20 al 26 luglio) e non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare a luglio 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Transplant (stagione 3) – 2 luglio 2024

Pare parecchio Parigi – 8 luglio 2024

Finalmente l’alba – 21 luglio 2024

Broad City (stagione 5) – 22 luglio 2024

Nina dei lupi – 28 luglio 2024

Holiday – 31 luglio 2024

House of the Dragon (nuovi episodi stagione 2) – ogni lunedì

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

