Quali sono le novità da vedere a giugno 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese tra primavera ed estate. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a giugno 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Asteroid City

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di giugno 2024 con Asteroid City, commedia diretta da Wes Anderson e ambientata nel 1955 in un’immaginaria e remota cittadina desertica americana. Qui si svolge un convegno di astronomia, noto come Junior Stargazer: la convention attira moltissimi studenti con i rispettivi genitori, che giungono da ogni parte del Paese per partecipare alla competizione accademica. È qui che diverse vite si incontrano e si sovrappongono in modi del tutto inaspettati. Quando i visitatori di Asteroid City hanno un incontro molto ravvicinato, l’esercito americano decide di intervenire, costringendo tutti i testimoni a una quarantena nella cittadina. Mentre sono costretti a restare nei loro appartamenti, c’è chi progetta di fuggire di nascosto, chi cerca di tornare alla realtà, nonostante la visita aliena, e chi, dopo aver compreso che non siamo soli nell’universo, inizia a riflettere sulle credenze religiose e le teorie esistenziali. Nel cast stellare abbiamo Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Margot Robbie, Willem Dafoe e non solo. Disponibile dal 2 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Asteroid City.

Succede anche nelle migliori famiglie

Da vedere questo mese Succede anche nelle migliori famiglie, commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani al fianco di Cristiana Capotondi che racconta la storia della famiglia Di Rienzo. All’apparenza perfetti, i Di Rienzo vengono destabilizzati dall’improvvisa morte del padre di famiglia, un uomo modello, medico eccellente e punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Davide, considerato la pecora nera della famiglia. Laureato in medicina ma finito a fare volontariato alla Caritas, Davide conduce un’esistenza mediocre e la sua vita sentimentale è un disastro. Mamma Lina e i fratelli Renzo e Isabella hanno sempre considerato Davide il meno realizzato e talentoso di tutti, ma in una situazione imprevista e grottesca gli equilibri e le certezze cambiano all’improvviso. Tutti riuniti nella vecchia villa di famiglia, i figli si accorgono che la madre sembra aver ritrovato il sorriso nel giro di pochi giorni. La ragione della sua gioia è un nuovo amore, Angelo, suo ex fidanzato di gioventù. Lina e Angelo decidono di sposarsi ma i tre fratelli Di Rienzo faranno di tutto per impedirlo, tra colpi di scena macabri e assurdi segreti di famiglia che vengono a galla. Disponibile dal 3 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Succede anche nelle migliori famiglie.

La figlia del prigioniero

Cambiamo genere con La figlia del prigioniero, film drammatico con Brian Cox e Kate Beckinsale. Segue la storia di Max, a cui viene concesso il rilascio compassionevole dopo 12 anni di carcere, a condizione che viva con sua figlia Maxine, con cui non parla da anni, e suo nipote che non ha mai conosciuto. Una commovente storia di redenzione di un uomo che lotta per ritrovarsi con i suoi familiari e proteggerli da un passato violento. Disponibile dal 6 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La figlia del prigioniero.

Trolls 3 – Tutti insieme

Da non perdere tra le novità NOW e Sky di giugno 2024 Trolls 3 – Tutti insieme, terzo capitolo della saga basata sulle bambole Troll dolls. L’amicizia tra Poppy (Anna Kendrick nella versione originale) e Branch (Justin Timberlake) ha fatto dei passi avanti e adesso i due trolls sono finalmente una coppia. Col passare del tempo i due legano sempre di più, ma Poppy scopre che Branch ha un passato segreto che lei ignorava. Apparteneva, infatti, al gruppo preferito di Poppy, i BroZone, composto anche dagli altri fratelli di Branch: Floyd, John Dory, Spruce e Clay. Quando Branch era soltanto un bambino, la band si sciolse, e la stessa cose fece la sua famiglia. Da allora il troll non ha avuto più alcuna notizia dei suoi fratelli, ma quando Floyd viene rapito da due perfide popstar, Velvet e Veneer, invidiose del suo talento musicale, Poppy e Branch decidono di aiutarlo. I due si mettono in viaggio per trovare e riunire tutti i fratelli, nel tentativo di riuscire a salvare Floyd prima che sia troppo tardi. Disponibile dal 7 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Trolls 3 – Tutti insieme.

Shark 2 – L’abisso

Tra i film da guardare questo mese c’è anche Shark 2 – L’abisso, sequel di Shark – Il primo squalo. L’esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Jason Statham) è questa volta accompagnato da una squadra di coraggiosi esploratori, con i quali si immerge in una fossa oceanica, che ha mantenuto intatto al suo interno un antico ecosistema che non ha subito alcun intervento umano. A complicare la missione non sarà soltanto la presenza di colossali bestie, come i preistorici Megalodonti, ma anche un’operazione mineraria, che li porterà a lottare per la propria sopravvivenza. Riusciranno a contrastare gli spietati predatori delle profondità oceaniche e gli implacabili saccheggiatori dell’ambiente, prima che sia troppo tardi? Potete scoprirlo dal 10 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shark 2 – L’abisso.

One Life

Cambiamo completamente genere con One Life, pellicola diretta da James Hawes con Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter. Narra la vera storia di Nicholas Winton, un agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi che negli anni ’30 riuscì a salvare centinaia di bambini dallo sterminio nazista. Cecoslovacchia, vigilia della Seconda Guerra Mondiale: Winton ha 29 anni e crea un piano di salvataggio, noto come Operazione Kindertransport, che prevede il trasporto di centinaia di bambini, tra cui molti ebrei, fuori dal Paese prima dell’inizio del conflitto. Grazie a questa operazione, i piccoli furono nascosti e si salvarono dai campi di concentramento. Nicholas Winton reagì all’indifferenza del Governo e riuscì a far scappare un totale di 669 bambini prima che la missione venisse interrotta a causa della chiusura dei confini. Il suo impegno fu riconosciuto pubblicamente solo negli anni ’80, quando ebbe l’occasione di incontrare nuovamente gran parte degli allora bambini a cui salvò la vita. Disponibile dal 17 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Life.

L’esorcista – Il credente

Tra le novità di giugno 2024 di NOW e Sky On Demand, gli amanti dell’horror non possono perdersi L’esorcista – Il credente, sesta pellicola della popolare saga e sequel diretto de L’esorcista (1973), il primo nel quale Ellen Burstyn riprende il ruolo di Chris MacNeil dopo il capitolo originale. Racconta la storia di Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), un vedovo che ha perso la moglie durante un terremoto ad Haiti dodici anni prima e che ha cresciuto la figlia, Angela (Lidya Jewett), completamente da solo. Un giorno quest’ultima, insieme alla sua amica Katherine, scompare misteriosamente nel bosco, per riapparire tre giorni dopo senza alcuna memoria di cosa sia accaduto. Da questo momento in poi si scateneranno una serie di oscuri eventi che porteranno Victor faccia a faccia con il male, nella sua forma più terribile. In preda alla disperazione e al terrore, l’uomo si mette alla ricerca dell’unica persona ancora in vita che abbia avuto già a che fare con qualcosa di simile, ovvero Chris MacNeil. Disponibile dal 19 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’esorcista – Il credente.

Un altro Ferragosto

Disponibile da questo mese Un altro Ferragosto, commedia diretta da Paolo Virzì con Sabrina Ferilli, Laura Morante, Silvio Orlando e Christian De Sica che fa da sequel al film Ferie d’agosto del 1996. Nell’estate del 1996, Cecilia Sarcoli rimase incinta di Sandro Molino ed ebbe un figlio, Altiero, che oggi ha ventisei anni. Il giovane è un imprenditore digitale e si è sposato con un fotomodello. Questo Ferragosto lo passeranno sull’amata isola del padre che è molto malato, e a loro si uniscono gli amici di una vita che trascorreranno l’ultima estate di Sandro tutti insieme per renderla indimenticabile. Nessuno si aspetta di trovare l’isola in festa per l’imminente matrimonio di Sabry Mazzalupi con il fidanzato Cesare. Sabry, figlia dei bottegai romani Ruggero e Luciana, è una celebrità del web e il suo matrimonio è un evento che attira i media e gli arrampicatori sociali. Si creano quindi due schieramenti opposti, due facce di un’Italia in ferie che si trova ancora una volta a dover trascorrere un altro Ferragosto insieme. Disponibile on demand dal 20 giugno 2024 e su Sky Cinema Uno dal 27 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un altro Ferragosto.

Il piacere è tutto mio

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di giugno 2024 lato film con Il piacere è tutto mio, commedia diretta da Sophie Hyde con Emma Thompson e Daryl McCormack. Racconta la storia di Nancy Stokes, un’insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po’ di brivido. Ormai sola, la donna decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un’agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande: giovane e affascinante, sembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare, ossia un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo un uomo con cui fare dell’ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare. Nonostante la differenza d’età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire sé stessa. Disponibile dal 26 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il piacere è tutto mio.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Gomorra – La serie: 10 anni dopo – speciale (original)

I fan di Gomorra non possono perdersi questo mese lo speciale Gomorra – La serie: 10 anni dopo, reunion che tra ricordi e aneddoti di set celebra il viaggio di una produzione che ha cambiato le regole della serialità. Era il 2014 quando Gomorra – La serie arrivò in TV conquistando il pubblico con la sua cruda rappresentazione dei clan che si combattevano nelle strade di Secondigliano. Un racconto pieno di personaggi indimenticabili e colpi di scena, che ha fatto di quelle periferie il simbolo di tutte quelle esistenti nel mondo. A distanza di 10 anni, la serie viene celebrata attraverso uno speciale che ripercorre il viaggio e che consente di rivivere le scene più iconiche e i momenti salienti che hanno reso Gomorra un grande successo. Tutto questo in attesa del prequel della serie, a cui Sky Studios e Cattleya stanno lavorando e che racconterà l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano, interpretato ancora una volta da Fortunato Cerlino. Lo speciale è disponibile dal 2 giugno 2024.

House of the Dragon – stagione 2

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di giugno 2024 con quella che è probabilmente la più attesa: stiamo parlando della seconda stagione di House of the Dragon, popolare serie TV spinoff de Il Trono di Spade. Tratta dal romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, è ambientata circa 200 anni prima degli eventi narrati nella serie principale e racconta la storia della Casa Targaryen. Nella prima stagione (disponibile sempre su Sky e su NOW, così come tutte le stagioni de Il Trono di Spade), il principe guerriero Daemon (Matt Smith) ha sposato la nipote Rhaenyra (Emma D’Arcy) per aiutarla a garantire la sua pretesa al Trono di Spade. Alla morte di re Viserys (Paddy Considine), padre di Rhaenyra e fratello di Daemon, i nemici all’interno della famiglia prendono però il potere. Il drago di uno dei figli di Alicent (Olivia Cooke), seconda moglie di Viserys, divora persino uno dei figli di Rhaenyra. Negli otto episodi della seconda stagione, il regno di Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per re Aegon e per la regina Rhaenyra in un’intricata faida di sangue. Disponibile dal 17 giugno 2024 in contemporanea con la messa in onda statunitense. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di House of the Dragon.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Risate all’italiana (dal 1° al 14 giugno 2024), Tom Cruise (dal 15 al 23 giugno 2024) e Steven Spielberg (dal 24 al 30 giugno 2024), ma non solo. Ecco cos’altro c’è da guardare a giugno 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Quattro matrimoni (nuova stagione) – 2 giugno 2024

Belgravia: the next chapter (miniserie) – 5 giugno 2024

Pianeta di Corallo (documentario) – 7 giugno 2024

Joika – A un passo dal sogno – 12 giugno 2024

Alessandro Borghese Kitchen Sound (cooking show) – 17 giugno 2024

Delitti ai Tropici (stagione 4) – 21 giugno 2024

Il mio amico tempesta – 22 giugno 2024

David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto (documentario) – 22 giugno 2024

Bellezza addio – 29 giugno 2024 (Sky Arte)

Cucine da incubo (nuovi episodi ogni giovedì)

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.