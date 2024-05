Le novità Amazon Prime Video di giugno 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese tra primavera ed estate (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a giugno 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Freelance

Apriamo le novità Amazon Prime Video di giugno 2024 con Freelance, film action con John Cena, Alison Brie, Alice Eve e Christian Slater. Mason, giovane studente di legge in cerca di azione e di uno scopo nella vita, lascia gli studi all’ultimo anno per iniziare una carriera nell’esercito. Dopo un addestramento intensivo, entra a far parte di una squadra tattica del Comando Speciale dell’Esercito degli Stati Uniti e poco dopo si unisce all’élite delle Operazioni Speciali insieme all’amico Sebastian. Si sposa con la bella Jenny, dalla quale ha una figlia. Quando una missione a Paldonia, in Sud America, non va come previsto, metà della squadra di Mason viene uccisa da un lanciarazzi che ha colpito il loro elicottero mentre cercavano di assassinare il Presidente del Paese, Juan Arturo Venegas. Mason riesce a sopravvivere per miracolo, ma decide di ritirarsi per dedicarsi alla famiglia. Annoiato da incarichi di routine, accetta un lavoro ben pagato come guardia del corpo di una giornalista che deve intervistare uno spietato dittatore in Sud America. Al loro arrivo sul posto, però, scoppia un colpo di Stato che costringe l’improbabile squadra composta dal Ranger, dalla giornalista e dal dittatore a lavorare insieme, fermare il golpe e tentare di uscire vivi dal Paese. Ce la faranno? Potete scoprirlo a partire dal 2 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Freelance.

Caracas

Da vedere questo mese Caracas, film diretto e interpretato da Marco D’amore al fianco di Toni Servillo. Racconta la storia di Giordano Fonte, uno scrittore partenopeo tornato a Napoli dopo diversi anni di lontananza. L’uomo gira per una città che inghiotte l’individuo e lo terrorizza, ma al contempo lo affascina. Insieme a lui c’è Caracas, un uomo dell’estrema destra e prossimo alla conversione all’Islam. Caracas cerca qualcosa, una verità sulla vita, che sembra impossibile da trovare. Giordano con i suoi versi canta un amore impossibile, quello tra Caracas e Yasmina, mentre si addentra in una città, dove ognuno spera di non perdersi mai o di trovare il giusto vicolo per salvarsi. Tutti sognano, dopo un incubo, di poter riaprire gli occhi e di raggiungere, dopo una lunga e oscura notte, una giornata luminosa. Disponibile in streaming dal 17 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Caracas.

Maschile Plurale

In arrivo nel mese di giugno su Prime Video anche Maschile Plurale, commedia di Alessandro Guida con Giancarlo Commare, Gianmarco Saurina e Claudio Colica, sequel di Maschile singolare. Il film è ambientato tre anni dopo la morte di Denis, l’amico che ha unito Antonio e Luca. Antonio è diventato un pasticciere di successo e workaholic, Luca invece ha conosciuto Tancredi, operatore di una casa-famiglia per giovani LGBTQ+, che lo ha aiutato a superare una fase complessa della sua vita. Quando i due si ritrovano, Antonio, la cui vita sentimentale stenta a decollare, capisce di provare qualcosa di importante per Luca, e gli propone di rilevare insieme il forno di famiglia che l’amico è stato costretto a vendere. Un’avventura che ha come scopo finale la (ri)conquista di Luca. Nonostante Cristina, l’amica storica, sia scettica, Antonio tenta di sabotare la relazione di Luca, convinto che il passato sia tornato per aiutarli. Sarà davvero così? O è solo un’illusione? Disponibile in streaming dal 20 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maschile Plurale.

Federer: Gli ultimi dodici giorni (original)

Cambiamo completamente genere perché tra le novità di giugno di Amazon Prime Video abbiamo Federer: Gli ultimi dodici giorni, un documentario che racconta gli ultimi giorni della carriera dell’icona del tennis. Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, segue in maniera intima gli ultimi dodici giorni dell’illustre carriera di Roger Federer. Nato come home video non destinato alla visione pubblica, il film mostra Federer nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni. Arricchito dalle interviste dei leggendari rivali, nonché intimi amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, il documentario offre un accesso senza precedenti alla relazione tra queste stelle senza eguali. Il documentario debutterà in esclusiva su Prime Video e in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Disponibile in streaming dal 20 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Federer: Gli ultimi dodici giorni.

50 km all’ora

Da guardare questo mese tra i film 50 km all’ora, commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi al fianco di Stefano Accorsi. La pellicola racconta la storia di due fratelli, il timido Rocco e il chiassoso Guido, che hanno vissuto lontano per molti anni a causa di un rapporto conflittuale e che non si parlano da quando il secondo ha lasciato casa per girare il mondo sulle navi da crociera. Quando il padre Corrado muore, si ritrovano al suo funerale sulle natie colline dell’Emilia Romagna ed è l’occasione per i due di affrontare i demoni del passato. Ritrovano due vecchie moto scassate che si erano costruiti da ragazzini e decidono di fare un viaggio insieme attraverso l’Italia. Tra un battibecco e l’altro, i giorni trascorsi sulle due ruote aiuteranno i fratelli a chiarire i rancori, ad analizzare il loro rapporto e a scoprire di avere ancora molto in comune. Un percorso che li riunirà riportandoli a casa. Disponibile in streaming dal 25 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 50 km all’ora.

Io sono: Celine Dion (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video di giugno 2024 lato lungometraggi con Io sono: Celine Dion, documentario Amazon MGM Studios incentrato sulla celebre cantante. Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconica superstar ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come una lettera d’amore ai suoi fan, il documentario mette in luce la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano. Disponibile in streaming dal 25 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io sono: Celine Dion.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Prisma – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di giugno 2024 lato serie TV con la seconda stagione di Prisma, serie italiana che ritorna a raccontare le vicende di un gruppo di ragazzi di Latina, e in particolare dei due gemelli Andrea e Marco. Dopo un intenso finale di stagione, ritroviamo Andrea e Marco, insieme a Daniele, Nina, Carola e tutti gli altri, proprio al punto in cui li avevamo lasciati. In questi nuovi episodi dell’acclamata serie young adult di Ludovico Bessegato, i ragazzi affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinito che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile. Disponibile in streaming dal 6 giugno 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Prisma.

The Boys – stagione 4 (original)

La novità sicuramente più attesa di questo giugno su Amazon Prime Video è la quarta stagione di The Boys. La serie è ideata da Eric Kripke ed è basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson: racconta ciò che accade quando i supereroi, famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi, abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Sette e sulla Vought, la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”. La nuova stagione riprende dopo i fatti della precedente (senza dimenticare lo spinoff Gen V), con un mondo sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie, e la posta in gioco sarà più alta del solito: dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi. Nel cast Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso e Karen Fukuhara. Disponibile in streaming dal 13 giugno 2024 (primi tre episodi, poi con cadenza settimanale fino al 18 luglio). Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di The Boys.

My Lady Jane (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video da guardare con My Lady Jane, serie TV romantica ambientata nella corte d’Inghilterra del Cinquecento e ispirata all’omonimo romanzo bestseller di Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows. Dovrebbe raccontare la tragica storia di Lady Jane Grey, giovane nobildonna della famiglia Tudor che fu regina d’Inghilterra per nove giorni, per essere poi decapitata nel 1553, ma in realtà è ambientata in una sorta di versione alternativa e fantasy dell’epoca. La storia è stata “riscritta”, e la damigella in pericolo… si salva da sola. Un racconto epico di amore vero e avventura ambientato in un universo alternativo in cui si mescolano azione, storia, fantasy, commedia, romanticismo e una storia d’amore bollente. Da non perdere per gli amanti del genere. Disponibile in streaming dal 27 giugno 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di My Lady Jane.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo diversi ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Questo mese da vedere su Prime Video c’è una selezione dei film di Christopher Nolan, ma anche tre capitoli di Shrek, altre stagioni di Dragon Ball Z e Naruto Shippuden, le cinque stagioni di Gotham e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a giugno 2024 su Amazon Prime Video:

Shrek – 1° giugno 2024

Shrek 2 – 1° giugno 2024

Shrek Terzo – 1° giugno 2024

17 anni (e come uscirne vivi) – 1° giugno 2024

Dunkirk – 1° giugno 2024

Tenet – 1° giugno 2024

Interstellar – 1° giugno 2024

The Prestige – 1° giugno 2024

Inception – 1° giugno 2024

Naruto Shippuden (stagioni 8 e 9) – 1° giugno 2024

Gotham (stagioni 1-5) – 1° giugno 2024

L’arte di vincere – 11 giugno 2024

Malcolm X – 15 giugno 2024

Emma e il giaguaro nero – 18 giugno 2024

Dragon Ball Z (stagione 7) – 9 giugno 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Jurassic World Il dominio – 3 giugno

Con chi viaggi – 5 giugno

Creed III – 8 giugno

The Fabelmans – 10 giugno

Antebellum – 13 giugno

Morbius – 25 giugno

Wash Me in the River – 27 giugno

Il Grinch – 30 giugno

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le sei stagioni di Nip/Tuck (fino al 30 giugno 2024) e Heidi (fino al 30 giugno 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare Those About to Die (19 luglio 2024), Batman: Caped Crusader (1° agosto 2024), la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (29 agosto 2024), Citadel: Diana e la seconda stagione di Sono Lillo.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

