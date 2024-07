A due settimane esatte dal rilascio delle prime beta, Apple prosegue con lo sviluppo delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi rilasciandone le nuove versioni in anteprima.

Sono riservate agli sviluppatori registrati le beta 2 di iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, macOS 14.6 Sonoma e visionOS 1.3, i nuovi aggiornamenti che arriveranno in forma stabile fra alcune settimane, introducendo le ultime novità e aggiustamenti prima dei prossimi major update: iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2. In attesa del rilascio delle relative beta pubbliche, eccone alcuni dettagli e le informazioni per installarle.

Prosegue il sesto ciclo di sviluppo degli OS di Apple

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio agli sviluppatori delle beta 2 dei vari iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 Sonoma, visionOS 1.3 e tvOS 17.6; si tratta, per tutti questi sistemi operativi di ultima generazione, del secondo passo nel sesto e ultimo ciclo di sviluppo, fondamentale per correggere i bug emersi dalle versioni stabili più recenti e anche per sistemare ulteriormente le questioni legate al Digital Market Act nell’Unione Europea.

Scopriamo i dettagli di tutte queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di luglio (dato che iOS 16.6 e compagnia vennero rilasciati da Apple lo scorso 24 luglio 2023).

Beta 2 di iOS 17.6 e iPadOS 17.6

La seconda build in anteprima del sesto aggiornamento intermedio di iOS, per ora disponibile nella sola versione “per sviluppatori” per gli iPhone compatibili (cioè dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile nella sola versione “per sviluppatori” sugli iPad compatibili, è la 21G5061c (sostituisce la 21G5052e rilasciata come prima versione beta di iOS 17.6 e iPadOS 17.6 nella serata del 17 giugno scorso).

Beta 2 di macOS 14.6 Sonoma

Guardando invece alla seconda build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS, anch’essa disponibile nella sola versione “per sviluppatori” su tutti i computer Mac compatibili, si tratta della 23G5061b (sostituisce la 23G5052d rilasciata come prima versione beta di macOS 14.6 Sonoma lo scorso 17 giugno).

Beta 2 di watchOS 10.6

La seconda build in anteprima del sesto aggiornamento intermedio di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per sviluppatori” per tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero da Watch 4 in poi) è la 21U5560b (e sostituisce la 21U5551b rilasciata come prima versione beta di watchOS 10.6, sempre lo scorso 17 giugno).

Beta 2 di tvOS 17.6 e audioOS 17.6

C ‘è anche la seconda build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (il software per HomePod), la 21M5054a che sostituisce la 21M5045c rilasciata come prima versione beta di tvOS 17.6 e audioOS 17.6 il 17 giugno scorso.

Beta 2 di visionOS 1.3

Apple ha rilasciato anche la seconda build in anteprima della prossima versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro, per ora disponibile nella sola versione “per sviluppatori”. La relativa build è la 21O5756a arrivata anch’essa a due settimane di distanza dal rilascio della prima versione beta di visionOS 1.3, la 21M5045c.

Come scaricare le beta 2 di iOS 17.6 e degli altri sistemi operativi di Apple

Come anticipato, le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 Sonoma, tvOS 17.6 e visionOS 1.3, sono per ora disponibili solo per gli sviluppatori registrati al programma dedicato, di cui trovate maggiori informazioni sul relativo portale degli sviluppatori Apple. Chi esegue le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, può accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori; l’aggiornamento avverrà normalmente, come per un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro i quali non non sono invece iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma desiderano comunque testare in anteprima le novità in arrivo nelle prossime versioni dei sistemi operativi dell’azienda di Cupertino, possono invece rivolgersi al programma beta (qui vi spieghiamo come fare). A breve Apple rilascerà come sempre anche le nuove beta pubbliche. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili, aggiungendo anche le eventuali novità emerse da queste nuove versioni di iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 Sonoma, tvOS 17.6 e visionOS 1.3.