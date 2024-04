La “rivoluzione” di Qualcomm sta per iniziare e non comprenderà solo il tanto chiacchierato Snapdragon X Elite. In arrivo, come annunciato ufficialmente da Qualcomm in queste ore, c’è anche il nuovo Snapdragon X Plus, già apparso online in diversi benchmark e in grado di sfruttare i core Oryon di Qualcomm per offrire prestazioni elevate e tanta efficienza, con un’attenzione particolare alla gestione delle attività IA.

Vediamo i dettagli completi in merito alle caratteristiche e alle potenzialità del nuovo SoC che Qualcomm ha realizzato per i futuri notebook dotati di Windows on Arm e che, sulla base dei primi benchmark, riesce ad avere la meglio, senza troppe difficoltà sulle soluzioni concorrenti sviluppate da Intel e AMD.

Qualcomm Snapdragon X Plus: specifiche e dettagli

Il nuovo Snapdragon X Plus, anche se meno potente di Snapdragon X Elite, rappresenta ugualmente un prodotto molto interessante, grazie all’ottimo rapporto tra prestazioni e consumi che lo renderà la soluzione ideale per i notebook Windows di fascia media del prossimo futuro.

Come detto in precedenza, Snapdragon X Plus, realizzato con processo produttivo a 4 nm, è dotato di CPU Oryon con 10 core (X Elite arriva a 12) e una frequenza massima di 3,4 GHz. Ci sono 42 MB di Cache e una GPU Adreno in grado di garantire prestazioni fino a 3,8 TFLOP. Da segnalare anche la presenza di una NPU Hexagon, in grado di raggiungere 45 TOPS, caratterizzandosi come la NPU più veloce per il settore dei laptop.

Il SoC può integrare fino a 64 GB di memoria RAM LPDDR5x ed abbinabile a memorie di storage UFS 4.0 oppure a NVMe SSD PCIe Gen 4. Da segnalare anche la possibilità di gestire fino a 3 display esterni (fino al 4K HDR per tutti e tre i display). Da notare la possibilità di sfruttare il modem Snapdragon X65, per accedere alla rete 5G con velocità massima di 10 Gbps. Il SoC, inoltre, può gestire connessioni WI-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

I primi benchmark promettono bene

A rendere particolarmente interessante il nuovo chip della gamma Snapdragon X sono i primi benchmark. Secondo Qualcomm, infatti, il nuovo Snapdragon X Plus è in grado di garantire prestazioni superiori fino al 37%, con un consumo inferiore fino al 54% rispetto alle proposte dei concorrenti. Il confronto in questione si riferisce a un test Multi-Thread realizzato su Geekbench che mette a confronto lo Snapdragon X Plus con il processore Intel Core Ultra 7155H. Il chip di Qualcomm batte anche il Ryzen 9 7940HS di AMD.

Da notare che lo Snapdragon X Plus risulta più veloce delle proposte di Intel e AMD anche in altri benchmark, come il test Multi-Thread su Cinebench che vede il chip di Qualcomm risultare più veloce fino al 28% con un consumo inferiore del 39%. Ottimi risultati anche per la GPU nel test su Wild Life Extreme con il nuovo Snapdragon che risulta più veloce del 36% a fronte di un consumo inferiore del 50%.

I primi numeri, quindi, premiano il lavoro svolto da Qualcomm: il modello Plus, anche se meno estremo delle tre versioni di Snapdragon X Elite attese, ha le carte in regola per garantire ottime prestazioni e tanta efficienza, superando la concorrenza rappresentata dai processori di Intel e AMD e, in particolare, ai modelli della serie Core Ultra di Intel e HS di AMD che uniscono prestazioni ed efficienza energetica.

Per il momento, Qualcomm non ha messo a confronto il nuovo X Plus con i chip Apple Silicon, a differenza di quanto fatto con X Elite. Probabilmente, l’obiettivo di X Plus sarà quello di convincere gli OEM a passare gradualmente dalle soluzioni Intel e AMD ai nuovi processori Snapdragon per quanto riguarda i notebook Windows di prossima generazione.

Quando arrivano i primi notebook con Snapdragon X Plus

C’è ancora molta incertezza in merito alle tempistiche di lancio dei primi notebook con Snapdragon X Elite e X Plus. Qualcomm ha confermato che il debutto dei primi prodotti è programmato per “la metà del 2024“. L’attesa sarà breve: già entro la fine della primavera, infatti, potrebbero essere annunciati i primi prodotti da parte degli OEM partner di Qualcomm. In arrivo ci sono diversi nuovi progetti. Il primo a debuttare potrebbe essere il Surface 10 Pro che, negli ultimi giorni, è stato avvistato su Geekbench proprio in una variante dotata di Snapdragon X Plus. Microsoft ha in programma un evento di lancio il prossimo 20 di maggio.