Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Pro e Surface Laptop, i primi della gamma Surface a utilizzare la piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite di cui abbiamo discusso nel nostro recente approfondimento. I nuovi Surface, che tra l’altro perdono la sigla numerica che accompagnava il modello, non sono solo i primi a sposare la piattaforma di Qualcomm, ma rappresentano a tutti gli effetti il punto di partenza della nuova generazione di PC Windows con Intelligenza Artificiale avanzata.

Per identificare i modelli di nuova generazione con le funzionalità AI più recenti, l’azienda di Redmond ha coniato il termine PC Copilot Plus (o PC Copilot+), sistemi che utilizzano ovviamente il più recente SoC Qualcomm, ma che nel corso dell’anno dovrebbero/potrebbero arrivare anche con processori Intel e AMD next-gen. Questa iniziativa, perché di questo si tratta per adesso, pone delle linee guida di base per tutti quei produttori e PC, soprattutto portatili, che puntano a offrire un’esperienza più completa e flessibile con l’integrarazione dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto in ambito Windows 11 con Copilot; per fare questo ovviamente ci sono dei precisi requisiti che Microsoft ha anticipato e che ora vedremo nel dettaglio.

Microsoft PC Copilot+: parola d’ordine AI

Dopo questa marcia di avvicinamento al lancio dei primi dispositivi con SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, possiamo dire senza dubbio che Microsoft questa volta punta tutto, o quasi tutto, sull’Intelligenza Artificiale e in particolare su un’integrazione di funzionalità sempre più avanzate e complete in ambiente Windows. Nelle varie sessioni dell’evento di ieri, l’azienda ha condiviso diverse informazioni, sottolineando che questa nuova generazione di PC sarà dotata in primis di un sistema operativo, Windows 11, ulteriormente ottimizzato per garantire le migliori prestazioni possibili; in questi casi i dati possono lasciare il tempo che trovano, ma stando a quanto trapelato le prestazioni globali di questa categoria di PC è ottimizzata per battere a mani basse un Apple MacBook Air M3 (si parla di oltre il 50%).

Detto questo, ma aspettando sempre di tastare con mano la situazione attraverso test dedicati, il team Microsoft ci dice anche che i PC Copilot+ hanno, o meglio, devono rispettare dei precisi requisiti hardware, soprattutto per quanto concerne la potenza di elaborazione dell’NPU, elemento che come potrete intuire è divenuto ormai indispensabile. Stando a quanto riportato, l’NPU di un PC Copilot+ deve avere una capacità di almeno 40 TOPS (trilioni di operazioni al secondo); è consigliato poi un SSD, meglio se ad alte prestazioni, oltre a un quantitativo di RAM pari a 16 GB.

Le specifiche non sembrano così spinte, tuttavia, guardando all’NPU possiamo notare che gli attuali prodotti Intel e AMD non raggiungono questo requisito in quanto sono equipaggiati con chip (NPU) di prima generazione accreditati di circa 10 TOPS (massimo 15 TOPS). Inutile quasi dire che in questo momento Qualcomm si trova avvantaggiata con la sua NPU Hexagon da 45 TOPS in dotazione a Snapdragon X Elite e Plus, ma siamo sicuri che questo non sarà altro che un incoraggiamento per i concorrenti che a questo punto devono “stringere” in qualche modo sulla roadmap 2024/2025 (speriamo a vantaggio dell’utente).

Ma a cosa servirà alla fine tutta questa potenza dell’NPU? Scopriamolo insieme.

Cosa possono (o potranno) fare i PC Copilot+ di Microsoft

Per chi non lo avesse notato, con questa mossa Microsoft ha nuovamente alzato i requisiti, ma più in generale il livello, dei PC Windows di nuova generazione. Senza giri di parole, anche PC piuttosto recenti non soddisfano tali requisiti in fatto di NPU; è vero, non tutti vogliono utilizzare l’Intelligenza Artificiale, ma chiariamo che oltre a non avere scelta, l’utenza globale (nonché i produttori) dovrà comunque adeguarsi, avendo però in cambio un’esperienza con AI senza compromessi che fino a tre-quattro i anni fa neanche veniva presa in considerazione.

Microsoft in questo senso ha fornito delle anticipazioni su alcune delle tecnologie e funzionalità supportate dai PC Copilot+ o in fase di integrazione nel corso dei prossimi mesi. Tutto ovviamente gira intorno a Copilot, alla sua evoluzione e all’Intelligenza Artificiale. Secondo quanto dichiarato durante l’evento di ieri, Copilot sarà presto presente nelle Impostazioni, nelle notifiche e in Esplora File di Windows 11.

Copilot potrà essere utilizzato anche come una sorta di assistente, non solo nelle applicazioni quotidiane standard o nella produttività, ma con possibili integrazioni anche nel contesto gaming su piattaforma Xbox. Microsoft inoltre è pronta a implementare un’altra funzionalità chiamata Recall; Recall funzionerà in locale e in pratica potrebbe essere usato come un blocco note avanzatissimo, utile sicuramente per lavorare ma non solo.

Come già anticipato nei mesi scorsi, l’AI ovviamente troverà anche altre applicazioni su Windows 11; tra queste ricordiamo Cocreator per generare immagini praticamente da qualsiasi input/prompt, ma anche Live Caption per generare testi da una fonte audio. Dopo aver analizzato le novità proposte da Microsoft, ora è più chiaro per tutti il motivo dietro questa particolare “spinta” verso i nuovi notebook con Snapdragon X Elite e Plus, gli unici al momento a poter soddisfare i requisisti Microsoft relativi alla NPU.

I fiammanti Surface Pro e Surface Laptop sono solo i primi di questa nuova serie di PC intelligenti, già affiancati dalle proposte dei partner Microsoft che in queste ore stanno vedendo la luce. Sulla carta i nuovi Surface hanno tutto quello che serve per dare il via a una nuova era di PC Windows; le prestazioni sembrano esserci tutte, l’autonomia fino a 22 ore è sicuramente un altro punto a favore, mentre per i prezzi ovviamente il discorso diventa soggettivo, in base alle esigenze e al budget dell’utente.

I prezzi di Surface Pro e Surface Laptop con SoC Qualcomm partono da 1.229 euro per arrivare a 2.549 euro nelle varianti più potenti; per maggiori dettagli o per preordinare i nuovi Surface Microsoft potete consultare il link a seguire:

>> Preordina il Surface Laptop sul Microsoft Store <<