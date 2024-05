Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di giugno 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese a cavallo tra primavera ed estate, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a giugno 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a giugno 2024

Film in uscita su Netflix

Ricchi a tutti i costi (original)

Apriamo le principali novità Netflix di giugno 2024 con Ricchi a tutti i costi, film con Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Claudio Colica. La nuova commedia vede la famiglia Delle Fave partire per un’avventura a Minorca. L’obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l’anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire in qualche anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina il marito e i figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia. Disponibile in streaming dal 4 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ricchi a tutti i costi.

Under Paris (original)

Cambiamo completamente genere con Under Paris, film action diretto da Xavier Gens con Bérénice Bejo nei panni di Sophia, una scienziata appassionata e di grande talento alla prese con una minaccia di enormi proporzioni. Mika, giovane attivista ecologista, scopre che sul fondo della Senna a Parigi si aggira un pericoloso squalo. Quando informa la scienziata, la donna si impegna a cercare una soluzione tempestiva per evitare una tragedia. Siamo alla vigilia del campionato del mondo di triathlon del 2024 che si terrà proprio sulla Senna. Sophia decide allora di coinvolgere Adil, comandante della polizia fluviale, per trovare il modo di impedire un truculento bagno di sangue nel cuore della capitale francese. Disponibile in streaming dal 5 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Under Paris.

Le otto montagne

Da guardare questo mese su Netflix c’è anche Le otto montagne, film diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti (vincitore del Premio Strega nel 2017). Narra la storia di un’amicizia decennale, tra Pietro e Bruno (Luca Marinelli e Alessandro Borghi): Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando hanno stretto una forte amicizia grazie alle giornate passate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate. A 20 anni di distanza, Pietro, ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare sé stesso e fare pace con il suo passato. Nel cast anche Filippo Timi ed Elena Lietti. Disponibile in streaming dal 15 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le otto montagne.

Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania

Nuova avventura per il popolare duo: in Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania, Viperina, Perfidia (Antonella Carone) e la banda dei Malefici si riuniscono nell’ormai abbandonato laboratorio del Signor S. per complottare contro Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) e mettere in atto un altro piano malvagio contro il mondo. Il perfido gruppo ha intenzione di oscurare il Sole, usando un prezioso diamante delle paure, che trasformerebbe la Terra in un luogo oscuro e desolato. Questo diamante, però, si torva in uno dei posti più spaventosi del nostro pianeta: in Transilvania, nel castello del Conte Dracula. Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar si mettono in viaggio alla volta della Romania per raggiungere la Transilvania prima di loro: dovranno fare i conti proprio con il Conte Dracula, seguito fedelmente dal suo servitore, Patumièr, e da sua figlia Ombra. Attraverso passaggi segreti, dipinti che parlano e la nascita di nuovi amori, il gruppo imparerà una cosa davvero importante: le diversità sono un valore aggiunto e non un limite, e non bisogna mai temerle. Disponibile in streaming dal 19 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania.

Trigger Warning (original)

Tra le novità Netflix da vedere a giugno 2024 non possiamo non parlare di Trigger Warning, nuovo film che vede un’abile agente delle forze speciali (Jessica Alba) diventare proprietaria del bar del padre dopo la sua morte improvvisa e ritrovarsi in conflitto con una gang violenta. L’agente Parker è in missione all’estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l’ex fidanzato e ora sceriffo Jesse (Mark Webber), il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e il potente padre e senatore Swann (Anthony Michael Hall). Alla ricerca di risposte, deve fare i conti con una gang violenta che imperversa in città, e non sa più di chi fidarsi. Con l’aiuto del socio sotto copertura e hacker Spider e le conoscenze dello spacciatore locale Mike, Parker tenta di capire cos’è andato storto nella contea di Swann. Disponibile in streaming dal 21 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Trigger Warning.

Il Grande Giorno

Dopo il debutto in streaming su Amazon Prime Video, arriva questo mese su Netflix Il Grande Giorno, il più recente film di Aldo, Giovanni e Giacomo diretto da Massimo Venier. Racconta la storia di una lunga amicizia, messa in discussione durante un matrimonio. In una grande villa sul lago di Como fervono i preparativi per le nozze di Elio e Caterina, pronti a celebrare il giorno più bello della loro vita e anche quello dei loro genitori, in particolare dei padri Giovanni e Giacomo. Amici d’infanzia, i due hanno frequentato le stesse scuole e condiviso ogni cosa, dall’azienda Sagrate Arredi fino alle vacanze. Ora il matrimonio tra i rispettivi figli va ulteriormente a confermare questo rapporto di lunga data. Per le nozze non hanno badato a spese e hanno organizzato tre giorni di festeggiamenti, chiamato un Cardinale per celebrare il matrimonio, acquistato vini prestigiosi e contattato chef stellati e il carissimo maître noto come “il Riccardo Muti del catering”. Alla festa, però, in compagnia di Margherita, ex moglie di Giovanni, si presenta anche Aldo, nuovo compagno della donna: un uomo simpatico ed espansivo, ma soprattutto casinista, che finisce per abbattersi sulla celebrazione come un vero e proprio tornado. Il caos fa venire a galla un malessere fino a quel momento nascosto, che rischia di mandare all’aria non solo la storica amicizia tra Giacomo e Giovanni, ma lo stesso matrimonio. Disponibile in streaming dal 27 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Grande Giorno.

A Family Affair (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di giugno 2024 lato film con A Family Affair, pellicola diretta da Richard LaGravenese con Nicole Kidman, Joey King, Zac Efron e Kathy Bates. Una sorprendente relazione dà il via a una serie di conseguenze comiche per una giovane donna, sua madre e il suo capo, stella del cinema, mentre affrontano le complicazioni legate all’amore, al sesso e all’identità. Da non perdere per gli amanti delle commedie romantiche. Disponibile in streaming dal 28 giugno 2024.

Serie TV da vedere su Netflix

Sweet Tooth – stagione 3, finale (original)

Passiamo alle novità Netflix lato serie TV perché in questo mese di giugno è il momento di accogliere la terza e ultima stagione di Sweet Tooth. La serie fantasy è basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire e racconta di un mondo nel quale una pandemia nota come il Grande Crollo ha quasi sterminato la razza umana e ha portato alla nascita di bambini ibridi, in parte umani e in parte animali. Dopo aver sconfitto il generale Abbot nella battaglia presso il rifugio di Pubba, Gus, Jepperd, Becky e Wendy intraprendono un viaggio in Alaska per cercare Birdie, la madre di Gus che sta cercando di scoprire le misteriose origini della letale Afflizione. Sul percorso si unisce a loro il dottor Singh, che ha le sue pericolose convinzioni riguardo a Gus e al suo ruolo nell’annientare il virus. Nel frattempo emerge una nuova minaccia rappresentata da Helen Zhang, dalla figlia Rosie e dai feroci ragazzi lupo, che cercano di ripristinare le nascite umane e vedono Gus come la chiave per i loro piani. Il tempo per trovare risposte sta per scadere: le alleanze sono messe alla prova e i destini si incrociano, portando all’emozionante culmine che determinerà il futuro dell’umanità e degli ibridi. Disponibile in streaming dal 6 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Sweet Tooth.

Hierarchy (original)

Cambiamo genere con Hierarchy, nuova miniserie sud-coreana che esplora le dinamiche di potere e gli intrighi all’interno di un prestigioso liceo, unendo romanticismo e dramma. È ambientata alla Jushin High School, dove una manciata di studenti d’élite ha il controllo assoluto e impone le proprie regole agli altri studenti. Questa gerarchia viene sconvolta con l’arrivo di un misterioso nuovo studente, che si trasferisce nella scuola durante l’anno. La sua presenza potrebbe minare il rigido ordine: le alleanze si formano e si rompono, mentre segreti vengono svelati e la lealtà viene messa a dura prova. Disponibile in streaming dal 7 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hierarchy.

Bridgerton – stagione 3, parte 2 (original)

Da non perdere a giugno su Netflix la seconda parte della terza stagione di Bridgerton, che arriva a breve distanza dalla prima (rilasciata il mese scorso). Questa stagione è ripartita da Penelope Featherington (Nicola Coughlan), che dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, l’uomo si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in sé stessa e un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. Gli ultimi quattro episodi della stagione sono disponibili in streaming dal 13 giugno 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Bridgerton.

Rising Impact (anime original)

Gli amanti degli anime non possono lasciarsi sfuggire questo mese Rising Impact, primo adattamento anime del popolare manga omonimo di Nakaba Suzuki, che ha conquistato il cuore e le menti del pubblico negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Gawain Nanaumi è un ragazzino che ama il baseball e colpire la palla più forte che può. Quando incontra per caso la giocatrice di golf professionista Kiria Nishino, scopre che il golf gli consentirà di mandare la pallina più lontano di qualsiasi altro sport. Sfruttando la forza fisica e le abilità di osservazione acquisite vivendo in una zona rurale montagnosa, riesce a colpire la pallina raggiungendo una distanza così impressionante da competere con i professionisti dello sport. Con l’aiuto di Kiria, il neofita si iscrive alla Camelot Academy, una scuola prestigiosa per golfisti da tutto il mondo. Gawain vuole diventare il miglior giocatore di golf al mondo, ma dovrà affrontare varie prove per superare altri prodigi dotati di straordinarie abilità. Disponibile in streaming dal 22 giugno 2024 (seconda stagione già prevista per agosto). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rising Impact.

That ’90s Show – parte 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da vedere a giugno 2024 con la seconda parte di That ’90s Show, sequel della serie That ’70s Show. 1996: Leia Forman torna a Point Place per un’altra estate piena di divertimento con i suoi amici e i nonni, Kitty e Red. Leia e Jay non vedono l’ora di rincontrarsi dopo nove mesi di lunga distanza, ma lei è ansiosa perché Jay non sa ancora che ha quasi baciato Nate. Nate è preoccupato che neanche la sua ragazza Nikki ne sia al corrente. Per quanto tempo riusciranno a mantenere il segreto? E quando la verità verrà finalmente a galla, le relazioni saranno minacciate, le amicizie ne risentiranno e l’estate rischierà di concludersi ancor prima di essere cominciata. Disponibile in streaming dal 27 giugno 2024 (parte 3 prevista per il 24 ottobre 2024). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte di That ’90s Show.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, reality show, anime e documentari, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix. In particolare, vi segnaliamo:

One-Punch Man (stagione 2, anime) – 1° giugno 2024

New Amsterdam (stagione 4) – 1° giugno 2024

Qui rido io – 1° giugno 2024

Riverdale (stagione 7) – 1° giugno 2024

Come rapinare una banca (original) – 5 giugno 2024

Baki Hanma VS Kengan Ashura (anime) – 6 giugno 2024

Perfect Match (stagione 2, reality show) – 7 giugno 2024

The Greatest Showman – 7 giugno 2024

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio – 9 giugno 2024

Tour de France: sulla scia dei campioni (stagione 2, docuserie original) – 11 giugno 2024

Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman (stagione 5, talk show original) – 12 giugno 2024

Ultraman: Rising (original) – 14 giugno 2024

Colpa delle stelle – 15 giugno 2024

Klerks Academy (original) – 19 giugno 2024

Un altro Ferragosto – 20 giugno 2024

Don’t Worry Darling – 22 giugno 2024

Kaulitz & Kaulitz (docuserie original) – 25 giugno 2024

Coinquilini impossibili (stagione 2, original) – 26 giugno 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a giugno 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

