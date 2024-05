Cosa vedere tra le novità Disney+ di giugno 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese a cavallo tra primavera ed estate accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a giugno 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a giugno 2024

Film in uscita su Disney Plus

Billy & Molly: An otter love story – speciale National Geographic

Apriamo le novità Disney+ di giugno 2024 con Billy & Molly: An otter love story, uno speciale documentario National Geographic da non perdere per gli amanti degli animali. Quando una lontra selvaggia in ricerca di aiuto arriva sul loro pontile nelle remote isole scozzesi delle Shetland, Billy, sua moglie Susan e il loro devoto cane da pastore Jade si ritrovano con un nuovo membro in famiglia. Prodotta da National Geographic e Silverback Films, una storia commovente diretta da Charlie Hamilton James e girata in 4K: un documentario che ci mostra come l’amore possa risvegliarci alla bellezza della natura. Disponibile in streaming dal 14 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Billy & Molly: An otter love story.

Diane Von Furstenberg: Woman in Charge (original)

In arrivo questo mese anche Diane Von Furstenberg: Woman in Charge, documentario incentrato sulla vita e la carriera della designer belga e naturalizzata americana che quest’anno festeggia 50 anni del suo iconico wrap dress. La storia dell’iconica pioniera conosciuta in tutto il mondo con le sue iniziali DVF. Figlia di un sopravvissuto all’Olocausto, principessa per matrimonio e fondatrice di un marchio di moda. Con interviste a Oprah Winfrey, Marc Jacobs, Hillary Rodham Clinton e altri ancora. Presentato in anteprima mondiale durante la serata di apertura del Tribeca Festival 2024 (5 giugno 2024), risulta disponibile in streaming dal 25 giugno 2024.

Serie TV da vedere su Disney+

Clipped

Passiamo alle novità Disney+ lato serie TV iniziando da Clipped, miniserie in sei episodi firmata FX con Laurence Fishburne, Jacki Weaver, Cleopatra Coleman e Ed O’Neill. Basata sul podcast di successo ESPN 30 for 30 “The Sterling Affairs“, racconta il dietro le quinte delle dichiarazioni razziste di un noto proprietario della NBA: la caduta del proprietario dei Los Angeles Clippers, Donald Sterling, che è stato bannato a vita, multato di 2,5 milioni di dollari e costretto alla cessione della squadra in seguito a un’indagine per commenti razzisti. Disponibile in streaming dal 4 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Clipped.

The Acolyte: La seguace (original)

Il piatto forte delle novità Disney+ da non perdere in questo mese di giugno 2024 è senza dubbio The Acolyte: La seguace, nuova serie TV live action ambientata nel mondo di Star Wars e nell’era dell’Alta Repubblica. Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. La serie è ambientata circa un secolo prima di Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma, in un periodo in cui i Jedi e la Repubblica erano al loro apice e il lato oscuro esisteva solo nelle ombre della galassia. Un mistero pieno di azione nel mondo di Star Wars che sicuramente i fan non vorranno perdersi. La colonna sonora è firmata dal pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us. Nel cast anche Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Joonas Suotamo e Rebecca Henderson. Disponibile in streaming dal 5 giugno 2024 (primi due episodi, poi uno a settimana). Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Acolyte: La seguace.

Becoming Karl Lagerfeld (original)

Proseguiamo cambiando completamente genere con Becoming Karl Lagerfeld, serie originale con Daniel Brühl che segue la storia dell’iconico stilista, con amicizie, rivalità, tradimenti e passioni sullo sfondo delle notti parigine degli anni ’70. Nel 1972, Karl Lagerfeld ha 38 anni e non porta ancora il suo iconico taglio di capelli. È uno stilista di prêt-à-porter, sconosciuto al grande pubblico. Quando incontra e si innamora del sensuale Jacques de Bascher, un giovane dandy ambizioso e problematico, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent, genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo d’affari Pierre Bergé. La serie porta il pubblico nel cuore degli anni ‘70, a Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di questa personalità complessa e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l’imperatore della moda. Tra glamour e conflitti personali, feste grandiose e passioni distruttive, la nuova serie svela la storia di Karl prima di Lagerfeld. Disponibile in streaming dal 7 giugno 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Becoming Karl Lagerfeld.

Abbott Elementary – stagione 3 (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma anche l’attesa terza stagione di Abbott Elementary, popolare serie comedy ambientata in una scuola pubblica di Philadelphia. Girata con lo stile del finto documentario, segue gli insegnanti e la preside della scuola mentre lavorano, tutti più o meno duramente, per aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita. Sebbene questi straordinari dipendenti pubblici siano in inferiorità numerica e sottopagati, amano ciò che fanno, molto più di quanto amino la scarsissima considerazione che il distretto scolastico ha dell’istruzione dei ragazzi. Nel cast Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti e Sheryl Lee Ralph. Disponibile in streaming dal 12 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Abbott Elementary.

Welcome to Wrexham – stagione 3 (original)

Un’altra terza stagione in arrivo questo mese su Disney+, e da non perdere per gli appassionati di calcio e non solo: da vedere c’è la nuova stagione di Welcome to Wrexham, serie che racconta la storia della squadra gallese dopo l’acquisto da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, popolari star di Hollywood. I due hanno unito le forze per acquistare la terza più antica squadra di calcio professionistico, situata a Wrexham, una città operaia nel nord del Galles. La speranza è quella di trasformare il Wrexham AFC in una storia sui più deboli per cui tutto il mondo potrebbe tifare. Anche se Ryan e Rob non hanno alcuna esperienza nel mondo del calcio e non hanno mai lavorato insieme, nel giro di un paio di stagioni hanno fatto fare passi avanti incredibili alla società: durante la scorsa stagione, dopo 15 dolorose stagioni nella National League, il club ha finalmente ottenuto la promozione nella English Football League. Riuscirà a spingersi ancora più su? Potete scoprirlo dal 12 giugno 2024 (primi due episodi, poi con cadenza settimanale). Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Welcome to Wrexham.

We Were the Lucky Ones (original)

Da vedere questo mese anche We Were the Lucky Ones, adattamento televisivo firmato Hulu del romanzo bestseller del New York Times di Georgia Hunter. Una serie limitata ispirata all’incredibile storia vera di una famiglia ebrea che viene divisa all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. La serie segue i vari membri della famiglia attraverso i continenti mentre fanno di tutto per sopravvivere e per ritrovarsi. Dimostra come, di fronte al momento più oscuro del ventesimo secolo, lo spirito umano possa resistere e persino prosperare. Nel cast Joey King, Logan Lerman, Henry Lloyd-Hughes, Amit Rahav, Hadas Yaron e Sam Woolf. Disponibile in streaming dal 19 giugno 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di We Were the Lucky Ones.

The Veil (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di giugno 2024 con The Veil, serie FX con Elisabeth Moss. Uno spy thriller che esplora la singolare e complicata relazione tra due donne coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie, in un viaggio tra Istanbul, Parigi e Londra. Mentre una delle donne nasconde un segreto, l’altra ha il compito di svelarlo prima che migliaia di vite siano messe in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della CIA e della DGSE francese devono mettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro. La serie è interpretata da Elisabeth Moss, vincitrice dell’Emmy e del Golden Globe, Yumna Marwan, Dali Benssalah e Josh Charles, ed è scritta da Steven Knight (Peaky Blinders e Taboo). Disponibile in streaming dal 26 giugno 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Veil.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo ulteriori contenuti. Tra questi vi segnaliamo in particolare quelli qui in basso, che includono la serie Queenie, che racconta la storia di una donna britannica giamaicana che vive nel sud di Londra, e Lucrecia: Omicidio a Madrid, un thriller che vede una detective alle prese con un omicidio misterioso. Non sono novità assolute, ma Disney+ vuole celebrare il mese del Pride con una selezione di contenuti, nella quale troviamo Le Fate ignoranti – La serie, Love, Victor, Pride, Estranei, Tuo, Simon, Full Monty – La serie e Bohemian Rhapsody.

Queenie – 7 giugno 2024

Lucrecia: Omicidio a Madrid – 27 giugno 2024

Doctor Who (nuovi episodi)

American Horror Story (stagione 12, nuovi episodi)

Vi ricordiamo inoltre che da qualche mese sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a giugno 2024 tra film, serie TV e originals.