Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese tra primavera ed estate, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a giugno 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a giugno 2024

Film in uscita su Apple TV+

Bread & Roses – documentario (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di giugno 2024 con Bread & Roses, un docu-film diretto da Sahra Mani che offre una potente riflessione sul devastante impatto, in termini di diritti e mezzi di sussistenza delle donne, della caduta di Kabul in mano ai Talebani nel 2021. Il film segue la vita di tre donne mentre, in tempo reale, lottano per recuperare la loro autonomia. Sahra Mani cattura lo spirito e la resilienza delle donne afghane attraverso una rappresentazione cruda della loro straziante condizione. Disponibile in streaming dal 21 giugno 2024.

Fancy Dance (original)

Proseguiamo con Fancy Dance, pellicola che ha esordito al Sundance Film Festival e che vede protagonista Lily Gladstone. Dopo la scomparsa della sorella, Jax fa del suo meglio per prendersi cura della nipote Roki (Isabel Deroy-Olson) nella riserva Seneca-Cayuga in Oklahoma. Mentre indaga per ritrovare la sorella, aiuta Roki a prepararsi per l’imminente powwow. Rischiando di vedere Roki affidata alla custodia del nonno Frank (Shea Whigham), Jax si mette in viaggio con la ragazza per esplorare gli angoli più remoti della regione, nella speranza di trovare la madre di Roki in tempo per l’evento. Una storia ricca di suspense che si evolve gradualmente in una riflessione sulle complessità e le contraddizioni che le donne indigene devono affrontare in un mondo colonizzato, dove sono alla mercé di un sistema giudiziario fallimentare. Nel cast anche Ryan Begay, Crystle Lightning e Audrey Wasilewski. Disponibile in streaming dal 28 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fancy Dance.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Presunto innocente – miniserie (original)

Tra le novità più attese da vedere a giugno 2024 su Apple TV+ c’è Presunto innocente, miniserie di otto episodi interpretata a prodotta da Jake Gyllenhaal, ideata da David E. Kelley e dal produttore esecutivo J.J. Abrams. Basata sull’omonimo romanzo bestseller del New York Times di Scott Turow (da cui è stato tratto anche il lungometraggio del 1990 con Harrison Ford), vede nel cast anche Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle e Renate Reinsve. Gyllenhaal ricopre il ruolo principale del vice procuratore capo Rusty Sabich, e la serie conduce gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso un orribile omicidio che getta nel caso l’ufficio del procuratore di Chicago quando un dipendente viene sospettato del crimine. La serie parla di ossessione, sesso, politica, potere e dei limiti dell’amore. L’accusato dovrà lottare per tenere unita la propria famiglia. Da non perdere. Disponibile in streaming dal 12 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Presunto innocente.

Tierra de mujeres – Intrecci di vite (original)

Cambiamo genere con un’altra serie da guardare questo mese: si tratta di Tierra de mujeres – Intrecci di vite, che mischia commedia e dramma e vede protagonista Eva Longoria. Quest’ultima interpreta Gala, una donna newyorkese la cui vita viene sconvolta quando il marito coinvolge la famiglia in illeciti finanziari. La donna è costretta a fuggire dalla città insieme all’anziana madre e alla figlia, studentessa al college. Per sfuggire ai pericolosi criminali con cui il marito di Gala, ora svanito nel nulla, è in debito, le tre donne si nascondono nella stessa incantevole cittadina vinicola nel nord della Spagna da cui la madre di Gala era fuggita 50 anni prima, giurando di non tornare mai più. Le donne cercano di ripartire da zero e sperano che le loro identità restino sconosciute, ma le voci nella cittadina girano rapidamente, svelando i segreti e le verità più profonde della loro famiglia. Disponibile in streaming dal 26 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tierra de mujeres – Intrecci di vite.

WondLa (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ da vedere a giugno 2024 con WondLa, serie animata basata sulla trilogia di romanzi di fantascienza per ragazzi scritta da Tony DiTerlizzi. Racconta la storia di Eva, una tipica adolescente curiosa, entusiasta e vivace. Tuttavia, la ragazza è stata cresciuta sola da un robot, Muthr, che si è preso cura di lei all’interno di un bunker sotterraneo di ultima generazione. Il giorno del suo sedicesimo compleanno un attacco al suo rifugio la costringe a raggiungere la superficie terrestre, che non è come si aspettava. Il pianeta è abitato da alieni, popolato da fauna ultraterrena, e non si trovano altri esseri umani. E non si chiama più Terra, ma Orbona. Insieme a Otto, un adorabile orso d’acqua gigante con cui Eva condivide poteri telepatici, Rovender, un alieno scorbutico con un passato travagliato, e Muthr, Eva si metterà alla ricerca di altri esseri umani e della propria casa, scoprendo il suo vero destino. Disponibile in streaming dal 28 giugno 2024 con tutti e sette gli episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di WondLa.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi (pure con qualche finale di stagione). Ecco cos’altro c’è da guardare a giugno 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Camp Snoopy – 14 giugno 2024

Trying (nuovi episodi stagione 4)

The Big Cigar (nuovi episodi)

Acapulco (nuovi episodi stagione 3)

Dark Matter (nuovi episodi)

Il premio del destino (nuovi episodi e finale stagione 2)

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Sunny (10 luglio 2024), Fly Me to the Moon (al cinema a luglio 2024), La donna del lago (19 luglio 2024), Time Bandits (24 luglio 2024), Las Azules (31 luglio 2024), The Instigators (9 agosto 2024) e la seconda stagione di Pachinko – La moglie coreana (23 agosto 2024).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le migliori serie TV su Apple TV+, la nostra selezione