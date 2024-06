Apple ha annunciato l’arrivo del suo prossimo aggiornamento software per iPhone, iOS 18. L’aggiornamento, presentato durante l’annuale WWDC 2024, promette una serie di notevoli miglioramenti, spaziando da una personalizzazione più flessibile della homescreen, a una rinnovata sezione privacy e sicurezza, fino ad una profonda revisione delle app Messaggi e Mail. In parallelo, la casa di Cupertino ha posto l’accento sull’introduzione di notevoli miglioramenti su Apple Pay e Wallet. Vediamo in breve tutte le novità presentate che arriveranno sugli iPhone più recenti a partire dal prossimo autunno.

Homescreen più versatile e tanta personalizzazione

La prima novità di iOS 18 riguarda la personalizzazione della schermata iniziale, adesso ancora più versatile. I nuovi miglioramenti permettono una collocazione delle icone più flessibile (ad esempio nella parte inferiore per rendere le app più agevoli) e una sorta di adattabilità alla modalità scura, rendendo le icone più a tono per ridurre il contrasto e quindi il fastidio alla vista. Grande novità è poi l’introduzione di un motore di temi che permetterà di applicare in modo universale un colore specifico su tutte le applicazioni così da avere una personalizzazione più profonda e omogenea (similare a quanto visto sui Pixel di Google).

Fra le novità più curiose c’è invece il rinnovamento del Control Center, ora più avanzato. Consente di passare tra più pagine di controlli e interruttori per le funzionalità più importanti. I controlli dei media e della smart home avranno una collocazione di rilievo, ed inoltre per la prima volta le applicazioni di terze parti potranno offrire l’integrazione con il Control Center.

L’app Messaggi ora è ancora più completa con iOS 18

Nell’applicazione Messaggi è stato implementato un supporto emoticon più ampio; è possibile usare qualsiasi emoji in una risposta rapida e ora si ha la nuova possibilità di formattare il testo, con le opzioni per il grassetto, sottolineato , barrato e corsivo. Inoltre, gli utenti iPhone di tutto il mondo potranno comunicare grazie all’estensione delle comunicazioni satellitari abilitando la messaggistica via satellite. Questa nuova funzionalità sarà particolarmente utile per coloro che si trovano frequentemente in luoghi con scarsa copertura di rete mobile.

Non da meno però l’imminente arrivo del servizio RCS all’interno dell’App Messaggi. Questo aggiornamento, a suo tempo anticipato da Google Messaggi, permetterà di migliorare la qualità delle immagini e dei video condivisi con i dispositivi Android. Ma forse la funzionalità più attesa è la possibilità di programmare i messaggi, consentendo così di inviarli in un secondo momento, in base alle proprie esigenze. Coloro che si occupano di gestire una serie di messaggi potranno programmare in anticipo i loro invii, rendendo più efficiente e meno stressante la loro attività di comunicazione.

Categorizzazione automatica nell’App Mail con iOS 18

Gli utenti di Apple hanno da sempre riconosciuto l’efficacia e l’affidabilità dell’app Mail. In iOS 18, l’azienda ha preso in considerazione i suggerimenti finora ricevuti e ha introdotto una serie di miglioramenti attesi da tempo. Questi includono una funzione di categorizzazione migliorata della posta elettronica, simile al noto sistema di Gmail, per una catalogazione automatica delle transazioni, aggiornamenti e promozioni.

Questa nuova funzionalità di categorizzazione automatica all’interno dell’App Mail è particolarmente interessante in quanto tutte le operazioni saranno processate direttamente sul dispositivo, migliorando ulteriormente la sicurezza e la privacy dei dati dell’utente.

Apple Pay e Apple Wallet, le novità con iOS 18

Anche Apple Pay e Apple Wallet sono state oggetto di rinnovamento con iOS 18. Tra le novità, spicca sicuramente l’introduzione di Tap to Cash, una funzione innovativa che consente di inviare denaro istantaneamente ai propri amici tramite Apple Pay Cash. Sarà sufficiente avvicinare il proprio telefono a quello del destinatario per trasferire denaro dal proprio account Apple Cash, proprio come quando si vuole trasferire una foto o un link.

Ma le novità non si fermano qui. In iOS 18, infatti, Apple Pay offre un miglior supporto per i pagamenti online con carte fedeltà. Durante l’acquisto, verranno visualizzati nella scheda Apple Pay i punti disponibili e i regali inclusi, permettendo all’utente di conoscere in anticipo le ricompense che potrà riscattare.

Per quanto riguarda invece l’app Wallet, quest’ultima ora consente una migliore integrazione con i biglietti degli eventi. Saranno visualizzati nel dettaglio, ad esempio, il numero del posto a sedere nei grandi stadi. Sempre attraverso Wallet, sarà inoltre possibile accedere a semplici scorciatoie per ottenere indicazioni stradali e informazioni sull’evento.

Ulteriori novità

In aggiornamento …